Как развить тонкое видение

Развитие тонких каналов восприятия позволяет человеку иметь доступ к информации, которая скрыта от бытового взгляда. Ясновидящие пользуются именно этим видом видения — альтернативным, которое позволяет им ощущать происходящее на уровне энергии.

Через тонкое видение знание может поступать к практику в качестве плотности, свечения или затемненности, цветового спектра или образа, проявленного перед внутренним взором. Биоэнергеты с помощью тонкого видения, которое также часто называют астральным зрением, считывают ауру или биополе, определяя таким образом болезни в теле человека.

Перед тем, как приступить к развитию тонкого видения, спросите себя, для чего вам это нужно.

Но перед тем, как приступить к обучению технике астрального видения, необходимо задать себе вопрос «для чего это мне». Мистическая практика не любит праздных зевак, потому не стоит это делать просто так, ради интереса. Чаще всего, люди приходят к развитию этой способности, когда они уже располагают определенным магическим даром. И все же, практика требует осознанности и четкого понимая, как и для чего вы будете эти навыки применять. Самое безобидное, что может произойти от несерьезного подхода к магическим экспериментам — вы зря потратите время. Для того же,чтобы не наступили более серьезные последствия, ознакомьтесь с этическими правилами магии.

Кстати, вопреки известному закону «незнание не освобождает от ответсвенности», в магии этот принцип несколько иной. Ответсвенность несет каждый, но тем она выше, чем выше уровень сознания мага. В магической практике знание — это дополнительная отетственность. Потому будьте готовы к тому, что развитие магических способностей может иметь различные последствия.

3 техники развития тонкого видения

Практика с цветными картами

Купите набор цветного одностороннего картона и вырежьте из него одинаковые по размеру карты. Чем больше цветов вам удастся найти, тем лучше. Затем ознакомьтесь с картами. Подержите в руках каждую, ознакомьтесь с энергией, которую, они излучают. Постарайтесь найти, чем на уровне тонких чувств один цвет отличается от другого.

Далее перемешайте карты и вытяните одну, рубашкой вверх. Попытайтесь почувствовать, энергию какого цвета излучает карта. Напишите или произнесите вслух свое предположение и сверьте его с результатом. Можно также применять и другие техники тонкого видения: попытаться разглядеть цвет сквозь карту, закрыть глаза и увидеть цвет перед внутренним взором, поймать первую возникшую мысль.

Выполняйте упражнение с удобной для вас периодичностью. И обязательно записывайте свои результаты в дневник (количество попыток и правильных ответов), чтобы иметь возможность увидеть динамику.

Угадай авто

Стоя на остановке, находясь в общественном транспорте или прогуливаясь по дороге, попытайтесь предугадать, какой автомобиль вы встретите следующим. Постарайтесь считать из информационного поля номер, цвет, форму. Техники считывания информации, как правило, производят из измененного состояния сознания или смещенной точки сборки. Потому, если вы за рулем, это упражнение вам не подходит.

В этом упражнении решения приходится принимать быстро. Оно хорошо получится у тех, кто уже умеет практиковать визуализацию.

Кто этот незнакомец

Проходя мимо человека, считайте его энергетику. Представьте, кто этот человек, какова его профессия, куда он направляется. Но не включайтесь слишком сильно в биополе людей, чтение должно быть легким, как ветерок. Необязателен и прямой взгляд на того, кого вы считываете. В этой технике тонкого видения достаточно даже бокового зрения. Уловите эфирный аромат человека. Эфирный аромат — это квинтесенция всего, что чувствует, переживает и что представляет собой человек. Не забудьте записывать все ваши наблюдения. Это поможет вам создть свой собственный язык тонкого восприятия.

Несколько практик для работы в группе

Что в шкатулке

Поработайте в группе. Для этого возьмите деревянную шкатулку, выберите одного человека, и попросите его что-нибудь в нее положить. Никто не должен видеть, что этот человек положил в шкатулку. Каждый из участников практики должен попытаться увидеть, что в шкатулке. При желании можно записать свой предположения на бумаге. Далее участники по кругу озвучивают свои версии. Когда все высказались, ведущий достает предмет из шкатулки. Все рефлексируют полученные результаты. Далее на роль ведущего можно выбрать другого человека.

Тайная встреча

Эта практика развития тонкого видения хорошо получиться у тех, кто имеет хорошую фантазию и эффективен в практике визуализации. Группа участников договаривается о встрече в тонком пространстве — в вымышленной комнате. Для точности, можно оговорить ее размер и местонахождение. Дальше выбирается ведущий, который должен будет «прийти» в комнату немного заранее (5-10 мин) и оформить ее пространство. Остальные участники «приходят» к назначенному времени, и пытаются рассмотреть интерьер, уловить аромат, возможно, услышать музыку, которую для них включил ведущий. Эта практика хороша тем, что ее участники могут находиться даже в разных частях света. На просмотр декораций в вымышленной комнате дается около 10 минут. По истечению времени, участники созваниваются через конференц-связь. Каждый по кругу рассказывает о своих предположениях. В конце ведущий описывает свою работу, все рефлексируют результаты.

Свечение ауры

Выберите из группы одного человека, посадите его таким образом, чтобы все остальные могли его видеть. Попросите этого человека транслировать своим сознанием свечение определенного цвета. Все остальные с помощью тонкого видения пытаются распознать этот цвет. Завершается практика, как обычно, подведением итогов и обсуждением.

Источник