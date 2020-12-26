Гигиена в Средневековье: обычаи, в которые современному человеку трудно поверить

Не так уж давно, а по историческим меркам практически вчера, люди понятия не имели о гигиене, а их методы заботы о здоровье воспринимаются нами как нечто совершенно варварское. Представьте себе, что для лечения зубной боли применяли мёртвых мышей, а для придания свежести дыханию – куриный помёт. Удивительно, как человечество сумело выжить, несмотря на столь дикие обычаи.

На заре стоматологии врачи верили, что причиной зубной боли являются черви, живущие внутри зуба. Рот больного наполняли дымом свечи с целью изгнания несуществующих червей.

В былые времена невероятно популярным методом лечения служили пиявки, так как считалось, что большинство болезней происходит от избытка крови.

Пышные парики на портретах знатных особ 15-18 века смотрятся величественно, но на деле они так и кишели вшами. Во время трапезы эти знатные особы не снимали головные уборы, чтобы вши не падали в тарелку.

В медицинском руководстве 17 века встречаются рекомендации использовать куриный помёт для лечения облысения, бесплодия, неприятного запаха изо рта, вшей и даже болей в груди.

Одним из самых суровых методов остановки массивного кровотечения (например, при ампутации) в средние века являлось прижигание. К ране прикладывали кусок раскалённого металла, который действительно останавливал кровь и распространение инфекции, но при этом вызывал нестерпимую боль.

Бледность лица веками считалась признаком благородства, в то время как загорелые лица были уделом низших слоёв населения. Дабы украсить себя, средневековые женщины осветляли лицо при помощи муки или свинцовых белил, порой содержавших значительные дозы мышьяка.

Иногда в качестве антисептика использовалась моча. Пожалуй, это не такая уж безумная идея, если учесть, что моча стерильна.

Столовые приборы получили распространение в Европе лишь в 16 веке, а до того времени все, в том числе и знатные персоны, ели руками. В американских колониях вилки и ножи вошли в обиход ещё позже, в 17 веке.

Стирка в средние века была неординарным событием, случавшимся не чаще 1-2 раз в год. В качестве моющего средства применяли смесь мочи, щёлочи и речной воды.

Часто один и тот же человек совмещал роли стоматолога, врача и парикмахера. Он и стриг, и выдёргивал больные зубы, и лечил раненых солдат.

Такой высокотоксичный металл, как ртуть, использовали для лечения разнообразных кожных заболеваний, а также сифилиса и даже проказы.

Богатая сладостями диета часто вызывала у знатных персон преждевременное выпадение зубов. Чтобы замаскировать этот дефект, средневековые модницы пользовались искусственными зубами из фарфора или слоновой кости. Однако больше всего ценились «живые» зубы, которые можно было купить у бедняков.

Древние египтяне верили, что мёртвые мыши – отличное средство от зубной боли. Измельчённое тельце мыши смешивали с другими ингредиентами и прикладывали к больному месту.

Лишь в 1846 году венгерский врач Игнац Земмельвайс обнаружил важность чистых рук при проведении медицинских манипуляций. До этого хирургические операции совершали грязными руками, что часто становилось причиной вторичного инфицирования и летального исхода.

Обычно в средневековых домах роль туалета играл ночной горшок. Когда он наполнялся, его содержимое просто выплёскивали на улицу, за окно.

Некоторые средневековые модницы, недовольные густотой своих бровей, сооружали искусственные брови из волосков от собственноручно пойманных мышей.

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