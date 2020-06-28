«Прекрасная эпоха»: сказка о потерянном времени

Представьте, что вам предложили отправиться в прошлое — в любую эпоху, время и день — и пережить любое событие. Что бы вы выбрали? Ужин с Хемингуэем? Так и не состоявшийся разговор по душам с давно умершим отцом? А может, день, когда вы встретили любовь всей своей жизни? Не спешите с ответом, а когда определитесь, посмотрите дивный фильм Николя Бедоса с Фанни Ардан, Даниэлем Отёем и Гийомом Кане.

В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса», — так описывал состояние кризиса в паре Сергей Довлатов.

Как всегда, очень точно. Именно это и произошло с Виктором и Марианной Дрюмон.

Виктор (Даниэль Отёй*) отчаянно сопротивляется переменам. Его можно понять: газету, в которой публиковались его иллюстрации, полностью перевели в цифровой формат, а интернету комиксы Виктора не нужны. Художник воюет с новым миром — миром гаджетов и технологий — и раз за разом терпит поражение.

Его жена Маринна (Фанни Ардан) тоже воюет, но с возрастом и с негативными эмоциями — своими и мужа. И, кажется, побеждает: у нее есть любовник, а на лице почти нет морщин или, во всяком случае, куда меньше, чем у женщин ее возраста. Правда, как только любовник переходит в статус постоянного партнера, выясняется, что по ночам он храпит и в целом куда менее интересен, чем без пяти минут бывший муж.

А вот с технологиями Марианна как раз дружит: ей удалось перенести свою психотерапевтическую практику в онлайн-формат и благодаря специальному алгоритму обслуживать 3000 пациентов в день.

Как легко порой заиграться в прошлое, прокручивая в голове самые приятные его моменты

Тут бы читателю решить, что «Прекрасная эпоха» — очередная драма о кризисе семейной жизни или о столкновении старого и нового, но нет. Чтобы взбодрить вконец приунывшего отца, сын дарит ему необычный опыт — возможность перенестись в любую эпоху и стать в ней кем угодно. Виктор выбирает 1974-й, точнее — 16 мая 1974 года в Лионе. День, когда он встретился с девушкой, перевернувшей его жизнь.

И здесь, кажется, впору завершить текст, чтобы не убивать всю интригу и не рассказывать, как именно произойдет это путешествие во времени. Но «Прекрасная эпоха» — тот самый случай, когда в фильме прекрасно все: и сюжет, и диалоги, и музыка, и актеры, и смысл.

Он в том, как легко порой заиграться в прошлое, прокручивая в голове и не только самые приятные его моменты. В том, что ностальгия способна сыграть с нами злую шутку и как опасно «рыться в обрывках воспоминаний», «постоянно переписывать людей по своей воле». В том, что куда важнее посмотреть на человека рядом с тобой — и «найди в нем красоту, печаль, удивись ему. Сегодня, здесь и сейчас».

В противном случае жизнь так и останется черновиком, в ней «будут лишь прелюдии, этюды и интересные наброски, но самой жизни не будет».

ЕЩЕ 3 ФИЛЬМА, ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИТСЯ «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»:

· «Место встречи» (The Place, 2017) — полнометражная адаптация сериала «Столик в углу», истории о загадочном незнакомце, готовом исполнить любые желания собеседника. Правда, взамен потребовав странную и не всегда гуманную плату.

· «Идеальная семья» (Una famiglia perfetta, 2012, не путать с одноименной американской комедией 2011 года) — еще один фильм, раскрывать интригу которого не стоит, а в идеале и читать описание тоже. Сценарист и режиссер фильма — Паоло Дженовезе, снявший «Место встречи».

· «Полночь в Париже» (Midnight in Paris, 2011) — в фильме так же, как и в «Прекрасной эпохе», обыгрывается тема путешествий в прошлое, только герой Оуэна Уилсона, голливудский сценарист, прилетает со своей невестой в Париж и в силу мистических обстоятельств (что-то, а такое Вуди Аллен придумывать умеет) переносится 1920-е годы и оказывается в компании Хемингуэя, Пикассо, Дали, Фитцджеральда и других своих кумиров.

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