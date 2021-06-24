Появление богов на нашей планете

Боги намеренно держали людей на расстоянии, общаясь через посредников. Возможно, они чего-то опасались, или это были обычные меры предосторожности. Ведь наш мир для них был чужим.

Как, откуда и зачем они сюда прибыли, можно только догадываться.

С Марса

Версия палеоконтакта отлично подтверждается «Карго-культом». И в самом деле, вероятность того, что первобытное человечество общалось с богами, которые были пришельцами с далёких звёзд очень высока.

Учитывая, что расстояние до ближайшей звезды Проксима Центавра что-то около 40092800000000 километров, а двигаться со скоростью света может только сам свет, межзвёздный перелёт маловероятен. Поэтому, скорее всего боги прибыли к нам с одной из планет нашей Солнечной системы. И не просто так, а их что-то вынудило покинуть свою планету. И такой причиной могла быть планетарная катастрофа, следы которой присутствуют в Солнечной системе.

Между Марсом и Юпитером находится пояс астероидов – планетарная траектория, по которой теперь вращаются многочисленные осколки от погибшей когда-то планеты. Скорее всего эта планета (Фаэтон) погибла в результате столкновения с крупным астероидом или кометой. А ведь именно на ней, как и на соседнем Марсе могла быть жизнь. Но вероятнее всего, что наши боги всё-таки марсиане.

Возраст Солнечной системы 4,6 миллиардов лет. Жизнь на Земле появилась около 4 миллиардов лет назад. А возраст нынешнего человечества всего – 40-50 тысяч лет.

Естественно, за эти миллиарды лет жизнь могла появиться не только на Земле, но и на соседних планетах Солнечной системы. А эволюция живых существ до обретения ими разума могла произойти там на пару миллионов лет раньше, чем на Земле.

Гигантская царапина на Марсе.

И вот живут они спокойно себе на Марсе, развиваются, исследуют близлежащие планеты, и тут бац – катастрофа, которая не только уничтожает соседнюю планету Фаэтон, но и калечит Марс.

Кстати, следы присутствия жизни на Марсе уже обнаружены.

Немногим выжившим после катастрофы марсианам, ничего не остаётся, как переселиться на Землю, где уже были люди.

Исходя из этого, можно предположить примерное время гибели Фаэтона и смерти Марса – 25-30 тысяч лет назад. В принципе, этого достаточно, чтобы полностью утратить всякие материальные следы пребывания пришельцев на нашей планете. Тем более что их (пришельцев) было не много.

По каким-то причинам они не смогли продолжить свой род на Земле и вымерли, оставив в наследство человечеству странные каменные постройки и фрагменты знаний. У них не было цели просветить человечество , скорее всего, им пришлось научить людей основам земледелия, металлургии и социального устройства, чтобы не находится в обществе первобытных дикарей.

Первобытные люди.

С Нибиру

Теория Захарии Ситчина про Ануннаков , прибывших на Землю с планеты Нибиру и модифицировавших звероподобных приматов, таким образом сотворив людей, чтобы те стали их рабами – добывали золото, слишком спорная. Неужели у высокоразвитой цивилизации не нашлось иных методов золотодобычи, кроме использования рабов?

Скорее всего, когда инопланетяне появились на Земле, человечество уже существовало. Но было оно слишком юным, чтобы контачить с пришельцами на равных.

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