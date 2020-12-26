Аркан Шут: тайна безумца

Шут или Дурак — нулевой Аркан в системе Таро. Традиционно эта карта символизирует начало пути, исток, рождение нового или же наоборот — логическое завершение цикла. Шут отображает беззаботность, которая дана от природы детям. Шут — это внутренний ребенок, истинное Я, которое направляет человека всю его жизнь к реализации своего предназначения.

Описание Аркана

На изображении Аркана ключевой фигурой является юноша с посохом в руках. К посоху привязана небольшая котомка — опыт. За ее исключением путник идет по горам практически налегке. Ему более ничего не нужно, его главная ценность — доверие к миру. Возможно, в будущем его ждут испытания, но это не приводит в смятение его беззаботный дух. Он легок и вдохновлен идеей.