Чтобы получать правильные ответы, учитесь задавать правильные вопросы

Если на свои вопросы вы не получаете ответы, которые вас удовлетворяют, попробуйте спросить по-другому…

Вы подходите к двери и вставляете в замок не тот ключ. Он не поворачивается. Вы будете пытаться открыть дверь этим ключом?

Конечно же, нет.