Инопланетяне могут прилететь к нам на наших же кораблях

Новое исследование показало, что инопланетные организмы могут попасть на Землю на нашем собственном космическом корабле. Исследование, опубликованное на прошлой неделе в журнале BioScience, призывает пересмотреть необходимые меры биологической защиты в зависимости от расширения диапазона космических путешествий и исследований.



«Требуются более сложные регламенты для недопущения биозагрязнения инопланетной среды с Земли и наоборот», — пишут авторы исследования.

«Такие протоколы должны основываться на исследованиях биологических инвазий — распространения организмов с помощью человека в новых средах. Сотрудничество между астробиологами, биологами вторжения и политиками может значительно улучшить протоколы планетарной биологической защиты».

Авторы сравнили воздействие потенциального инопланетного «вторжения» с последствиями введения людьми чужеродного вида в новую среду обитания.

Исследователи приводят в пример опыт Австралии с тростниковыми жабами, который показал насколько разрушительным может быть внедрение иного организма в чужую среду, когда экосистемы Австралии сильно пострадали.

Авторы исследования признали, что шансы на попадание опасного инопланетного организма на Землю невелики, но потенциальные последствия могут быть довольно ощутимыми, как и в случае других вероятных катастроф, например, ядерных катастроф или крупных землетрясений.

«Космос становится новым рубежом риска биобезопасности», — пишут исследователи. «В дополнение к правительственным космическим миссиям, прибытие частных компаний и новых международных игроков привело к тому, что космос стал доступен более широкому кругу участников, чем ранее».

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