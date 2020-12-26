Разделение на белую и черную магию весьма условно по той причине, что любая магия – вмешательство в причинно-следственные связи реальности. И как обернется такое вмешательство для самого мага и окружающих – не вкладывается ни в какие математические расчеты. Всегда остается место для влияния фактора непредсказуемости. Ведь человек – всего лишь человек, а не компьютер. Человеческие разум просто не в состоянии знать все, а значит и просчитать все он не может.

Если уж попытаться провести границу, где заканчивается белая магия и начинается черная, во многом она будет определяться намерением. Магия из намерение совершить благо – белая магия, магия из намерения принести кому-то вред – черная магия. В этих границах к белой магии относят целительство, большая часть практик магии природы, ритуалы восстановления равновесия, магия счастья, некоторые практики ментальной магии.

Главным образом границы белой магии заканчиваются там, где начинается вмешательство в жизнь других людей без их прямого согласия. Привороты, порчи, проклятья и даже более безобидные воздействия, например, направленные на внушение той или иной мысли могут быть смело отнесены к темной магии. Таким образом, черня магия начинается там, где имеет место воздействие на чужую волю.

Нюансы белой магии

Практики белой магии регулируется кодексом правил. Существует перечень слов и фраз-предохранителей, которые позволяют не выйти за границы вселенских законов.

Фразы предохранители:

Пусть воля моя осуществится в рамках закона Творца.

Пусть сила слова моего будет направлена исключительно во благо всего живого.

Да будут светлыми и чистыми все помыслы и действа мои (в начале магического действа).

Да будет так лишь только с согласия высших сил (в конце магического действа).

Как было сказано ранее, никогда не знаешь, чем обернется вмешательство в естественную причинность, и даже доброе намерение направить человека на путь истинный или избавить его от страданий может нарушить природное равновесие и привлечь в его жизнь еще более разрушительные последствия. Почему так? Потому что бывает, что испытания человеку посланы законом кармы. Решая проблему за него, вы можете лишить его возможности получить необходимый опыт преодоления. Другое дело, если он сам вас об этом просит. Здесь можно и задуматься, возможно, помощь ему – по сути дхарма. Особенно, если просьба о помощи поступает человеку, идущему по Пути.

Другой аспект: было сказано, что белая магия – магия светлых намерений, но и в этом случае могут встретиться подводные камни. Причина этому в том, что человек не всегда отдает себе отчет о своих истинных мотивах. Еще Зигмунд Фрейд писал о защитных механизмах психики, которые позволяют вытеснять из осознаваемого все, что портит позитивный облик человека в его же глазах. Зависть, обида, неприязнь не всегда осознаются, часто они вытесняют в бессознательное, а страстное желание помочь человеку частенько указывает именно на вытесненный мотив, так как по факту ничего человек не делает для другого просто так. Просто истинный мотив может банально не осознаваться. Потому и требования к магу высоки, он должен хорошо знать себя, он должен уметь быть честным с собой.

Заговоры белой магии

Существуют различные подборки заговоров белой магии: на любовь, на удачу, на финансового благополучие. Однако, как вы можете обнаружить, что довольно сложно найти достойную магическую формулу в свободном доступе. На это есть свои причины. Дело в том, что тем сильнее работает заговор, чем более засекречено знание о нем. А приличных магов есть подборка заговоров, которые знают сугубо только они. Ведь самые сильные формулы пишутся индивидуально под конкретный запрос и ситуацию. Существуют маги, которые делают это под заказ.

Есть и другой вариант – вы можете выбрать для себя книгу заговоров. Сегодня в сети множество авторов предлагают приобрести их авторскую подборку заклинаний. Не стоит возмущаться о меркантильности этих людей. Вы ведь знаете правило: любой труд должен быть оплачен. А что касается дел магических, здесь все строго, закон сохранения энергии больно бьет по голове того, кто от собственного малодушия не может выставить цену на свое творения и не по доброте душевной, а от собственной слабости оказывает магические услуги бесплатно.

Я приведу несколько магических формул для того, чтобы дать читателям понимание принципа их построения. Если вам удастся написать заговор самостоятельно, это будет самое могущественное заклинание для вас. Но только никому не рассказывайте о вашей формуле, иначе она резко потеряет в силе.

На исцеление: Как вода уходит в землю не оставляя и следа, так и болезнь моя покидает меня. Как в пламени сгорает все без остатка, так и недуги мои растворяются безвозвратно.

На быстрое выздоровление: Солнце над чистым полем восходит, светом недуги изводит. Чисто мое тело, чиста моя кровь, чиста моя душа, чисты помыслы мои. Нечистое — за ворота, отправляется в болото. Во веки веков. Аминь.

На восстановление сил: Как Луна нарастает, ветры по полю гуляют, солнце день освещает, так и сила моя прибывает. Течет сила по телу, растет и множится смело. На ныне, на вечно, на бесконечно. Да будет так.

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