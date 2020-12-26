Философский камень: тайное знание

Философский камень – понятие, которое сегодня известно из средневековой науки алхимии. Алхимики обозначали этим понятием некое вещество, которое способно превращать любой металл в золото. В более широком смысле философский камень – реактив, с помощью которого осуществляются не одна только трансмутация химических элементов. Он также способен исцелять от любого недуга, наделять бессмертием и вечной молодостью.

Первые упоминания

Впервые философский камень упоминается в трудах египетского посвященного Гермеса Трисмегиста. Этот персонаж также отождествляется с богом Тотом и древнеримским Меркурием. Мистики считают, что Гермес был потомком Атлантов, а его рукописи и скрижали сдержат древнее тайное знание погибшей цивилизации. Однако труды Гермеса по большей части дошли до нас в неполном и искаженном виде, ведь большая часть из них сгорела во время пожара в Александрийской библиотеке. То, что уцелело, было переписано бесчисленное количество раз, что привело к потере исходного смысла. Искажения также были неизбежными при переводах и попытках мистиках средневековья дать древним текстам свои толкованиях. В результате таких трансформаций, тайное знание было сильно упрощено, и в конечном итоге, оно вылилось в довольно примитивную форму инструментария для охоты за материальным богатством.

Тайная суть философского камня