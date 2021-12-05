Правильный сон: процесс очищения мозга от токсинов

Исследователи из Университета Стони Брук в своей новой научной работе утверждают: полезнее всего спать лёжа на боку. Именно в таком положении наиболее эффективно происходит очистка мозга от токсинов, утверждают учёные. Это в свою очередь помогает снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также ряда других неврологических заболеваний.

Как положение во время сна влияет на здоровье

С помощью динамической контрастной магнитно-резонансной томографии исследовательская группа во главе с доктором медицинских наук Хелен Бенвенист (Helene Benveniste) изучала головной мозг и сложную глимфатическую систему (glymphatic system), которая играет наиважнейшую роль в вопросе эффективного удаления токсинов и отходов жизнедеятельности из мозга. Результаты работы показали: в положении на боку процесс удаления токсинов протекает самым лучшим образом.

Доктор Бенвенист использовала МРТ в течение нескольких лет для изучения глимфатической системы модельных организмов – грызунов. Метод позволил идентифицировать пути этой системы, в которых спинномозговая жидкость (ликвор) фильтруется через мозг и смешивается с межклеточной жидкостью, чтобы очистить важнейший орган от отходов, подобно тому, как это делает лимфатическая система с другими нашими органами.