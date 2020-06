Аномальное поведение животных в Китае может предвещать катастрофу

Фото сделано на реке Швели, которая является естественной границей Китая и Мьянмы: река буквально за сутки поменяла свой цвет, что вызвало обеспокоенность местных жителей.

Основное подозрение падает, по привычке, опять на Китай, который, как предполагают, слил в реку что-то нехорошее. Так же есть чудо-теория про водоросли, за которую всегда хватаются официалы, когда у них глаза начинают лезть на лоб от увиденного. А между тем покраснение воды, чем бы оно не было вызвано – это очень плохой мистический знак, предвещающий какую-то трагедию.

До официалов это никогда не дойдет, поскольку мозг официала меньше, чем мозг у рыбы и электричество в синапсах там бегает в одном направлении – по кругу. Хотя, на самом деле, сравнивать официалов с карпами – это значит обидеть рыб:

Первые ролики подобного рода пришли с побережья реки Янцзы – ниже по течению от ГЭС Три Ущелья. Люди сразу обратили внимание на необычное поведение рыбы и связывали это с работой водосбросов плотины в усиленном режиме: они как-то могли повлиять на оксигенацию воды, после чего рыба от избытка /недостатка кислорода стала сходить с ума.

Однако, как очевидно из этого ролика и как рассказывают даже в китайских новостях – рыба в Китае начала сходить с ума повсеместно:

Schools of Fish Jumping Frantically out of the Water in Various Regions in China | Epoch News pic.twitter.com/heShK6Yb39 — La Verdad (@selinatruth) June 21, 2020

Причин для объяснения такого поведения рыбы можно предложить довольно много. В частности, вспоминая аналогичные события в Ухане, где рыба тоже выскакивала из воды, можно думать, что паводок смыл с улиц китайских городов какие-то химикаты, используемые для дезинфекции. Вот рыба на них и реагирует таким необычным образом.

Второе возможное объяснение предполагает использование китайскими властями нечто вроде “электрической рыбалки”, которую они обкатывали в территориальных водах своего младшего партнера Ирана:

It is said that this is a Chinese company testing electronic fishing in Iran#China #Iran #fishing #fish pic.twitter.com/BOtcszBL7C— The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) June 13, 2020