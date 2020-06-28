Самые необычные за неделю транспортные средства инопланетян

С приближением в мире очень неоднозначных событий, которые, по их окончании, будут известны как Новый Мировой Порядок, участились и наблюдения так называемых “атмосферных феноменов”, то есть НЛО, что дает основания думать: НЛО и NWO (Новый Мировой Порядок, New World Order ) как-то связаны. То есть или команду на чипизацию и единое мировое правительство отдали с пепелацев, или NWO как-то собирается противостоять пепелацам – точного ответа мы не знаем.

И вот, где-то в районе 22-23 июня над Майами наблюдалось следующее:

Роликов очень много, так что это не фейк, но НЛО это или какие-то навороченные БПЛА сказать сложно.

Точно так же сложно сказать, что видели и в Японии 28 мая:

А вот это сняли в городе Бристоль, Великобритания, в районе 20 июня:

Это не воздушный шар за кормой и не вертолет, что видно при попытке программно увеличить изображение:

Еще один феномен – “треугольные облака” и “города в воздухе” , которые народ вдруг стал видеть почти каждый день.

Тем не менее, иногда в небе наблюдаются и совсем необычные вещи:

Фото, к сожалению не самого лучшего разрешения, но кое-что увидеть на нем можно, после чего становится страшно интересно место и время съемки:

Таким образом на фото запечатлено типичное “летающее блюдце”, только размер у него очень большой – порядка нескольких сотен метров. Эта штука висела над Мексиканским заливом, неподалеку от полуострова Юкатан, который традиционно связывают с Атлантидой, а само фото было сделано на пике пылевого шторма.

Поэтому, исходя из приведенных фактов, можно думать, что “тарелочки” и “песок из Сахары” как-то связаны. Возможно там сейчас какая-то аномальная воздушная активность над Центральной Америкой и “пылевой шторм” пепелацы используют в качестве дымовой завесы.

А это фото уже из Франции, сделано 20 июня:

Как пишут авторы фото – визуально они наблюдали просто какие-то мелкие огоньки (они обведены красным). Но так получилось, что на камеру был установлен какой-о очень дорогой навороченный объектив c функцией “super zoom”, который и выдал эти кадры:

Если бы нам это показали где-то в 1985-м году, бы бы сказали, что в кадр попала расстыковка «Челленджера», однако шаттлы уже давно в музеях и ни у NASA, ни у ESA официально нет ничего подобного.

Для НЛО эти штуки выглядят как-то низкотехнологично: у пепелацев “марсиан” двигатели не прослеживаются, а если там идет стыковка, то объекты просто сливаются подобно шарикам ртути. Так что скорее всего это некий промежуточный НЛО, так сказать “недостающее звено” – переходный аппарат между технологиями “марсиан” и питекантропов. И очень похоже, что именно такой составной объект как раз и засветился над Майами, только был поближе и пониже.

Но к чему эти все атмосферные маневры? Что они там делают и к чему готовятся? К сожалению, даже граждане в 33-м градусе скорее всего не в курсе этих перемещений, поскольку хозяева перед младшими партнерами не отчитываются, тем не менее и без высоких градусов скоро все покажет развитие событий.

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