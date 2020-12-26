Аркан Шут: тайна безумца

Шут или Дурак — нулевой Аркан в системе Таро. Традиционно эта карта символизирует начало пути, исток, рождение нового или же наоборот — логическое завершение цикла. Шут отображает беззаботность, которая дана от природы детям. Шут — это внутренний ребенок, истинное Я, которое направляет человека всю его жизнь к реализации своего предназначения.
Описание Аркана
На изображении Аркана ключевой фигурой является юноша с посохом в руках. К посоху привязана небольшая котомка — опыт. За ее исключением путник идет по горам практически налегке. Ему более ничего не нужно, его главная ценность — доверие к миру. Возможно, в будущем его ждут испытания, но это не приводит в смятение его беззаботный дух. Он легок и вдохновлен идеей.
Состояние, которое передает Аркан Шут подобно тому, что мы ощущаем на первых порах зарождения новой идеи или осознания мечты. Шут — это намерение достигнуть цели, первоначальный заряд, который еще не подкреплен какими-то серьезными действиями.
Иногда со стороны затея Шута может казаться иррациональной и даже немного безумной. Дурак на картинке делает шаг в пропасть и его спутник, пес пытается его остановить. Кажется, что Безумец может разбиться о скалы. Но мистики видят в этой картине и другое значение: он делает шаг в пропасть вовсе не от неведения, а потому как он знает о неосязаемом для сторонних наблюдателей мосте, который позволит ему благополучно пересечь ущелье.
Дурак — с одной стороны наивный энтузиаст, чья вера сильна по причине его незнакомства с разочарованием. Но с другой стороны, Дурак — это ипостась Мудреца, который видит больше, чем многие.
Практика созерцания
Аркан Мудрец — это ключ к настройке на волну вдохновения. Эта карта дает состояние, необходимое для получения новых идей, для обретения креативных творческих импульсов. Чтобы увидеть вокруг себя новые возможности, избавиться от страха, обрести смелость, хитрость, творческое видение, эзотерики предлагают практиковать простое созерцания Аркана Шут с концентрацией на его положительных качествах. Для этого повесьте на стену перед собой изображение Аркана и созерцайте его до 5 минут, стараясь ловить каждое свое ощущение и изменение в тонком и плотном теле. По завершении практики поблагодарите Архетип за оказанное вас содействие и приступайте к делу.
Результат
Аркан Шут дает состояние, подобное обнулению. Но это не тревожная пустота души, а плодотворная пустота. В последнем смысле, Шут освобождает место для нового. Он также отодвигает границы привычного, направляет к новому опыту. Но не увлекайтесь чрезмерно практиками с Шутом. Его обратная сторона — инфантильность и опрометчивость. Следуйте правилу золотой середины.