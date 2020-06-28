Ртуть могла стать причиной депопуляции древнего города майя Тикитал

Ученые из Университета Цинциннати выдвинули версию, почему древний и многолюдный город Майи Тикал был брошен населением в считанные годы и превратился в город-призрак. Одна из причин — отравленная ртутью вода.



Исследователи обнаружили, что два резервуара с водой, которые расположены в центральной части города, содержат высокую концентрацию ртути. По словам ученых, население города очень широко применяло киноварь, содержащую ртуть. Ее ярко-красный цвет, использовался в качестве краски или пигмента для украшения зданий и различных ремесленных изделий. Но при ливнях ртуть выщелачивалась от пигмента и в итоге попадала в резервуары для воды. С годами ее концентрация увеличилась до предела, и вода стала токсичной. Красота требует жертв.

«Цвет был важен в древнем мире майя. Они использовали его в своих фресках и погребениях, комбинировали с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки» — рассказывает антрополог Кеннет Танкерсли.

При этом ученые исследовали и другие водохранилища в окрестностях города. Результаты анализа ДНК говорят о том, что там присутствовали токсичные водоросли — цианобактерии. И поэтому эта вода была полностью непригодной для питья. Но в тоже время рядом с городом были другие водоемы, в которых вода была нормального качества и которую, скорее всего, население употребляло в 9 веке. Ученые считают, что возможно все дело в частых засухах и, соответственно, связанных с этим проблем с поиском воды.