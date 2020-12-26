Подношения богам

Магические силы требуют взаимности, ведь всем известен закон сохранения энергии. В магии этот закон следует соблюдать с особой строгостью, если не хотите неожиданно лишиться чего-то очень важного. В магии так это работает: любое вмешательство в естественное течение событий требует жертвы. Другими словами, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать.

Для того, чтобы жертва за очередной магический опыт не оказалась внезапной и драматичной, возьмите себе за привычку приносить небольшие дары силам природы, которые способствуют вашей практике. Чтобы совершить такое магическое подношение, просто соберите немного зерна, орехов, выпечки в небольшую торбочку и отправляйтесь с ней в лес или в парк. В общем, поближе к природе и подальше от людей.

Стоит подчеркнуть, что дар должен быть по соответствию, то есть он должен быть настолько же ценным, насколько мощное вы хотите получили содействие. Кроме того, предмет подношения может меняться, в зависимости от того, к каким духам вы обращаетесь. Существуют силы, которым можно приносить в качестве дара вино, украшения, монеты или какие-то личные ценные вещи. Я же в такой практике чаще всего использую фрукты, сладости, мед и орехи. Это универсальный подарок для сил природы, с которыми я взаимодействую.