Ресурсное состояние: почему это важно и что происходит, когда вы вне ресурса

Невозможно наполнить себя извне, ваша сила находится внутри…

Есть два состояния, когда вы полны сил и осознаны. И есть другой вариант — когда вы в минусе, заболели, придавлены своими эмоциями.

Условие — вне ресурса равно вне осознанности.

Отсюда идет много претензий к близким, к единомышленникам. В этот момент все наработки, которые вы приобрели, исчезают.

Вы возвращаетесь к некому параметру обычного среднестатистического человека.

Я люблю приводить метафору про многоэтажный дом и подвал, где этажи — это уровни осознанности, а подвал — состояние вне ресурса, сознание жертвы, где находятся все ваши страхи, травмы, негативные убеждения.

Там правят инстинкты, все, что вы вбивали в себя по жизни, выходит на первый план (жалость к себе, агрессия, сознание нехватки).

Когда вы развиваетесь, возвращаетесь к себе, вы все меньше и меньше проваливаетесь вниз, в этот подвал.

Наполнение происходит изнутри

Ваше ресурсное состояние зависит только от вас. Никто извне за это не отвечает.

Невозможно наполнить себя извне. Пока вы не наполните себя изнутри, вы так и будете бегать как та собачка и вилять с хвостиком, ждать пока вас погладят.

И смысл духовных практик — вернуться к себе, наполнить себя изнутри любовью, раскрыть свою силу, осознать ценность себя.

Ресурсное состояние и вибрации

Признаком того, что вы вне ресурса, может быть раздражение, срывы на ваших близких.

Когда вы чувствуете себя прекрасно, полны сил и в хорошем настроении, вы никогда не будете испытывать желания раздражаться на кого-либо или что-либо.

Разные состояния человека вибрируют по-разному.

Состояние удовлетворения жизнью и низкие вибрации (раздражение, гнев, негатив) — несовместимы.

Когда вы пребываете в состояниях высоких вибраций (удовлетворение, счастье, радость, кайф), вам абсолютно безразличны «несовершенства» окружающей реальности.

В определенном смысле вы их просто не замечаете, так как вы вибрируете на другой — более высокой — частоте.

Что излучаете — то и получаете. Если вы излучаете удовольствие, его вы и притягиваете. Удовольствия в вашей жизни становится больше.

Если бОльшую часть времени вы пребываете в низких вибрациях (ненависть, претензии, осуждение, обиды), вы преумножаете эти деструктивные энергии.

Вы можете вытащить себя из низкочасточных состояний усилием воли и вашим намерением. Направляйте фокус внимания на себя. Возвращайте себя в ресурсное состояние.

Независимо от текущих условий, ежедневно в обязательном порядке находите время на себя.

Если вы, как женщина, чувствуете себя обесточенно, вы автоматически лишаете своих близких подпитки и ресурса.

С чем связано ощущение обесточенности

Если вы чувствуете себя обесточенным, целенаправленно напитывайте себя энергией.

Не придавайте излишнего значения состоянию так называемой обесточенности.

Сместите фокус внимания на то, что вы делаете для того, чтобы чувствовать себя более энергичным.

Для начала проверьте, куда вы сливаете энергию. Прослушивание новостных каналов, пустые разговоры, любые конфликтные ситуации и противостояния отнимают вашу энергию и силы.

Чтобы почувствовать себя более энергичным:

убирайте все, что отбирает вашу энергию;

проявляйте заботу о своем личном пространстве (личных границах);

введите в свой распорядок то, что будет наполнять вас энергией (например, регулярная энергетическая гимнастика, общение с природой, любимые занятия и увлечения и т.п.).

Значение ресурсного состояния для женщины

Женщина должна и обязана заботиться о себе, своем здоровье и ресурсном состоянии. В противном случае будут страдать близкие, которые живут рядом: дети, муж, пожилые родители.

Многие женщины работают на износ, целый день на ногах, приходят домой, а там другие заботы. Особенно важно быть наполненной, если у вас маленькие дети и/или вы ухаживаете за пожилыми родителями.

Часто женщины забывают о себе, на первый план ставят семью и близких. Но машина с пустым баком никуда не уедет, сначала нужно позаботиться о себе, «заправить бак бензином», а потом куда-то ехать.

Тем более, если у вас есть близкие люди, который больны, и нуждаются в вашей помощи. Они живут за счет того, что живы вы. Если вас не будет, то им никто не поможет.

Не зря в самолетах висит объявление: «при аварийной ситуации, наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка». Потому что если мама себе сначала не поможет, то не сможет помочь и ребенку.

Выделяйте время каждый день на восстановление своего ресурса. Загнанная лошадь не бежит, она падает и больше не встает.

Если вам приходится много работать, и у вас еще колоссальная нагрузка дома (маленькие дети, пожилые родители), находите время для себя, хотя бы час в день. Разделите этот час на несколько раз по 15 минут и отдыхайте в течение дня.

Кому-то нужно помедитировать, кому-то просто полежать, кому-то прогуляться не спеша по улице. Ваша задача найти время, чтобы выдохнуть. Пересмотрите свой день в обязательном порядке и найдите это время.

Вы поймете, что когда вы останавливаетесь, выдыхаете, все ваши дела гораздо быстрее и легче делаются.

Нормально ли испытывать агрессию в ресурсном состоянии

Почему-то все считают, что быть агрессивным, выставлять границы, это плохо.

У монеты есть две стороны: какая я в состоянии парения и какая я вне ресурса. Светлая сторона есть у каждого, и ее нужно замечать, а не только свои недостатки.

Там, где я вне ресурса, я какая? Агрессивная, контролирующая, категоричная? Какая?

Это нужно прописать и понимать, что это тоже часть вас, это ваше естественное прирожденное состояние. Вы можете разбираться с причинами, что это за травмы.

Если это агрессия, чаще всего это незакрытые потребности. Вне ресурса вы пытаетесь получить это извне.

Здесь нужно понимать, что вне ресурса вы в это свалитесь. И будьте готовы по чуть-чуть это исцелять, подчищать.

Со временем этот подвал уже не будет таким страшным. Когда люди будут нажимать на ваши красные кнопки, реакция будет, но не такая сильная, и вы все реже будете проваливаться в это состояние.

Если раньше вы проваливались в течение дня, потом — раз в неделю, дальше — раз в месяц, а потом и раз в полгода.

То, что вы провалились, в этом нет ничего плохого. Важно не не провалиться, важно побыстрее вернуться в нормальное состояние. Потому что часто мы зависим от внешних обстоятельств.

Бывают непреодолимые внешние обстоятельства, и мы изменить их не можем. Мы можем изменить только свою реакцию.

Получаем два направления работы: исцеляем все это, переписываем убеждения, определяем, какие потребности у вас не закрыты, учимся интуитивно восполнять это все.

Второе направление: учимся как можно дольше пребывать в ресурсном состоянии.

Убираем авгиевы конюшни, триггеры.

И здесь вы становитесь неудобными для многих людей. Отодвигаете родственников на второй план, которые пытаются на вас кататься, с друзьями происходят какие-то трансформации.

Вы начнете принимать неудобные сложные решения. Но вам же ваше пространство ресурсное состояние важнее.

По материалам: kluchimasterstva.ru