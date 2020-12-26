Распутин — «жертва России» или… британской разведки?

Недавно британская пресса назвала Распутина жертвой России — первой в ряду, который заканчивается на Литвиненко, Скрипалях и иных наших современниках. Однако западные исторические источники указывают на то, что убил его представитель британских властей. На первый взгляд, это абсурд: Распутин объективно ничем не угрожал Великобритании. Почему же он был ею уничтожен? Как ни странно, все дело в русской оппозиции, сумевшей внушить британскому послу совершенно невероятную теорию заговора. Разбираемся в деталях произошедшего.

Слова «Распутин» и «распутинщина» давно стали для России элементом поп-культуры. Еще в 1916 году причудливое соединение пропаганды прессы и народных слухов породило своеобразную картину: якобы Григорий Распутин состоит в любовной (а точнее, физиологической) связи с императрицей Александрой Федоровной. И в итоге решает, кто станет министром, а кто им быть перестанет.

По мнению народа — и оппозиции, он даже хотел заключить с Германией мир, отдав ей часть русских земель. Императрица-«немка» шла на сговор с аморальным старцем — то ли под его влиянием, то ли симпатизируя Германии, своей родине. Эта точка зрения сыграла основную роль в массовом недовольстве народа в период Первой мировой. Население не понимало, как можно вести мировую войну под руководством слабовольного царя, под носом которого творятся натуральный бордель и государственная измена.

Первая жертва в списке «жестоких репрессалий России» с высокой вероятностью была убитой той самой страной, где составили список этих «репрессалий» / The Times

Когда царь отрекся от престола в 1917-м, все эти идеи мгновенно воплотились в театральных постановках и даже кинофильмах. Их названия говорят достаточно, чтобы мы не пересказывали сюжеты: кинофильм «Темные силы: Григорий Распутин и его сподвижники» (12 марта 1917 года), «Люди греха и крови. Царскосельские грешники», «Любовные похождения Гришки Распутина». Временное правительство создало целую комиссию по документированию «преступлений распутинского режима», а в СССР результаты ее деятельности опубликовали.

Антираспутинские карикатуры тех лет изображали Николая II и его жену Александру Федоровну умственно неполноценными марионетками, которыми ловко манипулировал наш герой, используя свои гипнотические способности / ©Wikimedia Commons

Сейчас мы располагаем достаточными данными, чтобы понять, что на самом деле происходило вокруг Распутина в годы Первой мировой. И вынуждены признать: это куда более увлекательная история, чем казалось сто лет назад. И, что самое забавное: Распутин не был «жертвой России». Жизнь его оборвала рука человека из Британской империи, чьи СМИ сегодня обвиняют нашу страну в ликвидации «святого черта». Но обо всем по порядку.

Управлял ли Распутин дамами из высшего общества — и назначал ли через них министров

Как известно, Распутин попал в Санкт-Петербург как своего рода «божий человек» — выходец из крестьян, долго время околачивавшийся в святых местах, своего рода гуру из категории «несите мне по три рубля, и мудрости за это вам дам много я». В этом сходятся все источники, а сам тип подобного человека никуда не делся в России и сегодня.

Но вот в том, что касается якобы влияния Распутина на дам, следует разобраться раз и навсегда, иначе мы ничего не поймем о его фигуре в целом. Обычно называют три источника, говорящих о таком влиянии (остальные — их пересказы). Вот отрывок из мемуаров дворянки Татьяны Григоровой-Рудыковской, утверждавшей, что видела сексуальные практики между Распутиным и дамами придворного общества:

Еще одна из длинной вереницы карикатур такого рода / ©Wikimedia Commons

«… Ничего русского не было в нем. Черные густые волосы, большая черная борода… Первое, что привлекало внимание, — глаза: черные, раскаленные, они жгли, пронизывая насквозь, и его взгляд на тебя ощущался просто физически, нельзя было оставаться спокойной. Мне кажется, он действительно обладал гипнотической силой, подчиняющей себе, когда он этого хотел. <…> Он развязно сел за стол, обращался к каждой по имени и на «ты», говорил броско, иногда пошло и грубо, подзывал к себе, сажал на колени, ощупывал, поглаживал, похлопывал по мягким местам, и все «осчастливленные» — млели от удовольствия! <…> Нахально обращаясь к кому-то из присутствующих, он произнес: «Ты видишь? Кто рубашку-то вышивал? Сашка!» (подразумевается государыня Александра Федоровна). Ни один порядочный мужчина никогда не выдал бы тайны женского чувства… Распутин закидывает ногу за ногу, берет ложку варенья и опрокидывает ее на носок сапога. «Лижи», — повелительно звучит голос, та становится на колени и, наклонив голову, слизывает варенье…»

На вид перед нами решительное доказательство власти «святого черта» над женщинами. Дама высшего света слизывает варенье с сапога, ну и «осчастливливание» дам тоже в наличии.

Но есть пара нюансов. Распутин не был черноволосым и черноглазым. Все, кто его действительно видел (не только в черно-белых кинофильмах и карикатурах), упоминают, что у него светло-каштановые волосы и борода, а глаза — серо-голубые. Да что там рассказывать — просто взглянем на его прижизненный портрет.

Клокачева Е. Н. Портрет Г.Е.Распутина, 1914 год / © Wikimedia Commons

Если кто-то рассказывает нам удивительные истории про человека, но при этом не знает, как он выглядит, — это очень плохой признак. Скорее всего, такой человек «слышал звон, да не знает, где он». Или пытается придать себе вид современника и свидетеля важнейших исторических событий.

Что еще считается источником, сообщающем о таком влиянии? Конечно, знаменитый некогда «Дневник Вырубовой», одной из фрейлин императрицы Александры Федоровны. В нем примерно такие же трогательные рассказы о хватании светских дам за разные места и лизание сапога и иных объектов.

Но и тут нюанс: его еще в 1929 году надежно разоблачили как подделку. Тот, кто составлял этот «дневник», не знал реальных дат пребывания Распутина в тех или иных местах. А когда даты сверили — оказалось, «дневник» описывает пребывание Распутина в тех местах и в то время, когда он явно не мог там быть.

Согласно анализу историков 1920-х, авторы подделки — известный литератор Алексей Толстой и историк Петр Щеголев. По невероятному совпадению Алексей Толстой в 1925 году выпустил идеологически выверенную пьесу «Заговор императрицы» с примерно теми же историями.

Чтобы успешнее продвигать свою пьесу, ее авторы в интервью утверждали: «Пьеса сплошь историческая. Мы не допускали никакой карикатуры, никакой пародии. Эпоха рисуется в строго реальных тонах. Детали и подробности, которые зрителю могут показаться вымышленными, на деле являются историческими фактами. <…> На 60% действующие лица говорят собственными словами, словами их мемуаров, писем и других документов» («Красная газета». Вечерний выпуск, 1924 год, 29 декабря).

Картина получается простая: мастерам поп-культуры нужна была пьеса поскандальнее, и, чтобы сделать вид, что она при этом честная, они взяли и подделали «исторический источник».

Остается последний, третий источник рассказов о секс-управлении дамами высшего общества со стороны Распутина: воспоминания монархиста А. И. Дубровина. Он рассказывает, как Распутин «ушел с Вырубовой. Выходит оттуда [из комнаты] грузная, вся красная…» Причины «раскраснения» женщины после такого рода сцены вполне понятны.

Анна Вырубова, фрейлина российской императрицы. Крайне популярные слухи 1916 года «назначили» ее главной любовницей Распутина. Но гладко было на бумаге… / ©Wikimedia Commons

Но и с этим свидетельством не все гладко. Дело в том, что после февраля 1917 года Временное правительство создало Чрезвычайную комиссию по расследованию распутинской истории. «Временным» товарищам нужно было показать, что царский режим разлагался в полную силу, поэтому, конечно, они провели принудительный медосмотр фрейлины Анны Вырубовой. Увы, она, несмотря на возраст в 33 года и брак за плечами, оказалась девственницей. Впрочем, это до некоторой степени проясняет, почему сам ее брак оказался сверхскоротечным.

Таким образом, «воспоминания» Дубровина — такая же сказка, как и «свидетельство» Татьяны Григоровой-Рудыковской. Теперь тему половых связей Распутина в этой сфере можно закрывать: все источники, вообще его видевшие, отмечают, что другие светские дамы не оставались с ним наедине.

Из этого достаточно очевидно, что все истории про невероятное влияние при дворе Распутина через его «гарем» — такая же сказка, как само существование «гарема». Собственно, о том же говорят воспоминания сотрудников госаппарата того времени: когда Распутин пробовал попросить за кого-то из своих знакомых, пользуясь статусом «божьего человека», его просителей спускали с лестницы даже в Министерстве образования, не говоря уже о более влиятельных ведомствах.

Прав современный британский историк Дуглас Смит: «Слухи эти [о влиянии Распутина «через постель» на назначения и дела в стране] были абсолютно безосновательны и распространялись главным образом левой оппозицией».

Что на самом деле творилось вокруг Распутина

Надо понимать, все эти сказочки о Григории Распутине начали ходить еще при его жизни, и логично, что Особый отдел Департамента полиции попробовал проверить такие невероятные истории. Для этого он внедрил своих людей — под видом слуг — непосредственно в дом Распутина. Там эти граждане тщательно фиксировали все контакты «божьего человека», в том числе с женским полом.

Оказалось, дам он действительно часто приглашал — только с Невского, а не из высшего общества. Там в те годы стояли проститутки последнего разбора — наркоманки, часто отягощенные грузом венерических заболеваний, слабо излечимых тогда. Прямо скажем: контакт с ними — большой риск и очень сомнительный выбор даже в наше время, после массового внедрения средств профилактики и борьбы с такими заболеваниями. Зачем «божий человек» так отчаянно рисковал, выбирая самые нижние слои женского контингента своего времени?

Карикатура, оформленная как подражание иконографии. Вместо Христа на ней Распутин с четвертью водки в одной руке и сравнительно малоодетой императрицей в другой. Кругом них еще менее одетые дамы высшего света. Ниже — тевтонский всадник рубит русских пеших воинов. На псевдоиконе даты, 1612 и 1917, призванные показать связь между годами первой и второй русских смут / © Wikimedia Commons

Ответ на этот вопрос можно найти в допросе Вырубовой, который провела Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства уже в 1917 году. Когда ее спросили о связи с Распутиным — в которую «временные» верили, как дети, пока не провели Вырубову через унизительную процедуру медосвидетельствования, — она заявила, что Григорий не представлял интереса для женщин в принципе. «Он был очень такой неаппетитный», — сказала девственница, которой было уже 33 года.

Поднимем свидетельства других дам того времени. Что они говорят, описывая Распутина? Немытые и длинные волосы, такая же борода, траурные ободки под длинными нестрижеными ногтями, плохая кожа лица… Для «гуру» такие особенности нормальны, но вот в деле привлечения противоположного пола — не совсем. Привлекательный мужской образ Распутина дает только Григорова-Рудковская — то есть та, кто даже не знает, какого цвета у него были глаза и волосы. Вывод: мачо в Распутине видели только те женщины, которые понятия не имели, как выглядит живой Распутин.

При таких мужских достоинствах вариантов у него было немного. Проститутки из «танцевальных залов» (классом повыше уличных) дороговаты, а проститутки с Невского — предельно дешевы. Отсюда и его рискованный выбор.

Что все это значит?

У читателя может возникнуть вопрос: зачем нам знать, что там у Распутина было под ногтями? Ответ прост: чтобы понять, кто на самом деле его убил.

По «общепризнанной» до 1990-х версии его смерти, убийство реализовали Ф. Юсупов, В. Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Заговорщики после убийства утверждали, что заманили Распутина во дворец Юсупова обещанием устроить ему встречу — с физиологически понятным контекстом — с Ириной, женой Юсупова. Как мы показали выше, сама идея о возможности таких контактов — выдумка. А описание убийства, начинающееся с выдумки, уже настораживает.

Слева — князь Феликс Юсупов, справа — его жена Ирина (до замужества — Романова). Именно ею Юсупов в своих воспоминаниях якобы заманивал Распутина к себе во дворец. Если бы князь знал о Распутине что-то, кроме слухов, то не стал бы добавлять эту неправдоподобную деталь в свой рассказ / ©Wikimedia Commons

Увы, дальше сомнения лишь нарастают. Юсупов в мемуарах утверждает, что его группа отравила Распутина в ходе светской беседы цианистым калием в сладком пирожном. Правда, он отчего-то не умер, хотя в реальной жизни от цианистого калия не умереть нельзя. Затем ему выстрелили в сердце, после чего он побежал, а потом Распутина застрелили еще раз.

Беда в том, что родственники и знакомые Григория единодушны: он не переносил сладкого. Отчего никогда его не ел. Если Юсупов реально общался с живым Распутиным, как он мог этого не заметить? Идем дальше: Юсупов пишет, что рубашка жертвы была шита голубыми васильками. Другой член группы — Пуришкевич — утверждает, что она была кремовой. Оба пишут, что в рубашке его и выбросили в реку. Только в материалах дела по убийству труп Распутина выловили из реки в голубой рубашке, шитой золотыми колосьями. При этом он был в шубе, которую Пуришкевич и Юсупов на нем при выбрасывании в реку не упоминают.

Юсупов упоминает, что заговорщики стреляли в Распутина два раза, по корпусу (один из выстрелов — в сердце). В материалах дела — три пулевых ранения: в печень, почку и лоб. Феликс Юсупов стрелял весьма хорошо, он не мог выстрелить в сердце, попасть в голову и не заметить этого.

Наконец, самое интересное в этих ранениях — третье из них. Это контрольный выстрел в лоб — и входное отверстие указывает, что он сделан британским револьвером Webley калибра .455 (11,5 миллиметра). Следует понимать: в Российской империи частное лицо могло законно купить даже пулемет «Максим», но вот конкретно эта модель была крайне редкой и непопулярной. Начальная скорость в 190 метров в секунду (против 260 метров в секунду у «Нагана») делала его кучность довольно сомнительной, а сами патроны .455 калибра у нас были экзотикой. У Юсупова и иных заговорщиков просто не было такого оружия.

Труп Распутина, выловленный из реки. Хорошо видно пулевое ранение во лбу, оставленное британским револьвером / ©Wikimedia Commons

Из всего это следует: «воспоминания» Юсупова об убийстве Распутина — такие же выдумки, как и воспоминания Григовой-Рудыковской про лизание сапогов или Дубровинские басни про «всю красную» Вырубову. Кто бы ни стрелял в Григория, это был не Юсупов или его горе-подельники. Скорее всего, они даже не видели убийства Распутина вблизи — иначе невозможно объяснить некорректные описания одежды и районов пулевых ранений.

Но зачем Юсупов и его группа все это придумали? Напомним: после убийства их планировали судить, и только помилование Николая II помешало им сесть в тюрьму. Зачем был нужен такой риск?

Британские товарищи спешат на помощь

Мы не зря начали текст с упоминания списка «жертв России», опубликованного британской прессой («Таймс»), где первым стоит Григорий Распутин. Ирония заключается в том, что в 2004 году британская государственная компания BBC выпустила фильм, согласно которому убийцей «божьего человека» был Освальд Райнер — офицер британской разведки. Прошло уже 16 лет, и, видимо, в британских СМИ позабыли факты, которые они же озвучивали. Поэтому нам самим придется их напомнить.

Освальд Райнер, офицер британской разведки. За несколько лет перед Первой мировой войной он учился в Оксфорде, где и познакомился с учившимся там же князем Феликсом Юсуповым. Они поддерживали дружеский контакт и тогда, когда Юсупов вернулся в Россию, а Райнер приехал в нее работать секретным агентом Его Величества. Не из этой ли дружбы растут корни акции Юсупова по информационному прикрытию действий Райнера — то есть ликвидации Распутина? / ©Wikimedia Commons

В 1916 году российская оппозиция, опираясь на немецкую прессу (формально запрещенную в России), начала продвигать в обществе идею о том, что при дворе Николая II якобы есть прогерманская «мирная партия», в которую входит Распутин. 1 ноября 1916-го об этом заявил депутат Государственной думы от либеральной оппозиции Милюков. Сейчас мы достоверно знаем, что Распутин бывал при дворе реже раза в месяц и никаким влиянием там не пользовался. Но Милюков в 1916 году понятия не имел об этом — как и население в целом, знакомившееся с речами Милюкова и всерьез им верившее.

Но оставим в стороне население: в нем вообще часто циркулируют дикие идеи, вспомним хотя бы антивакцинаторскую истерию 2020 года. Гораздо хуже то, что английская разведка, не имевшая своей агентуры при дворе, всерьез поверила лидерам оппозиции. Точно так же им поверил английский посол Джордж Бьюкенен.

Джордж Бьюкенен / © National Portrait Gallery, London

Постоянно общаясь со все теми же лидерами оппозиции, он пришел к выводу, что Россия ведет войну плохо и неправильно, а вот переход к более демократической форме правления — прямо сейчас, во время мировой войны — немедленно улучшит ее способность воевать. Сегодня мы знаем, что Россия на конец 1916 года взяла в плен в несколько раз больше солдат, чем все остальные державы Антанты вместе, и имела соотношение потерь не хуже, чем Франция. Но у британского посла доступа к этим данным не было — и он вполне доверял мнению собеседников из оппозиции.

Поэтому в 1916-м Бюкенен предложил Николаю II выдать больше власти парламенту, создать «министерство доверия», подотчетное именно Государственной думе. А также сделать иные шаги навстречу либеральной оппозиции. Николай был очень выдержанным и воспитанным человеком, поэтому не стал объяснять британскому послу, что именно думает о таких предложениях главе суверенного государства. Он вежливо закончил говорить с иностранцем, а потом просто прекратил приглашать его во дворец.

Бьюкенен не понял, что причина его нерукопожатности во дворце — в непрошенных советах императору по поводу того, как ему обустроить Россию. Вместо этого посол уверился, что Николай II просто склоняется к мифической «прогерманской партии при русском дворе» во главе, конечно, с Распутиным и его «любовницей» —императрицей. Поэтому, мол, и не хочет принимать британского посла.

Почему он совершил такую ошибку — понятно. Единственным источником информации о реальном положении дел в России Бьюкенен — в силу общения с либеральной оппозицией — считал эту самую либеральную оппозицию. То, что она представляет себе реальность так же точно, как, допустим, В. И. Новодворская в 1990-х, посол просто не знал, поскольку критический анализ обстановки ему вообще не очень давался.

В реальной жизни Николай не планировал никакого мира с Германией, и Распутин, который действительно сомневался в необходимости войны с немцами, абсолютно никак на его позицию не влиял. Жена Николая, как и во всем остальном, разделяла позицию мужа в вопросе войны. Но в кривом зеркале информационного поля, сформированного СМИ, слухами и активно распространившими их оппозиционерами типа Милюкова, все это осталось абсолютно неизвестным как английской разведке, так и английскому послу.

Из-за этого, отмечает BBC, англичане решили ликвидировать Распутина — чтобы избежать ситуации, когда Россия внезапно выходит из войны с Германией, оставляя западных союзников один на один с сильнейшей сухопутной армией мира. А Освальд Райнер, агент МИ-6, стрелял из своего штатного револьвера Webley — отсюда и дырка во лбу Распутина.

В такой ситуации Юсупов со своими товарищами стали идеальным прикрытием. Они заявили, что убили Распутина, поскольку слухи о нем дискредитировали царскую семью — логичная версия. Вдобавок такие убийцы отводили подозрения от самих англичан.

Версия BBC вызывает, конечно, вопросы. Первый: не писал ли ее Задорнов? Ведь из нее выходит, что британская разведка и английский посол показали редкую умственную неадекватность окружающему их миру. Во-первых, они верят заведомо ангажированным людям типа депутатов Милюкова и Родзянко.

А ведь они кровно заинтересованы убедить западные страны, что Николая надо отпихивать от власти. И взамен подпихивать к власти их — эффективных управленцев, которые тут же все наладят. С таким же успехом можно слушать, как владельцы угольных компаний рассказывают про безопасность сжигания угля. Что это за разведка и дипломатия, которые делают настолько детские ошибки?

Во-вторых, британский разведчик использует Юсупова как прикрытие для отвода глаз от британцев, а потом… делает контрольный выстрел в голову Распутину из британского револьвера, крайне экзотического для России и поэтому легко опознаваемого. Что это за ликвидатор такой, который делает настолько нелепые ошибки?

Однако исторический опыт убедительно свидетельствует, что BBC вовсе не преувеличивает и не пытается выставить Лондон нарочито глуповатым. Таков был реальный уровень действий английской дипломатии и разведки в России.

По свидетельству французского посла в России, уже в декабре 1916 года в русском высшем обществе были уверены: Бьюкенен не просто устанавливает связи с оппозицией, а участвует в подготовке революции:

Четверг, 28 декабря. Вот уже несколько раз меня расспрашивают о сношениях Бьюкенена с либеральными партиями и даже, серьезнейшим тоном, спрашивают меня, не работает ли он тайно в пользу революции… Я каждый раз всеми силами протестую. Старый князь В., которому я только что говорил это, возражает мне с видом угрюмым: — Но если его правительство приказало ему поощрять анархистов, он ведь должен это сделать.

Как бы ни защищал французский посол честь дипломатического корпуса в русской столице, невозможно игнорировать тот факт, что Бьюкенен действительно пытался повлиять на российскую политику в том же направлении, что и лидеры будущего Временного правительства, с которыми так часто встречался посол накануне революции.

Трудно не заметить и то, что подобные встречи не могли не вдохновлять и лидеров оппозиции на более активные действия против Николая в дни революции. Зная, что за ними стоит поддержка мощнейшей державы Антанты, они не могли не изменить свое поведение в момент решительных событий. Иными словами, вне зависимости от того, участвовал ли Бьюкенен в нелегальной подготовки февральских событий или нет, объективно он способствовал их широкому размаху.

Итоги этих событий посла были сокрушительны, в том числе для Англии. Февраль свершился, оппозиционеры, которых Бьюкенен считал способными быстро улучшить дела на фронте (до того неплохие), в действительности были вынуждены санкционировать с Приказ № 1, который армию немедленно развалил. Россия потеряла возможность вести войну уже к лету, а к осени Временное правительство развалилось настолько, что власть взяли большевики. В итоге случилось как раз то, против чего Бьюкенен и Райнер боролись: Россия вышла из войны с Германией, чем затянула ее для Великобритании.

Вывод: каким бы алогичным ни казалось убийство Распутина британскими властями, оно было куда менее нелогичным, чем другие действия Лондона в отношении России тех лет. Поэтому ничего сверхъестественного в такой ошибке Великобритании нет.

Наконец, грубость работы Райнера — стрельба в лоб из уникального британского револьвера — тоже не является чем-то нетипичным для разведки Ее Величества той эпохи. В 1918 году Лондон не смог осознать, что его подталкивание Февральской революции было контрпродуктивным, и попытался еще раз поменять правящий в России режим, на этот раз — свергнуть большевиков. Для этого они, как люди предельно наивные, попытались подкупить латышских стрелков, охранявших Кремль.

Сидни Рейли, агент британской разведки, стоявший за попытками подкупить латышских стрелков с тем, чтобы они свергли большевиков. Вероятное настоящее имя этого персонажа — Георгий Розенблюм, но достоверно сказать сложно. Считается одним из прототипов Джеймса Бонда. Расстрелян в Москве в 1925 году, после того как советская разведка захватила его в рамках сложной операции / ©Wikimedia Commons

Событие это получило название «Заговор послов» (хотя реализация подкупа лежала на разведке), и, на первый взгляд, он был больше похож на комедию, чем на настоящий заговор. Если вы хотите кого-то свергнуть, то действовать настолько грубыми и прямолинейными способами не стоит —если, конечно, вы готовите переворот не в папуасском племени, а в крупной стране.

Видимо, мозг британских разведчиков к 1918 году был серьезно перегружен бременем белых, поэтому они позволили себе подойти к работе в России слишком расслабленно. В реальности к лету 1918 году ВЧК во главе с Дзержинским успела взломать шифры британской дипломатической переписки, отчего была в курсе наивной попытки подготовки переворота. Чекисты создали подставной «Национальный латышский комитет» и смогли убедить англичан, что латышские стрелки спят и видят, как бы свергнуть большевиков.

Разумеется, это была липа: 1,2 миллиона рублей, что англичане отпустили «заговорщикам», стали просто призом для ВЧК. Локкарта осенью 1918 года выслали из страны, британского агента Кроми, попытавшего отстреляться от чекистов во время их налета на британское посольство 31 августа 1918-го, просто убили в перестрелке (впрочем, перед этим он успел застрелить одного чекиста — Янсона).

Фрэнсис Кроми / ©Wikimedia Commons

Вывод? Британская разведка тех лет действительно предпринимала в России шаги анекдотического размаха и анекдотической же бессмысленности. Вероятно, дело не в нехватке способностей — упомянутая разведка считается историками вполне профессиональной и в тот период.

Проблема была в другом: в Британии тех лет все, включая Черчилля, всерьез верили, что англичане — полноценные представители арийской расы (оборот, активно использовавшийся тем же Черчиллем в 1910-х). А другие народы, в особенности из менее развитых стран, уже к этой расе не относятся, поэтому не настолько полноценны. Само собой, разведка, которая считает, что действует против неполноценных, немало рискует, ведь в реальности противник может оказаться вполне полноценным. Разведчики Его Величества рискнули — и прогорели.

Убийство Григория Распутина — интереснейший срез русской истории околореволюционного времени. Оно показывает, что десятки миллионов вроде бы взрослых и вменяемых людей могут верить в дикие теории заговоров, в рамках которых малограмотный крестьянин хитрой сетью интриг политико-сексуального характера вершит судьбы империй.

Все это было бы забавно, если бы распутинский миф не стал главным пропагандистским орудием, проложившим дорогу февралю 1917 года. Закономерным и неизбежным следствием стали проигрыш Россией Первой мировой, Гражданская война, революционный террор и многие другие неприятные вещи. Всенародная любовь к конспирологии стоила русским в 1916 году и далее куда больше, чем любой другой нации в истории Земли. Ликвидация Распутина стала лишь первым камешком в лавине 1917 года — лавине, уничтожившей миллионы.

Вроде бы квалифицированный внешнеполитический и разведывательный аппарат Британской империи оказался живущим в том же самом вымышленном мире абсурдных конспирологических идей про «царицу-немку», управляемую «любовником»-Распутиным. Лондон не просто уверовал в те же мифы уровня плоской Земли, но и, основываясь на них, прикладывал усилия к изменению правящего в России режима. Причем в результате англичане нажили себе просто колоссальные проблемы.

Вместо благожелательной к ним России-союзника 1916 года они получили антизападно-настроенное советское, а с 2000-го — и постсоветское государство. И если в 1916 году Британия военно-политически была с Россией сопоставима, то сегодня военные возможности трудно даже сравнить. Поверив в безумную теорию заговора российских оппозиционеров, Великобритания нажила себе врага, которого в принципе не могла уничтожить.

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