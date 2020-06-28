Когда даже геологи-климатологи осознают, что приближается Конец Света?

В пресс-релизе WMO, выпущенном 26 июня 2020 г., Комитет экспертов Всемирной Метеорологической Организации (World Meteorological Organization, WMO) признал два новых мировых рекорда по зарегистрированной продолжительности и наибольшему расстоянию, на которое может распространятся молния.

Предыдущий рекорд по самому длинному обнаруженному расстоянию для одной вспышки молнии был 201 километр. Молния была снята спутником 20 июня 2007 года в США, штат Оклахома. Предыдущий рекорд продолжительности для одной вспышки молнии был 7,74 секунды, которые молния продолжалась непрерывно. Рекорд был зарегистрирован 30 августа 2012 года над Лазурным берегом, Франция.

И вот, спустя 10 лет новые рекорды для «мега вспышек» оказались побиты. Причем, не просто побиты молнией, которая выстрелила не на 200 километров, а на 200 километров 500 метров: рекорды были побиты В РАЗЫ.

Так, самая длинная молния была зарегистрирована в Бразилии 31 октября 2018 года. Длина молнии составила 709 ± 8 км (440,6 ± 5 миль). Это эквивалентно расстоянию между Бостоном и Вашингтоном, округ Колумбия в Соединенных Штатах Америки или между Лондоном и границей Швейцарии под Базелем.

А молния наибольшей продолжительности, длительностью 16,73 секунд была зарегистрирована в Аргентине, 4 марта 2019 года.

И вот теперь возникает вполне естественный вопрос: так что же такое происходит? Методы регистрации молний не изменились за 20 лет, разве что технология продвинулась и спутник меряет длину молнии с точностью до метров. Скачек с 200 километров до 700 километров – это как-то необычно. И продолжительность: была 8 секунд, стала 16 секунд. Как-то это выглядит не нормально.

А между тем в замеры WMO не вошли данные за этот год, например данные по Индии, где молнии убивают по нескольку тысяч человек в год. 26 июня там был побит местный рекорд: за сутки молния убила более 130 человек.

К сожалению – аномалии касаются не только молний. Так, сегодня половина Китая оказалась в зоне затопления. И пока одних топит – за вторыми пришла новая напасть – торнадо:

А тем временем в зону затопления попала восточная Европа: Сербия, Румыния, Украина и даже Турция:

А Сибирь бьет все рекорды жары:

We are in a relentless Arctic #heatwave – Siberia is literally on fire right now and it’s set to continue.



Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be…



[THREAD] pic.twitter.com/J9opJLIaIw— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 19, 2020

На Бразилию и Аргентину идет облаками саранча:

“LANGOSTAS”



Por la invasión de miles de langostas en el litoral argentino que se acerca a Uruguay y preocupa a los productores rurales.



Cuantas plagas decía la biblia? pic.twitter.com/nLCVlTrQCY— ¿Por qué es tendencia? URUGUAY (@porqtendenciauy) June 24, 2020

Причем, если раньше нашествия измеряли количеством особей, то сейчас измерять стали облаками. В частности, площадь первого облака, которое прилетело в Бразилию составляет 15 квадратных километров. И это так сказать, только передовой отряд.

До Мексики саранча скорее всего не доползет, поскольку на пути лежит зона отчуждения – Венесуэла, где строят социализм. А там где идет строительство такого светлого будущего насекомых обычно едят. Наверное, в этом и был хитрый план Трампа не сливать пока Мадуро, чтобы поддерживал защиту континента от саранчи. Тем не менее, кроме саранчи на Центральную Америку идет какое-то облако непонятно чего, официалы говорят про песок из Сахары:

Now surging through the Caribbean, a massive plume of Saharan #dust will complete its 5,000-mile journey to the U.S. later this week. https://t.co/PQW8IyqAeQ pic.twitter.com/rCInnLTxzd— The Weather Channel (@weatherchannel) June 21, 2020

Сахара была в Африке, насколько мы помним, всегда. Песок тоже там вроде был, но через океан его не носило. И вдруг понесло, да еще и как. Странно это.

Добавим к этому землетрясения, которые снова стали долбить не переставая, добавим аномалии в ионосфере и в магнитном поле, добавим массовую истерию, которая начала бушевать у людей в головах. Как-то всё очень плотно наложилось, на что должна быть некая глобальная причина.

Геологи-климатологи эту причину внятно назвать не могут и мямлят матнру про аномалии, однако у эсхатологов ответ готов и заключается в том, в том что приближается Конец Света. Тем не менее, каким он будет – то есть планета расколется пополам или человеков смоет километровой высоты волна – не знают даже эсхатологи. В этом и состоит, пожалуй, единственная оставшаяся эсхатологическая интрига, так что следим за развитием событий.

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