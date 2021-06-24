Откуда на Земле появились шумеры

В 1837 г. во время одной из служебных командировок английский дипломат и лингвист Генри Роулинсон увидел на отвесной скале Бехистун, у древней дороги на Вавилон, какой-то странный рельеф, окружённый клинописными знаками. Роулинсон срисовал и рельефы, и надписи, а через восемь лет опубликовал то и другое, а также свой перевод надписей. Его книга произвела эффект разорвавшейся бомбы.
В те же годы французский исследователь Ботта открыл близ Хорсабада первый ассирийский дворец. Эта находка также буквально ошеломила научный мир. Толпы людей как на чудо смотрели на памятники удивительного искусства, найденные в безжизненных песках, — изображения царей и воинов, богов и рабов, несущихся во весь опор бородатых лучников и копьеносцев, на гигантские изваяния странных чудовищ (с туловищем быка, орлиными крыльями и человеческой головой)… Так из тьмы тысячелетнего забвения выступала загадочная и великая цивилизация, столь древняя, что даже Геродоту, величайшему историку Древней Греции, жившему в IV в. до н. э., о ней уже ничего не было известно.
«Ты, который в грядущие дни увидишь эту надпись, что повелел я выбить в скале, и эти изображения людей, ничего не разрушай и не трогай…» — это были первые слова, прочитанные Роулинсоном, а несколько лет спустя клинопись мог читать любой востоковед. Открытия следовали одно за другим, и наконец археологи нашли тех, кто изобрёл саму клинопись — технику письма, распространившуюся по всей Передней Азии на века. Это были шумеры — народ, в конце IV тысячелетия до н. э. поселившийся на плодородных землях Двуречья, в низовьях рек Тигра и Евфрата, и создавший невиданное по тем временам государство Шумер.
Шумеры изобрели первые в мире оросительные каналы. Они научились осушать болота и проводить воду на поля на несколько веков раньше египтян. Ни камня, ни дерева в их стране не было, и они делали камень сами — обжигали глиняные кирпичи и строили из них дома и храмы. Они возвели города, древнейшие в мире, а архитектурные и строительные приёмы, разработанные их зодчими, вошли в практику народов, которые и не подозревали о существовании своих учителей.
Сегодня доподлинно известно, что первые шумерские города возникли в конце IV — начале III тысячелетий до н. э. и главнейшие из них были Ур, Урук, Эриду, Ниппур, Лагаш. В городах процветала торговля, ремесленники изготовляли великолепную керамику и орудия из бронзы. Каждый из городов был самостоятельным государством, управлявшимся царьком-энси. Клинописные таблички рассказывают о войнах, которые велись из-за земель, воды, рабов. Они подробно расписывают методы ведения хозяйства на царских землях и в домах граждан. Шумеры занимались боксом, борьбой и охотой, а также участвовали в скачках на лёгких двухколёсных повозках, запряжённых ослами. Их жрецы наблюдали за солнцем и звёздами со стен священных башен. Они подсчитали, сколько в году дней, разделили год на двенадцать месяцев, неделю на семь дней, определили, что в сутках двадцать четыре часа, а в часе шестьдесят минут.
И чем больше находили шумерских текстов, тем больше удивлялись историки. Оказывается, именно шумеры изобрели лук, плуг и колесо. Они первыми начали выращивать пшеницу, лён, горох и виноград. Но вот что интересно — как только в этих табличках начинается разговор о том, откуда и когда пришли шумеры в благодатную страну Двуречье, бесстрастная рука летописца взрывается безудержной фантазией. Тут-то и начинаются загадки страны Шумер. Так, согласно одной хронологии, первые 120 шумерских правителей царствовали… 241200 лет, согласно другой — 456000! Мало того, в хрониках говорится о том, что жители «ещё помнят время, когда люди обходились без царя, т. е. без государства», а из самих списков правителей явствует, что первых царей считали посланцами богов. Впрочем, подобные мифы о происхождении верховной власти характерны для большинства древних народов, но у шумеров есть одно важное отличие — у них царская власть не свалилась с небес, а вышла из морской пучины.
По убеждению шумеров, всем своим познаниям они обязаны богу Эа. Он явился из воды в образе человеко-рыбы. Подробности мифа весьма любопытны:
«И вот из Эритрейского моря (Персидский залив), там, где оно подступает к Вавилонии, появилось разумное существо по имени Эа. Всё тело у зверя того было рыбье, только под рыбьей головой у него была другая, человеческая; речь его также была человеческой. Это существо, бывало, проводило весь день среди людей, не принимая никакой пищи.
Оно передало людям письменность, науки, искусства всякого рода, научило их селиться городами возводить храмы, устанавливать законы и измерять землю, научило их сажать и собирать различные плоды. А когда солнце заходило, этот удивительный Эа погружался опять в море и проводил ночь в пучине, ибо там был его дом».
Древние тексты, подчёркивая сверхъестественное происхождение Эа, упоминают о сиянии, венчавшем голову человека-рыбы.
В магических текстах жрецов Эриду, древнейшего шумерского города, упоминаются также апкаллу — люди-рыбы, охранявшие Эа и везде появлявшиеся вместе с ним.
Если верить мифам древнего народа, то следует считать прародиной шумеров некую сказочную страну Дильмун, лежавшую за семью морями. Сам Эа, «знаток морских глубин», был там правителем. Видимо, не случайно шумеры были прекрасными мореплавателями, отлично знавшими всё побережье Персидского залива. На одной глиняной табличке уцелело изображение древнейшей карты мира, датируемой 3200 г. до н. э. и подтверждающей их обширные географические познания.
Некоторые более поздние сведения позволили отождествить Дильмун с островом Бахрейн. С 1950-х гг. на острове начались археологические раскопки, и в результате были найдены различные свидетельства человеческой деятельности: захоронения, пирамидальные храмы и главное — разнообразные печати из глины и камня, которыми купцы маркировали свой товар. Они-то и вызвали удивление всего научного мира, ведь среди них встречались как шумерские, так и принадлежащие древнейшей цивилизации полуострова Индостан Мохенджо-Даро. В последнем археологов убедили выгравированные изображения на печатях, с одной стороны — подвиги Гильгамеша и Этаны, с другой — быки зебу, священные животные Индостана. Таким образом был установлен факт оживлённой торговли медью, золотом, слоновой костью, лазуритом и сердоликом, налаженной между двумя противоположными берегами Индийского океана пять тысяч лет назад!
Но наибольшую сенсацию вызвала находка ещё ряда печатей с изображениями на них птицечеловеков. Дело в том, что подобные характерные рисунки встречаются лишь в одном месте на земле… на острове Пасхи, где когда-то процветал культ птицечеловека.
Непомнящий Николай Николаевич. 100 великих загадок истории. Отрывок из книги.