Самое красивое оружие Кремля: история манекенщицы Регины Збарской

Регина Збарская рано поняла, что красота и молодость могут обеспечить ей достойное будущее. Но… молодость — явление временное, а красота не гарантирует счастья. В ее жизни было все, кроме взаимной любви. Регина Збарская умерла в 52 года и никто не знает, где ее могила…

Огромный зал Парижского центра Моды и искусств рукоплескал ей стоя. Лицо ее обладало особой магией. И сама она, так и осталась загадкой. Знаменитая советская манекенщица, красивейшая русская женщина с трагической судьбой, имя которой в переводе с латинского означает «королева».

Французский журнал Paris Match окрестил Регину «Самое красивое оружие Кремля». Ею восхищались Федерико Феллини и Ив Монтан, а после ее смерти осталось лишь несколько фотографий, нет даже могилы, а если и есть, то о ее существовании никто не знает, как и не знает никто, где точно умерла первая манекенщица страны Советов — у себя в московской квартире, в районе метро Аэропорт, или в психиатрической больнице имени Кащенко, где она неоднократно лечилась. Самоубийство, сердечный приступ или Регине помогли уйти на тот свет — также тайна, которую вряд ли удастся раскрыть.

В совершенстве владевшая французским языком, женщина непреодолимого очарования, Збарская главенствовала в Доме Моделей на Кузнецком Мосту. Все в ней было иным, даже свои ноги с легкой разницей в длине она умела представить на подиуме своим неоспоримым достоинством. И этого ей не прощали. Анонимки, доносы на Регину, все это было обычным явлением в ее жизни.

Аристократка по духу, но не по рождению Регина Колесникова родилась в Ленинграде. Ее отец-Николай Колесников был офицером Советской армии. Регину воспитывала бабушка. После войны отца Регины направят на службу в Нижний Новгород, где Регина окончит школу.

Была ли Региной Золушкой? Увы, нет.. У Золушки был принц и жили они долго и счастливо, а Регина умерла рано и в полном одиночестве. Но так было не всегда.

Регина сразу после школы поступит на экономический факультет ВГИКА, где она будет учиться на отлично. Она обожала русскую классическую литературу и особенно французский язык. Ее преподаватель по французскому — родная тетя великой мхатовки — Ольги Андровской, русская француженка Изабелла Ригуле видя интерес и любовь Регины к языку Мольера и Флобера будет давать бесплатно давать дополнительные уроки французского языка своей любимой студентке Регине Колесниковой.

Именно во ВГИКе, на последнем курсе Регина встретит человека, который сыграет особую роль в ее жизни. Это была Вера Ипполитовна Аралова-Паттерсон, известный художник-модельер, близкая подруга Любови Орловой.

Сын Араловой — Джеймс известен по фильму Цирк, где он еще совсем крохой играл с Орловой и Сергеем Столяровым. Джеймс станет близким другом Регины. Аралова пригласит Регину на работу манекенщицы в Дом Моделей на Кузнецком Мосту. Яркая брюнетка с тонкими чертами лица, скифскими глазами, Регина была совсем не советской. Именно на западную внешность Регины, Аралова сделает ставку и Вера Ипполитовна не прогадает.

В 1961 году в Париже на выставке достижений советской легкой промышленности пробил звездный час Регины. Зимняя коллекция одежды Веры Араловой имела оглушительный успех. Меховые шапочки-папахи и сапожки на высоком каблучке с вшитыми в голенище молниями покорили французскую публику, а статная брюнетка Регина так напомнит французам другую брюнетку с раскосыми глазами — Татьяну Самойлову, покорившую весь мир в 1958 году.

Регина становится первой посланницей советской моды в мире. Без нее не проходит ни одна поездка Дома моделей за рубеж. В 1967 году Регина блистала на 1-м всемирном фестивале моды в Москве. Впервые со своей коллекцией в Москву прилетела mademoiselle Chanel . Это было самое счастливое время в жизни Регины. Не могу не отметить, что разработкой Веры Араловой очень скоро воспользовались предприимчивые французские модельеры. В СССР модельеры никогда не патентовали свои идеи.

Образованная, красивая, умная Регина умела очаровывать. Ее близкими друзьями были Вячеслав Зайцев и Борис Мессерер, восхищался Региной — Пьер Карден. Дружила она и с музой русского авангарда-Лилей Брик, которая наставляла ее по жизни, но в отличие от Брик, Регина умела любить, что в общем то ее и погубит…

На одной из богемных вечеринок Регина познакомится со Львом — Феликсом Збарским. Талантливый художник, сын академика Бориса Збарского, забальзамировавшего тело Ленина. Сергей Довлатов скажет о Льве-Феликсе: «Хрущевская оттепель для меня началась именно с рисунков Збарского». Регина влюбилась в Збарского.

Светский лев и кутежник Збарский будет пленен утонченностью, красотой и интеллектом Регины, он введет ее в круг своих друзей-художников, режиссеров, актеров. Регина боготворила его, а Лев боготворил себя. Они поженились и прожили вместе 7 лет. Ушедший совсем недавно выдающийся русский сценограф и художник — Сергей Бархин рассказывал мне, как услышал однажды Льва-Феликса, говорящего Регине: «Так, манекенка, сгоняла быстро в магазин за хлебом» и Регина шла в магазин. Она любила Льва беззаветно.

Регина очень хотела ребенка. Лев был категорически против. Регина делает аборт, а вскоре Збарский подает на развод. Стать матерью ей так и не удалось. Регина стала терять смысл жизни.

У нее началась депрессия. Она стала принимать антидепрессанты. Чудом оправившись, Збарская попыталась вернуться туда, где была королевой всегда, — в Дом моделей на Кузнецком Мосту. Разумеется, ее приняли, но это была уже совсем другая Регина, пережившая много горя. До нее дошли слухи о романе Збарского с Людмилой Максаковой и о том, что у них родился сын — Максим.

В 1972 году Збарский эмигрировал в США, узнав об этом, Регина вскрыла себе вены. Ее спасли, но она впервые попадает в психиатрическую больницу. Пройдя курс лечения, Регина опять возвращается в Дом Моделей. Постаревшая прима модельного Олимпа с тоской в глазах прекрасно понимает, что ее время уже безвозвратно ушло.

Однако в начале 70-хх Регина знакомится в Москве с молодым югославским журналистом. Между ними вспыхивает роман. Впервые за долгое время Регина снова почувствовала желание жить и любить, но… югослав возвращается в Белград, где опубликует скандальную книгу «Сто ночей с Региной Збарской», в которой приводит негативные и нелестные высказывания Регины о советской власти. Збарскую вызвали в КГБ. Она все отрицала. Она была раздавлена. Снова попытка суицида. Снова палата в психиатрической больнице.

И все же были в ее жизни люди, которые ценили и любили ее. Вячеслав Зайцев берет Регину к себе в Дом Моделей, но долго Регине там быть было не суждено. В стране произошли перемены. К власти пришел Михаил Горбачев. Вожделенные поездки за границу становятся реальностью, на Запад уезжают коллеги Регины — Галина Миловская, Мила Романовская, а Збарская остается наедине со своей вселенской печалью. Сотни фотографий с ней бесследно исчезнут. Будет уничтожен архив Дома моделей на Кузнецком Мосту.

16 ноября 1987 года радиостанция Голос Америки сообщила о кончине Регины Збарской. От нее практически ничего не осталось, кроме пары фотографий и легенды имени ее самой — Регины Збарской, в жизни которой было все, кроме взаимной любви.

В последнее время все чаще можно услышать о сотрудничестве Регины с органами государственной безопасности. Никаких подтверждений этому нет. Архивы КГБ засекречены. Даже если Регина и сотрудничала, счастья, увы, ей это не принесло.

Лев Феликс Збарский скончался 22 февраля 2016 года в возрасте 84 лет в Нью-Йорке. Некогда изысканный московский бонвиван умер в полном одиночестве, бедности и забвении.

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