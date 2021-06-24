Самые маленькие обитаемые острова в мире

Площадь острова «Достаточно места» составляет всего 306 м². Этого вполне хватило для того, чтобы посадить дерево и построить небольшой дом.

Остров «Достаточно места» (архипелаг Тысяча островов)

На реке Святого Лаврентия вдоль границы США и Канады тянется архипелаг Тысяча островов. В состав архипелага входит более 1800 островов, некоторые из которых совсем крошечные. На многих из этих островов стоят жилые дома, и один из них является самым маленьким обитаемым островом в мире.

Площадь острова — всего 306 м². В 1950 году этот маленький кусочек суши приобрела американская семья Сайзленд. Они назвали остров Just Room Enough Island — «Достаточно места». И им на самом деле хватило места для того, чтобы посадить дерево и построить небольшой дом.

Остров Данбар

Еще один очень маленький остров, заселенный людьми, находится в Гондурасе. Недалеко от побережья острова Гуанаха, среди залива, стоит каменистый остров, а на нем белоснежная вилла. Площадь острова не превышает половины гектара.

Остров Данбар.bipbap.ru

Трехэтажную виллу строили на протяжении почти трех лет из-за сложного скального рельефа. Окружает здание небольшой рукотворный дубовый лес. Сейчас вилла представляет собою отель, очень популярный среди любителей дайвинга.

Остров Лорето

Лорето — небольшой остров на озере Изео в Северной Италии. В период средневековья на острове находился монастырь, но к XVI веку он постепенно был заброшен. В конце XIX века историк Габриэль Роза упоминал о наличии на острове Лорето руин крепости с двумя башнями и часовней.

Остров Лорето.danielarossisaviore.com

В начале XX века остров оказался во владении капитана Королевского флота Винченцо Ричьери. Он построил на острове замок в неоготическом стиле, пристань и маяк. Эти постройки датируются 1910 годом. Вокруг замка были посажены хвойные деревья. Остров на данный момент находится в частной собственности, посетить ни замок, ни сам остров нельзя.

Остров Вильгельмштейн

Вильгельмштейн — искусственный остров площадью 1,25 га, расположенный на озере Штайнхуде в регионе Ганновер на северо-западе Германии. Граф Вильгельм Шаумбург-Липпе (1724−1777) построил остров с крепостью для защиты своего довольно небольшого графства. Насыпные работы начались в 1761 году в юго-западной части озера, в 1,4 км от берега. Было задействовано местное население, которое в течение нескольких лет доставляло к месту возведения острова песок, гравий и камни. Летом материал перевозили на лодках, зимой — на санях.

Остров Вильгельмштейн.kfcpromo.ru

В 1765 году на острове начали строить крепость, в 1767 году строительство было завершено. Островная крепость была построена в типичной звездно-бастионной системе того времени. Солдатская служба в крепости была небезопасна для здоровья, постоянная влажность вызывала простуду и ревматизм. В мирное время солдаты проводили на острове максимум десять дней, на суше они были размещены в Хагенбурге и Штайнхуде.

Первоначально сооружение состояло из 16 островов, объединены они были в 1810 году. Тогда остров получил нынешнюю почти квадратную форму со стороной около 100 м. Оригинальных деревянных зданий, которые окружали крепость с 1767 года, не осталось, сейчас на острове стоят каменные реплики середины XIX века.

В 1767 году граф Вильгельм основал в крепости военную школу. За первые 10 лет существования школы в ней обучилось 44 офицера-курсанта. В 1787 году, уже после смерти Вильгельма (в 1777 году), военная школа была переведена в Бюккебург. После этого остров какое-то время пустовал, но затем стал государственной тюрьмой графства Шаумбург-Липпе. К 1815 году на острове было в среднем 10 постоянных заключенных. В 1867 году тюрьма была закрыта. После этого остров стал популярным туристическим объектом.

Сейчас остров принадлежит семье Шаумбург-Липпе. В крепости действует музей, в других зданиях на острове располагаются гостиница, кафе, сувенирный магазин.

Остров Висовац

Висовац — небольшой остров в Хорватии площадью 17 376 м². Располагается он на реке Крка в месте, где она разливается в озеро. Протяженность береговой линии острова — 478 метров.

Остров Висовац.krpeta.com

Остров Висовац впервые упоминается в исторических источниках в 1345 году: тогда король Людовик Анжуйский передал город Рог и остров Висовац князю Будиславу Угриничфу. Вскоре после этого на остров переселились монахи-августинцы. Они построили церковь и монастырь в честь святого Павла. Затем, в 1440 году, на остров пришли боснийские францисканцы, спасавшиеся от османского вторжения. Сейчас на острове стоит действующий францисканский монастырь, построенный в XVII веке.

Мигинго

Мигинго — небольшой скалистый остров, расположенный на озере Виктория. Он находится недалеко от границы Кении и Уганды и является предметом территориального спора между двумя этими государствами. Мигинго называют самым густонаселенным островом на самом большом озере. Маленький остров весь усыпан хижинами, построенными из гофрированных металлических листов. По данным переписи населения, проводимой в 2009 году, на острове проживает 131 человек. Сколько же людей в действительности сейчас живет на острове — неизвестно. Можно только предполагать, что намного больше.

Остров Мигинго.supercoolpics.com

Большинство жителей острова являются рыбаками и торговцами рыбой. Первыми жителями острова были двое кенийских рыбаков, обосновавшихся на острове в 1991 году. Впоследствии к ним стали присоединяться другие рыбаки, узнавшие о том, что район богат нильским окунем. Сейчас на острове живут рыбаки из Кении, Уганды и Танзании со своими семьями.

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