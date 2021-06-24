Чтобы получать правильные ответы, учитесь задавать правильные вопросы

Если на свои вопросы вы не получаете ответы, которые вас удовлетворяют, попробуйте спросить по-другому…
Вы подходите к двери и вставляете в замок не тот ключ. Он не поворачивается. Вы будете пытаться открыть дверь этим ключом?
Конечно же, нет.
Тем не менее мы делаем нечто похожее, когда стремимся получить доступ к важным знаниям в жизни.
Мы задаём вопрос, находим ответ, который не понятен нам, и всё равно продолжаем спрашивать то же самое, надеясь, что с течением времени или изменением обстоятельств понимание придёт каким-то чудным образом.
Чтобы прийти к пониманию чего-то, нужна не настойчивость, а другой ключ, а точнее вопрос.
Вместо того чтобы спрашивать «Какова моя цель в жизни?», попробуйте задать вопрос «Каким даром я обладаю?». (Как сказал Эмерсон: «Талант — это призвание»).
Или попробуйте изменить вопрос «Чего я хочу от жизни?» на «Чего от меня требует жизнь?».
Вместо того чтобы спрашивать «Почему люди со мной так обращаются?», задайте вопрос «Какие мои действия приводят к такому отношению?».
Измените вопрос «Какое правильное решение приведёт меня туда, где я хочу быть через пять лет?» на «Какое решение правильное прямо сейчас?».
Интересуйтесь не только истинностью той или иной религиозной/философской предпосылки, но и тем, какие плоды она даёт, эффективна ли она в целом и так далее. Для начала, однако, спросите: «Что значит быть истинным?».
Это всего лишь примеры. Запрос, который вам нужно сформулировать, скорее всего, является уникальным. Чтобы дверь открылась, нужен правильный ключ. Чтобы получить правильный ответ, вы должны задать правильный вопрос.