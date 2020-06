Когда даже геологи-климатологи осознают, что приближается Конец Света?

Так, самая длинная молния была зарегистрирована в Бразилии 31 октября 2018 года. Длина молнии составила 709 ± 8 км (440,6 ± 5 миль). Это эквивалентно расстоянию между Бостоном и Вашингтоном, округ Колумбия в Соединенных Штатах Америки или между Лондоном и границей Швейцарии под Базелем.

А молния наибольшей продолжительности, длительностью 16,73 секунд была зарегистрирована в Аргентине, 4 марта 2019 года.

И вот теперь возникает вполне естественный вопрос: так что же такое происходит? Методы регистрации молний не изменились за 20 лет, разве что технология продвинулась и спутник меряет длину молнии с точностью до метров. Скачек с 200 километров до 700 километров – это как-то необычно. И продолжительность: была 8 секунд, стала 16 секунд. Как-то это выглядит не нормально.

А между тем в замеры WMO не вошли данные за этот год, например данные по Индии, где молнии убивают по нескольку тысяч человек в год. 26 июня там был побит местный рекорд: за сутки молния убила более 130 человек.

К сожалению – аномалии касаются не только молний. Так, сегодня половина Китая оказалась в зоне затопления. И пока одних топит – за вторыми пришла новая напасть – торнадо:

А тем временем в зону затопления попала восточная Европа: Сербия, Румыния, Украина и даже Турция:

А Сибирь бьет все рекорды жары:

We are in a relentless Arctic #heatwave – Siberia is literally on fire right now and it’s set to continue.



Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be…



— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 19, 2020