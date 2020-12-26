Философский камень: тайное знание

Философский камень – понятие, которое сегодня известно из средневековой науки алхимии. Алхимики обозначали этим понятием некое вещество, которое способно превращать любой металл в золото. В более широком смысле философский камень – реактив, с помощью которого осуществляются не одна только трансмутация химических элементов. Он также способен исцелять от любого недуга, наделять бессмертием и вечной молодостью.
Первые упоминания
Впервые философский камень упоминается в трудах египетского посвященного Гермеса Трисмегиста. Этот персонаж также отождествляется с богом Тотом и древнеримским Меркурием. Мистики считают, что Гермес был потомком Атлантов, а его рукописи и скрижали сдержат древнее тайное знание погибшей цивилизации. Однако труды Гермеса по большей части дошли до нас в неполном и искаженном виде, ведь большая часть из них сгорела во время пожара в Александрийской библиотеке. То, что уцелело, было переписано бесчисленное количество раз, что привело к потере исходного смысла. Искажения также были неизбежными при переводах и попытках мистиках средневековья дать древним текстам свои толкованиях. В результате таких трансформаций, тайное знание было сильно упрощено, и в конечном итоге, оно вылилось в довольно примитивную форму инструментария для охоты за материальным богатством.
Тайная суть философского камня
Несмотря на главенство упрощенных взглядов на суть алхимии, оставались и мистики, которые были способны усмотреть в «великом делании» нечто большее, чем поиск волшебной панацеи, дарующее достаток и славу. Ее чарующая символика гораздо глубже тех трактовок, которые сегодня приписываются ей, определяя ее как псевдонауку. Ведь истинное содержание алхимии – в пути эволюции души и сознания. А философский камень на языке мистицизма — это трансцендентная истина, которая качественно преобразовывает душу и сознание познающего, влекущая его переход со ступени животного начала – к божественному, от человека — к Сверхчеловеку.
Эликсир вечной жизни
Философский камень, по убеждениям алхимиков, также должен был обладать качествами волшебного эликсира, который бы служил панацеей от всех болезней и даровал бессмертие. Но в приложении к мистическому символизму, бессмертие — вовсе не связанное с физической материей, нетленность тела, а состояние разума, которое на востоке называют просветлением, осознанностью, освобождением от иллюзий. Только целостное сознание, осознавшее само себя и обретшее способность помнить о своем истинном Я, обретает возможность не раствориться в океане первозданной энергии, и сохранить ядро своего духовно существа – Атмана.
Интересный факт
Интересно, что, несмотря на то, что алхимия была признана миром официальной науки лженаукой, а попытки превратить другие вещества в золото — иллюзией, в 20 веке обнаружилось, что трансмутация все-таки возможна. Золото, действительно, образовывается из других элементов в процессе работы ядерного реактора, хотя и в очень малых количествах.