Новые исследования допускают путешествия во времени

Люди часто говорят о времени. И не только, обсуждая прошлое и будущее в разговорах на кухне, но и в серьезных исследованиях, отнявших годы жизни. Ученые пытаются найти ответ на вопрос о том, возможны ли путешествия во времени или нет. Физика имеет несколько направлений. Среди них можно выделить классическую физику и квантовую. Они объясняют время с различных позиций, что делает некоторые признанные научным сообществом теории малоприменимыми и противоречивыми.



Так, квантовая физика, изучающая взаимодействия частиц, допускает возможность путешествий во времени. Нет, речь не идет о том, чтобы так просто отправиться в прошлое или будущее. Речь идет лишь о теории, которая используя выкладки и расчеты допускает возможность обратного движения частиц. С точки зрения логики квантовой физики это выгладит так – то, что движется вперед, должно иметь возможность двигаться и назад. Но так ли это, на самом деле, или физики-теоретики где-то ошиблись и их выводы неверны?

Некоторую ясность в этот вопрос внесли исследования Стивена Хокинга, касающиеся черных дыр. Ученый пытался понять, что происходит с информацией, которую несут в себе частицы, поглощаемые черной дырой. Зная, что такие аномалии поглощают все, что встречается на их пути, исследователь сомневался, что информация может исчезать бесследно. Такого просто не может быть! Осталось только выяснить, куда исчезают поглощенные частицы и их информация.

Новая теория пока довольно слаба, не имея большого числа приверженцев. Однако, многие авторитетные ученые уже видят ее состоятельность, допуская, что поглощенные дырами фотоны и их информация все же куда-то перемещаются. Если принять это утверждение, как истину, то и многие другие сугубо квантовые процессы могут быть объяснены в рамках классической физики. А это дает основания полагать, что путешествия во времени могут быть возможными. В то же время, этого нельзя утверждать наверняка, пока не получено неоспоримых доказательств.