История секты «Великое белое братство Юсмалос»

«Великое Белое Братство Юсмалос» (сокр. «Белое братство») — тоталитарная секта синкретического характера, активно действовавшая в 1990-х годах в России, Украине и других постсоветских государствах.

В основе доктрины «Белого Братства» лежит спекулятивная компиляция различных религиозных и оккультно-эзотерических учений: христианства, иудаизма, йоги, буддизма, учения о карме, о реинкарнации, гностические идеи, трудов известных мистиков (напр. Е. Блаватской и Н. Рериха) и проч.

Создатели секты — бывшая комсомольская активистка Марина Цвигун (Мария Дэви Христос) и бывший инженер-кибернетик Юрий Кривоногов (Юоанн Свами) — отождествлялись последователями с Марией (Богородицей), Матерью Мира, и Иоанном Пророком (Предтечей).

Члены «Белого братства» верили, что Бог очередной раз сошел на землю в образе заступницы, утешительницы, мессии — и воплотился в Марине Цвигун. Это произошло 11 апреля 1990 г. в городе Донецк (Украина). Мария Дэви Христос согласно учению одновременно была живым воплощением Бога-отца, Бога-сына (Иисуса Христа), его матерью и невестой.

Учение Белого братства называлось «ЮСМАЛОС», его последователи — юсмалианами (или юсмалитянами). Аббревиатура расшифровывается следующим образом:

ЮС — Юоанн Свами, искаженное в псевдовосточном стиле «Святой Иоанн» (Креститель), т.е. Юрий Кривоногов. «Свами» означает получивший посвящение и давший обет отречения;

МА — Мария Дэви Христос, «Дева Мария» — Марина Цвигун;

ЛОС — сокращение от греческого слова «Логос», одна из ипостасей Бога.

Таким образом, название ЮСМАЛОС включало в себя идею новой божественной Троицы. Слово также использовалось в качестве мантры, при длительном ритмическом повторении которого адепт впадал в транс, что расценивалось как его слияние с богом и растворение в божественной сути.

Согласно «Учения о Фохате» («фохат» — энергия Живого Бога) в грядущем апокалипсисе спасутся только верующие в Марию Дэви Христос (144 тысячи юсмалиан). Все остальные люди — это слуги сатаны («эммануиловцы») и погибнут мучительной смертью. Божественная энергия фохата смертоносна для «демонических личностей» (т.е. неверующих) и вызывает у них неизлечимые заболевания.

В секте культивировалась идея массового принесения себя в жертву. «Патриарх» Юрий Кривоногов обращался к своей пастве: «Дети мои! Вас будут мордовать и рубить вам головы! Но эта кровь нужна земле! Мы с Марией Дэви „уйдем“ последними. Наши трупы пролежат на улице три дня. Затем мы воскреснем и вознесемся. Начнется преображение Земли». Марина Цвигун, «воплощение Живого Бога», призывала: «Эти юсмалитяне, 12 тысяч душ, и сейчас погибнут в качестве жертвы за свидетельство Матери Мира. Готовьтесь к этому, Мои дорогие детки. Это ваш долг — омыть кровью своей грехи нечестивого человечества».

Последователи секты вели закрытый для посторонних образ жизни, ее деятельность имела ярко выраженный антисоциальный характер. «Белое братство» проповедовало скорый конец света, который был назначен сначала на 24 октября 1993 г., а затем перенесен на 13 ноября того же года (впоследствии даты еще несколько раз менялись).

Секта получила широкую известность после попытки захвата ее адептами Софийского собора в Киеве в ноябре 1993 года. По призыву своих лидеров члены секты собрались 11 ноября у храма Святой Софии (в настоящее время государственный музей) в Киеве, под видом посетителей проникли туда, закрылись и стали совершать моление.

В 1993 году в Киев съезжались фанатики «Белого братства» со всего бывшего СССР. Сектанты отличались характерными белыми одеждами.

Власти Киева, зная заранее о том, что в город стекаются сектанты с Украины и из соседних республик, опасаясь массового самоубийства, действовали решительно. Отряды милиции особого назначения ворвались в собор, и там завязалась драка с сектантами. Лидеры секты были арестованы, им предъявили обвинения в массовых беспорядках, захвате государственного здания и посягательстве на здоровье граждан под предлогом исполнения религиозных обрядов.

В марте 1992 года прокуратура Зализничного района Киева возбудила уголовное дело по факту незаконной деятельности общины «Акма» — так вначале называлось «Великое белое братство». Организовал ее Юрий Кривоногов, инженер института кибернетики. Он увлекался восточными религиями и… кошками. Подсоединяя электроды, экспериментатор вызывал у них оргазм, потом убивал.

В Донецке, где Кривоногов выступал с лекциями о новой религии, он познакомился с Мариной Цвигун, своей будущей женой и живой богиней братства. Она присутствовала на одной из его сеансов-лекций и, якобы уверовав в Учителя и впечатлившись творимыми им чудесами, ушла к нему, бросив мужа и ребенка.

Позднее следствием было доказано, что на своих сеансах Юрий Кривоногов не демонстрировал даже гипнотических способностей: все фокусы, производившие впечатление на аудиторию, выполнялись подставными лицами.

Из районной прокуратуры дело вскоре было передано в городскую, как особо важное. В милицию и прокуратуру стали поступать многочисленные заявления от граждан, чьи дети, в том числе и дошкольники, не слушались родителей, голодали, уходили из дому. Юрий и Марина учили их отречению от семьи, запрещали слушаться кого-либо, кроме них, не разрешали есть животную пищу. Дети болели: в организме не хватало белка. Они периодически впадали то в транс, или просто неадекватно себя вели.

Со временем в «Братство» стали уходить целые семьи, продавая квартиры, машины. Психоз охватил весь бывший СССР: в Киев съезжались толпы фанатиков из Литвы и Латвии, с Крайнего Севера и Урала.

Сектанты «Белого братства» готовились к скорому концу света. Они утверждали, что в «Золотой век», последующий за Страшным судом, попадут лишь 144 000 юсмалиан, которые и составят новую расу. При этом 12 тысяч из них сразу обрекались на смерть волей руководства культа, в качестве жертвы за свидетельство «Матери Мира».

Кривоногов, человек неглупый, слепил из Марины образ живого бога — Марию Дэви Христос. Все, что совершалось в «Белом братстве», он делал ее руками и от ее имени. Женщина утверждала, что была влюблена в Юрия как в мужчину и как в бога. На следствии она показала, что свято в это верила. Но, скорее всего, в основе их отношений лежала не слепая вера и любовь, а трезвый расчет и выгодное партнерство.

Как же оно появилось?

«Божественная дуада» Кривоногова и Цвигун. Возникновение секты

В возникновении новых сект и культов всегда очень важным является личностный фактор. Ведь провозглашения лидерами собственной «божественности» или «богоизбранности» — следствие их психологических комплексов, недовольства личным и социальным статусом, желание добиться успеха и признания любым способом. Именно таким был Кривоногов, который, не найдя большого признания в научных кругах, начал искать его в нетрадиционных религиях.

«Патриарх Белого Братства» отличался настойчивостью в достижении цели, о чем свидетельствуют достижения в научной деятельности: защита диссертации, более 50 научных и научно-популярных работ. Вместе с тем, в характере будущего основателя новой религиозной секты, эрудированность, предприимчивость и коммуникабельность сочетались со склонностью к самооправданию любых собственных поступков, постоянным предъявлением повышенных требований окружению, конфликтностью в случаях, когда его точка зрения не находила поддержки. Он был склонен к гипертрофированной оценки собственного «Я», что отражалось в попытке показать себя с лучшей стороны, неадекватном самовосхвалении. Это значительно затрудняло его социальную адаптацию, что проявилось в постоянных изменениях мест работы, профессиональных и семейных конфликтах.

Человек такого склада характера не мог вызывать больших симпатий у окружающих. Вероятно, именно поэтому бывшие коллеги Кривоногова по институту позднее говорили следователям, что это был никудышный работник. В своем НИИ над столом нарисовал на стене точку и сидел, уставясь в нее, — отрабатывал пронзительный взгляд. Отчеты о проделанной работе он не сдавал, а когда тянуть дальше уже было невозможно, украл отчеты коллег и состряпал из них свой. Решено было его уволить. Но Юрий привел к начальству знакомого адвоката. Когда Кривоногов, наконец, уволился, начальник в сердцах дал ему характеристику, изобилующую непечатными выражениями

Проявления честолюбия в Кривоногова иногда приобретали довольно необычных форм. В частности, он вел учет всех публикаций в прессе, где упоминалась его персона. Желание навязать собственные взгляды и предпочтения реализовалось в полной мере на практике, в создании им тоталитарного религиозного объединения.

С начала 1970-х годов Кривоногов усердно занимался популярными в то время упражнениями хатха-йоги, собирал научно-популярную литературу по соответствующей тематике, что и способствовало усвоению им положений восточных религиозно-философских доктрин. Как внештатный работник общества «Знание» он читал лекции по основам биоэнергетики и нетрадиционных методов лечения в разных городах Советского Союза. Позднее именно в этих населенных пунктах деятельность «Белого Братства» достигла значительных масштабов. Характерно, что большинство его членов, в свое время, были слушателями кривоноговских лекций. Заинтересованность аудитории (преимущественно на периферии) экзотическими на то время темами, натолкнула будущего «пророка» на мысль о собственной исключительности, духовном превосходстве над окружающими. В частности, во время одного из заседаний популярного тогда киевского клуба «Истина» (позднее — «Путь к истине»), он задал лектору откровенный вопрос: какие аргументы он может противопоставить человеку, если тот назовет себя мессией и докажет это призвание на фактах?

Долгое время Кривоногов внимательно изучал соответствующие законодательные и нормативные документы, которые во второй половине 1980-х годов регулировали деятельность самодеятельных объединений. Клубы по интересам, молодежные культурные центры, дискуссионные кружки, как правило, существовали под эгидой государственных или идеологических учреждений (КПСС, ВЛКСМ, министерств и т.д.). Созданный в Киеве осенью 1988 года Институт Человека (предтеча «Великого Белого Братства») находился под патронатом Дома ученых Академии наук УССР и подчинялся городскому Центру досуга, который контролировал деятельность неформальных объединений и союзов. К тому времени Кривоногов еще не имел четкого представления о конкретных путях реализации своего замысла. Практическая деятельность предусматривала проведение лекций по нетрадиционным методам оздоровления и самосовершенствования, пропаганду «демистифицированного опыта древних религий» и осуществления занятий по «концентрации и медитации».

Институт Человека просуществовал всего несколько месяцев, однако, сформулированные при его образовании принципы, вскоре были положены в основу Института Души «Атма» и религиозной общины «посвященных». По сравнению с Институтом Человека масштабы деятельности Института Души «Атма» были значительно расширены. Кривоногов планировал ускорить процесс создания филиалов института. Немедленно начался сбор пожертвований на строительство храма-монастыря, для чего был приобретен земельный участок с усадьбой в Киеве (Рыбный переулок, 1). На периферии лекции проходили в переполненных залах, чего не наблюдалось в перенасыщенном зрелищами Киеве. Особый интерес лекционные программы вызвали в Днепропетровске, Черкассах, Донецке, что и обусловило создание именно в этих местах активных структур «Белого братства».

Примечательно, что даже после самопровозглашения себя «духовным учителем человечества» и «пророком», Кривоногов пытался избежать ответственности за свои поступки, всегда перекладывая ее на других. Впоследствии, имея практически неограниченные полномочия в «Белом Братстве», формально, он не был ответственным за «организационные вопросы», материальные ценности и имущество общины. Возможно, этим объясняется его отказ от провозглашения себя мессией, как, казалось бы, подсказывала логика развития событий. Возможно также, что привлекательная женщина в этой роли просто показалась ему более эффективной.

Так или иначе, с 1990-го года Юрий Кривоногов осуществлял целенаправленный поиск кандидатуры на роль «живого бога». Например, во время проведения в Донецке научно-популярных лекций по биоэнергетике предложения соответствующего содержания высказывались одновременно нескольким женщинам. Но после определенного «отбора» основатель «Белого Братства» остановился на кандидатуре Марины Цвигун (девичья фамилия — Мамонова).

«Матерь Мира Мария Дэви Христос» (Марина Цвигун-Кривоногова) была своеобразной личностью.

Цвигун также была своеобразной личностью. Со школьных лет она отличалась повышенной эмоциональностью и впечатлительностью: любимый кинофильм «Генералы песчаных карьеров» пересматривала, по собственному признанию, 15 раз подряд. Ее ранние поэтические произведения были попыткой творчески осмыслить свою «исключительность», чему способствовало воспитание под плотной опекой со стороны родственников, изоляция от сверстников. Она любила находиться в центре внимания, что сочеталось в ней с суеверием. В пятнадцатилетнем возрасте, втайне от родителей, Мария приняла крещение по православному обряду. Хотя, по собственному признанию, посещала церковь «как бог положит». На первый взгляд, карьера и личная жизнь Марины Цвигун сложились весьма удачно: женитьба, рождение сына, заочное обучение на факультете журналистики в Киевском государственном университете, впоследствии труд редактором многотиражной заводской газеты «Радуга» и городской радиостанции в Донецке, вступление в КПСС и избрание в 1990 году депутатом районного Совета.

Однако у нее постепенно возникало ощущение собственной нереализованности. Именно мысль о собственной исключительности на фоне однообразной повседневности морально подготовила ее к роли «живого бога». Окончательным толчком к изменению мировоззренческой ориентации стал психологический кризис, в результате осложнений после хирургической операции (очередного аборта).

Попав на лекции киевского Центра самопознания и высшей йоги «Атма», она послала докладчику записку с изложением своих мыслей про «общение с Богом». Кривоногов, будучи хорошим психологом, мгновенно распознал все болевые точки Марины. Ему оставалось только подыграть и укрепить ее мечты «о великой миссии», облечь их в конкретные формы божественного предназначения. Кривоногов немедленно объявил о «богоизбранности» автора откровений. После этого Марина без колебаний приняла предложение работать в кривоноговском Институте Души. На все просьбы близких вернуться в семью ответила категорическим отказом, поскольку «ни на минуту не сможет прожить без своего любимого Учителя». Кривоногов якобы убедил ее в том, что она — Матерь Мира, что она «вернулась», а если умрет, то спустя три дня непременно вознесется.

Виталий Петруня, бывший начальник Киевского СИЗО, лично общавшийся с подследственной М. Цвигун, вспоминает [3]: «Марина шла на сотрудничество со следствием — была откровенна, подробно рассказывала о себе и своем „мессианстве“. С Кривоноговым их пути-дороги пересеклись, в общем-то, случайно. Поссорившись с мужем, ушла из дома и забрела на какое-то собрание, которое проводил будущий Юоанн Свами. Увидев ее, тот якобы вскричал: мол, к нам снизошел Бог, и люди пали пред ней ниц, словно стали свидетелями явления Христа народу. Это, признавалась Марина, была кривоноговская импровизация, но она быстро смекнула, что таким образом можно неплохо заработать. А когда они с Юрием, вступив в близкие отношения, стали вдвоем колесить по городам и весям, размещаться в лучших гостиницах, собирать толпы людей, одурманивая их, то полностью вошла в роль и во вкус…».

Образец религиозного творчества Марины Цвигун. Журналист по профессии, она сама писала молитвы и занималась печатной продукцией «Белого Братства».

Юрий Кривоногов правильно оценил потенциал будущей «мессии»: журналистка, творческая личность, обидчивая, самовлюбленная, уверенная в собственной исключительности, морально готова воспринять его установки и идеи, подходящий возраст, внешняя привлекательность. Подобно Иисусу Христу, в 30-летнем возрасте Цвигун появилась в облике «Матери Мира», а в 33,5 года, по замыслу Кривоногова, должно было «закончится ее время, как Мессии и Духовного Учителя, в тело которой экспланирована душа Иисуса Христа». Впоследствии, большинство проповедей начали посвящаться сравнению биографии «Марии Дэви» с жизнью Иисуса, особенно подчеркивая его начальное непризнание. 15 августа 1990 года Кривоногов и Цвигун официально зарегистрировали брак в подтверждение провозглашения их «Божественной дуады».

Вернувшись в Киев, Юрий с Мариной купили дом в Железнодорожном районе, обнесли его трехметровой стеной с колючей проволокой и принялись проповедовать.

Расцвет и закат «Белого братства Юсмалос»

Некоторое время Кривоногов изучал способности новой жены, предоставляя ей возможность проявить себя. Сначала она готовила статьи в газету «Атма», подписываясь «корреспондент Цвигун», редактировала лекции своего мужа. В свою очередь, тот учил Марину навыкам проповеди, умению вести себя перед массовой аудиторией, использовать ритуальную атрибутику.

Впоследствии Кривоногов позволил ей самостоятельно читать лекции, но неизменно подсказывал текст, содержание которого она иногда не осознавала. Через несколько месяцев она уже полностью освоила роль «мессии», и начала тяготиться постоянным давлением и контролем со стороны «пророка». Со второй половины 1991 она постепенно выходит «из тени», растет ее уверенность в собственном предназначении. Марина начинает искренне считать, что это Кривоногов воплощает ее идеи, не замечая или делая вид, что не замечает, собственную подчиненность его замыслам. Осознание себя «Живым Богом» оказалось для нее очень значимым, поскольку давало ощущение собственного величия, делало объектом постоянного внимания и поклонения.

Внутри организации стали назревать первые проблемы. Из-за стремления Кривоногова избежать любой ответственности, о чем мы уже упоминали, его подпись не стояла ни на одном официальном документе «Братства». Формальным главой секты считался «Папа живой церкви Иоанн-Петр Второй» — малоизвестный в миру Виталий Ковальчук. Появилась путаница в распределении ролей. В своих листовках и проповедях Мария Дэви нередко противоречила Юоанну Свами и наоборот. Вероятно, молодой и привлекательный Иоанн-Петр показался «Матери Мира» гораздо более предпочтительным вариантом, чем умный, но возрастной Юоанн (согласно следственным показаниям, Кривоногов и Цвигун прожили вместе четыре года, и только один раз Юрий занимался с женой любовью [3]).

На фото: лидеры «Белого братства» во время суда. Вскоре бывший «Юоанн Свами» получит отставку и как «учитель», и как супруг. Марина Цвигун выйдет замуж за Виталия Ковальчука. Забавный факт: во время следствия охранников Киевского СИЗО очень веселило наблюдать за тем, как «Иоанн-Петр Второй» встречал в коридоре учреждения «Марию Дэви». Он падал ниц и передвигался в ее присутствии исключительно ползком.

Окончательное избрание ключевой фигурой культа «живого бога» Марины Цвигун вполне предсказуемо привело к нивелированию роли и авторитета Кривоногова. Юсмалиане искренне верили в божественность Цвигун, называя ее «Боженькой», «Мамой». Не последнюю роль для привлечения неофитов играла и женская привлекательность «Богини», поскольку значительную часть адептов секты составляли молодые люди. Следует заметить, что этот процесс обожания был неоднозначным: часть «белых братьев», которые до того знали Цвигун как светское лицо, выражали сомнения в ее божественной природе. Однако большинство членов Братства не видекли Марину в быту, что затушевывало в их сознании человеческие недостатки «живого бога».

«Боги» активно ездили за границу — в Индию, Израиль, Болгарию. Характерными для лидеров «Белого братства» были многочисленные зарубежные вояжи с целью перенимания опыта других культов, а также создания собственных филиалов в разных уголках мира. В то время, как обычные юсмалиане проповедовали на постсоветском пространстве, Юоан Свами и Мария Дэви, с группой приближенных (всего 11 человек), совершали путешествия-паломничества в дальнее зарубежье: Индию (сентябрь-октябрь 1991 года), Югославию и Египет (декабрь 1991 года), в Иерусалим (январь 1992 года). Впоследствии, под предлогом избежания судебной ответственности за посягательство лидеров на личность и права граждан, а также вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, Кривоногов и Цвигун 19 февраля 1992 выезжают за границу, где находились до марта 1993 года.

Поскольку конечной целью Братства было установление «Эпохи Матери Мира», то основным направлением работы стала пропаганда «учения Живого Бога» с максимальным охватом, на как можно большей территории. Кривоногов проповедовал необходимость для «белых братьев» вести подвижнический образ жизни, для чего им необходимо было отказаться от браков, поскольку «в эпоху Апокалипсиса прекращаются брачные отношения и деторождения». Он призвал своих сторонников «разорвать кармические связи»: оставлять работу, учебу, семьи, чтобы они «не отвлекали от служения Господу». По приказу руководителей адепты должны немедленно выехать в любой регион и на любой срок.

Распространение вероучения в сжатые сроки требовало значительных финансовых затрат. Сначала деньги поступали за проведение Кривоноговым научно-популярных лекций и реализацию религиозной литературы. Однако подавляющее большинство денежных поступлений составляли добровольные пожертвования, иногда довольно значительные. Новые члены отдавали на нужды церкви все личное имущество: жилье, автомобили, драгоценности, деньги.

«Сборник Божественной Поэзии», 1993 г. Типография «Братства» издавала большое количество печатной продукции.

«Систему контроля и безопасности в „Братстве“ организовали очень четко, — рассказывает Виктор Николаевич Шокин (в те годы работал следователем прокуратуры и вел дело Цвигун и Кривоногова, впоследствии стал Генеральным прокурором Украины). — Участники секты были разбиты на пятерки со старшим во главе. Ежедневно каждый из пятерки писал ему отчет о психическом состоянии других членов группы. Он назывался „О состоянии души близкого“. Старший писал такой же отчет, в том числе и на себя, и сдавал вышестоящему руководству. Отчеты тщательно обобщались и анализировались. Повиновение было беспрекословное, дисциплина — жесточайшая. Любые отклонения в поведении контролировались, по словам Кривоногова, гипнозом или внушением» [1].

Согласно материалам следственного дела, каждый юсмалитянин должен был составлять ежедневные письменные отчеты, где отмечалось:

количество прочитанных проповедей,

распространенной литературы,

вновь привлеченных сторонников вероучения,

количество «проклятых»,

самооценка собственных действий,

отношение к «Белому Братству» местного населения и т. п.

Существовала даже своя спецслужба — группа «Белая роза», в функции которой входило тайное наблюдение за каждым членом «Братства», поиск внутренних врагов и тех, кто проявлял любые сомнения.

«Белые братья» неуклонно придерживались установленных Кривоноговым требований конспирации. Даже членам своей общины запрещалось называть свое мирское имя, рассказывать кому-либо, за исключением первоиерархов, о деталях личной жизни.

Отличительная особенность «Белого Братства» состояла в чрезвычайной мобильности. Руководство и адепты постоянно переезжали с места на место, придерживаясь правила «не более 3 дней в одном городе», часто меняли конспиративные квартиры. Диспетчерские с контактными телефонами функционировали круглосуточно. Старшие групп вели вахтенные журналы. В них записывали маршруты поездок по СНГ, кто и сколько продал литературы и т.д. Эти сводки регулярно проверялись специальными координаторами.

В 1993 году Ю. Кривоногов ввел в практику «Белого Братства» методы, направленные на противостояние и создание конфронтации, провоцирование социальных и межконфессиональных конфликтов. Адептам культа предписывалось «козлить» — проклинать оппонентов (членов других конфессий, представителей органов власти) при непосредственном общении. Следовало их также «драконить» — удерживать врагов в постоянном нервном напряжении (телефонные звонки, письма с проклятиями и угрозами, объявления провокационного содержания в газетах). Сектанты проклинали государственных чиновников «вплоть до их потомков в третьем колене», раздавали в публичных местах провокационные листовки, предрекающие ужасные катаклизмы, устраивали дебоши в православных храмах.

Были разработаны специальные инструкции в случае открытого противостояния с властями. При задержании работниками правоохранительных органов, «рыцари Живого Бога» должны были уничтожить удостоверяющие их личность документы и начать бессрочную «сухую» голодовку: «Если попадете в тюрьму, то уже ничего не кушайте! Только голодание, если придется, то до смерти!». Арест считался «духовной смертью», за которой должна была последовать и физическая.

«Белое братство» имело крайне сложную и запутанную структуру [2]. Внутри него существовала жесткая иерархия. Община разбивалась на так называемые «круги посвящения» и низовые «пятерки», в каждой из которых был старший. Все имели свои клички — «имена», которые получили при посвящении. «Белые братья» более высокой степени посвящения знали низших и свой круг, плюс одного «брата» более высокого уровня посвящения, от которого получали команды. Все это обеспечивало высокую конспирацию.

Иерархическая структура секты напоминала построение раннехристианских общин. После первых трех лиц (Кривоногов — до 1994 г., Цвигун и Ковальчук), существовало звено «сефиротов» из числа самых доверенных и приближенных. Затем — звено апостолов (по некоторым данным, их было 12). Далее — «воины Ильи и Еноха, рыцари», т.е. рядовые юсмалиане, которые делились на категории согласно их специализации: «приемщики», «крестители», вербовщики, доставщики литературы и пищи, съемщики конспиративных квартир и пр., разбивались на группы со старшими во главе. Еще одна категория — сочувствующие, но колеблющиеся, так называемые «крысы».

Неофиты набирались, главным образом, среди молодежи 15-20 лет. Они принуждались руководством «Белого Братства» к разрыву семейных и родственных связей. Стремясь удержать свое влияние, лидеры культа настраивали своих адептов против их родных, представляя родителей «исчадиями ада», «приспешниками сатаны».

Следствием активной миссионерской деятельности стало привлечение к «Белого Братства» значительного количества новых членов. В частности, на общем сборе юсмалиан, состоявшегося 18 апреля 1993 в лесу вблизи Владимира (Российская Федерация), в условиях секретности, приняли участие более 1000 человек. В начале 1992 года действенные общины функционировали в Киеве, в Черкассах, Днепропетровске (Украина), Москве, Ленинграде, Свердловске (Россия) и др. В Киеве и Черкассах уставы обществ «белых братьев» в 1991 году даже были официально зарегистрированы или, как в Днепропетровске и Житомире, находились на стадии регистрации. Деятельность Братства в то время распространилось на значительной территории России, Украины и Казахстана. Для координации действий в пределах регионов, в начале 1993 года, даже были сформированы территориальные округа под руководством «апостолов-крестителей».

Уже в середине 1991 года большую часть верующих начали составлять лица в возрасте до 20 лет или несовершеннолетние. В одном из поселков Харьковской области возник очаг «Великого Белого Братства», состоящий из учеников местной школы во главе с их учителем. А в российском городе Нижний Тагил проповедники юсмалианства едва не вывезли целый школьный класс. Участие несовершеннолетних в религиозной деятельности и разрыв между ними родственных связей, стало одним из оснований для возбуждения в марте 1992 года, уголовного дела.

Все религиозные обряды секты были сконцентрированы на МММДХ (Матерь Мира Мария Дэви Христос). Молебен обычно проходил в небольшом замкнутом пространстве (чаще всего это была жилая комната в квартире) при выключенном свете, плотно закрытых дверях и зашторенных окнах. «Братья и сестры» тесными рядами становились на колени и устремляли взгляды на возвышение, где устанавливалось изображение «Божественной Матушки». Перед ликом Марии Дэви зажигалась свеча. Верующие шептали: «Мамочка с нами, она слышит нас! Мамочка смотрит! Она улыбается! Она здесь!». Начиналось пение с одновременным отбиванием земных поклонов и осенением после каждого поклона себя крестным знамением. Поклоны и ритмическая декламация молитвенных текстов происходили во все ускоряющемся темпе на протяжении полутора-двух часов. Целью было введение адептов в измененное состояние психики, на пике которого радеющие заливались слезами, истерически кричали, надрывно каялись в грехах.

Идейным руководителем всех молитвенных заседаний, нередко всенощных, была сама Марина Цвигун. Журналист по образованию, она не только писала молитвы, но и занималась всей печатной продукцией «Братства». А ее было много: в организации работала прекрасная типография, которая издавала газеты «Атма» и «Юсмалос», а также многочисленные брошюры.

На следствии Марина показала, что после десятого аборта (еще до Кривоногова) ее забрали на небо и там поручили заниматься «этими вопросами».

«Марина Цвигун, — рассказывает Виктор Шокин, — прожила бурную комсомольскую юность. Она была очень красива, а жизнь руководящих комсомольских работников целомудрием не отличалась. Следствие действительно располагало медицинским документом о том, что в момент десятого аборта Марина находилась в состоянии клинической смерти».

Будучи во всем остальном совершенно обычной, нормальной женщиной, она и на следствии продолжала настаивать на том, что ей открылось на небе, и на своей божественной миссии. О вменяемости говорит тот факт, что когда в 1993 году «Братство» захватило Софийский собор, где, по оперативным данным, после проповеди Марии Дэви Христос должно было состояться массовое самосожжение, для супругов были тщательно подготовлены пути отхода. «Уходить последними» и возноситься на небеса, как обещали своей пастве, они не планировали.

По другой версии выжить должен был только Кривоногов. Марина Цвигун готова была принести себя в жертву. Для этого один из братьев тайно принес в храм пистолет. Анна Мулюн, государственный обвинитель на суде по делу Марины Цвигун, утверждала: «Он должен был застрелить Марию Дэви Христос (Марину Викторовну Кривоногову). Она об этом тоже знала». Во время моления в захваченном Софийском соборе Кривоногов подает условный сигнал — целует подол платья Цвигун. Но в последний момент убийца испугался и не выстрелил.

Таким способом Кривоногов хотел повторить евангельский сюжет: «Нового мессию убивают по приказу властей». По задумке автора религиозной мистерии, смерть «Живого Бога» означала бы конец света. В начале «конца света» чтобы попасть на небеса, верующие в Марию Дэви Христос должны были совершить массовое самоубийство. Но вместо рая их отвезли в КПЗ.

«Страшный суд» был назначен на 11 ноября 1993 года. В этот день 25 сектантов во главе с Цвигун и Кривоноговым попытались захватить Софийский собор в Киеве, но были арестованы милицией.

В тот день на площади перед собором собралось около тысячи человек, которых случайные свидетели-прохожие охарактеризовали не иначе как «зомби»: расширенные зрачки, стеклянный взгляд, застывшее на лицах выражение сосредоточенной решительности. Вопросы прохожих вызывали всплеск немотивированной агрессии, истошный крик, проклятия и запугивания скорым концом света — который в соответствии с пророчеством Марии Дэви Христос должен был наступить уже через две недели.

В это время несколько десятков сектантов проникли в Софийский собор. Предварительно двое юсмалитян повредили телефонную связь в здании, обеспечили свободный проход через служебное помещение своих единомышленников, а затем заблокировали все входы заранее подготовленными навесными замками. Во время совершения богослужения М. Цвигун и Ю. Кривоногов, в окружении 25-30 сторонников, стояли на плите алтарного престола. Согласно оперативным данным милиции, в соборе должно было состояться массовое жертвоприношение, после чего «боги» должны были вознестись. Для этого подготовили канистры с бензином. Собор мог взлететь на воздух вместе со всеми верующими.

Учитывая опасность секты, украинские правоохранительные органы осуществляли профилактические упредительные мероприятия. Так, на протяжении сентября-октября в Киеве за различные правонарушения было задержано 168 адепта. Во время попытки проведения 1 ноября массового «молебна» работники милиции задержали 196 человек.

После захвата собора украинские правоохранители арестовали более 600 активных участников секты, в том числе Марину Цвигун и Юрия Кривоногова. В ответ 137 оставшихся на свободе членов объявили сухую голодовку, в знак протеста против насилия. К ним присоединились и задержанные. «Господь сказал нам в тюрьмах и спецприемниках ничего не пить и не есть. Не допускать к себе врачей и не лечиться. Вода и пища будут нас осквернять…». Министерство здравоохранения Украины вынуждено было принять специальное решение об их принудительном кормлении. Всего было госпитализировано 294 членов «Белого Братства» в 13 областях Украины.

Из изъятых в ходе обысков документов милиция узнала, что все верующие были готовы к смерти — их долго в этом плане «дрессировали». По некоторым данным, Кривоногов сознательно подталкивал к суициду и лидеров секты. Без свидетелей и ближайших соратников он мог чувствовать себя гораздо комфортнее на суде. Но вопреки надеждам Кривоногова на массовый суицид, не было зафиксировано ни одного случая смерти.

«После ареста, — рассказывает Виктор Шокин, — Юрий и Марина объявили сухую голодовку. Семь дней они действительно ничего не ели. На восьмой мне удалось уговорить Марину съесть из моей ладони немного меда. Судя по всему она решила, что я попал под ее влияние, и поэтому пошла на контакт. Мне удалось уговорить ее отменить голодовку и всем психически подавленным верующим, которые голодали одновременно с ними. К счастью, обошлось без жертв. Была созвана пресс-конференция, куда мы привезли Марину Цвигун, одетую во все белое. Она выступила с обращением к „своим детям“, в котором разрешила им принимать пищу».

Лидеры секты на скамье подсудимых. «Мария Дэви Христос» (Марина Цвигун) была приговорена к 4 годам лишения свободы (освобождена по амнистии в 1997 году). «Папа живой церкви Иоанн Петр II» (Виталий Ковальчук, впоследствии — третий муж Марины Цвигун) — к 6 годам строгого режима. «Иоанн Свами» (Юрий Кривоногов) — к 7 годам строгого режима.

Об огромных деньгах, необходимых для существования такой организации, Марина говорить отказывалась: «Деньги — мирское».

В суде супруги пытались перенести вину друг на друга. Юрий утверждал, что следовал указаниям Марии. В свою очередь женщина прокляла своего мужа, обвинив его во всех бедах «Братства». Цвигун объявила Кривоногова Иудой Искариотом и современным Антихристом. «Никакого Иоанна Свами нет — это лжеучитель. Вы находились под его обольщением. Чего же вы подчиняетесь сатане, дьяволу? Разве я заставляла вас голодать? Разве я требовала, чтобы вы погибали во имя мое? Да никогда такого не было! Я не знаю, откуда эта идея вообще взялась. Это дьявол вам подкинул ее…».

Киевский городской суд признал их виновными и приговорил Марину Цвигун к 4 годам, а Юрия Кривоногова к 7 годам лишения свободы.

«На следствии, — вспоминает Виктор Шокин, — оба вели себя вполне адекватно и нормально. За долгие месяцы допросов ничего сверхъестественного я не ощутил. Люди как люди. Марина, правда, предлагала мне несколько раз полететь в „астрал“ — обнимала руками за плечи, закрывала глаза и говорила: „Полетели“. Спустя несколько минут она открывала глаза и рассказывала, что в этом астрале увидела. Я никуда так и не слетал…

Кривоногов, кстати говоря, действительно сделал из себя только формального руководителя: нигде, ни на одном документе „Братства“, не стояла его подпись. „Я выполнял команды Бога“, — утверждал он. Были и происки в отношении меня. Сижу как-то на работе. Звонок: „Почем золото принимаете?“. Спрашиваю: „Откуда вы взяли этот номер?“. Голос отвечает: „Да на столбе объявление видел!“. Оказалось, члены секты по всему Киеву расклеили объявления „Продаются породистые щенки“, „Покупаем золото“, „Покупаем антиквариат“, и — мой телефон».

Было проведено огромное количество экспертиз для определения психического состояния детей и взрослых из «Братства». В уголовном деле фигурировала статья «нанесение вреда здоровью», поэтому и проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Нарушения психики наблюдались у всех обследованных. Однако и следствие, и серьезнейшая экспертиза (в ней участвовало около тридцати специалистов) не обнаружила у «богов» никаких гипнотических или экстрасенсорных способностей.

Марина Цвигун и Виталий Ковальчук после освобождения из заключения, 1997 год.

Виктор Шокин был уверен и подчеркивал: гипнотическими способностями руководители секты не обладали. Почему же люди ехали к Марии Дэви Христос со всех концов страны? Можно ли это объяснить только силой слова? Каким образом «боги» воздействовали на свою паству?

В материалах дела этот механизм не определен. Но, судя по воспоминаниям бывших сектантов, к ним применялись стандартные для деструктивных культов психотехники.

«Лидеры „Белого братства“ не изобретали никаких „велосипедов“. Они использовали традиционные способы „промывания мозгов“ — рассказывает социальный психолог Виктор Сороченко, много лет исследующий методы влияния и пропаганды. — Подобные приемы культивируются тоталитарными сектами, экстремистскими и террористическими организациями для воспитания религиозных фанатиков, смертников-шахидов и прочих „божьих воинов“. Они включают в себя:

Полный разрыв старых социальных связей: с бывшими друзьями, родственниками. Изоляцию от внешнего мира, запрет на телевидение, радио, любые книги кроме сектантских. Регулярное чтение мантр — специальных текстов, монотонное повторение которых погружает в измененное состояние сознания. Ограничение времени на сон: хроническое недосыпание подавляет волю и снижает сопротивляемость психики. Постоянные физические нагрузки, чередующиеся с регулярными молитвами. Отсутствие досуга — во время бодрствования адепты должны либо трудиться на благо секты, либо молиться. Скудную пищу, недоедание, белковое голодание. Запрещается пища с высоким содержанием белков (фасоль, горох и т.п., порой даже хлеб). Дефицит белка в организме усиливает внушаемость человека. Он приводит к нарушению биохимических процессов в головном мозге. В результате человек не может адекватно воспринимать и анализировать информацию, ориентироваться в пространстве и самостоятельно принимать решения — т.е. становится управляемым».

«Жертвы подобной обработки порой превращаются в настоящих „зомби“, — говорит Виктор Сороченко. — Они не помнят свое прошлое, своих родителей, жен и детей. Или же попросту отвергают их, как и прочую „греховную мирскую суету“. Все их мысли и действия подчинены одной, сверхценной идее. Восприятие „свой-чужой“ у них гипертрофировано и возведено в абсолют. Настоящей семьей для них становится община, а все остальные — это враждебные „чужие“. Единственный авторитет — лидер культа, приказы которого они готовы беспрекословно выполнять. Процесс их психологической реабилитации, возвращения в нормальную жизнь, может быть очень долгим и не всегда успешным».

Об эффективности данных методов свидетельствует бывшая участница «Белого братства», которая находилась в Софийском соборе 11 ноября: «Без всякого напряжения я шла на смерть. Я знала — я буду умирать. Я не вспоминала ни родных, ни близких, никого. Мне было все равно».

Конец «Великого Братства»

Арест руководителей культа и их тюремное заключение привели не только к резкому сокращение численности секты, но и вызвали ее раскол. Упадок движения объясняется разочарованием большинства юсмалиан в божественной природе своих лидеров и неосуществлением пророчеств про скорый «конец света».

В конце 1993 г., после своего ареста, Марина Цвигун значительно «смягчила» религиозную доктрину секты с целью не потерять влияния на адептов и снизить конфронтацию с властями. Было разрешено общаться с родителями и любить их, не голодать и т.д. Вина за все прошлые «перегибы» возлагалась на «Антихриста и лжеучителя» (Ю. Кривоногова). Нововведения пришлись по душе далеко не всем и вызвали критику со стороны радикальных сторонников культа.

Еще во время судебного процесса «Великое белое братство» разделилось на два течения: одно поддерживало Марину Цвигун, другое — Юрия Кривоногова. Кризис еще более усилился после возложения М. Цвигун в мае 1994 года анафемы на Ю. Кривоногова и отлучения его от церкви.

Очень болезненным для секты стал выход в апреле 1996 года из рядов объединения семи влиятельных иерархов во главе с «архиепископом Живой Церкви» Израэлем (О. Журавель). Причиной стало несогласие с женитьбой Цвигун на Виталии Ковальчуке (Иоанне-Петре Втором). По мнению части юсмалиан, это противоречило универсальной божественной природе Марии Дэви Христос, которая, по их мнению, не нуждалась в «небесном мужчине».

Фото: Хотя Марина Дэви Христос называла Ковальчука своим «духовным сыном», свадьбу сыграли по всем мирским правилам: с белым платьем, танцами в ресторане и видеосъемкой.

В течение следующих лет движение раскололось на несколько малочисленных группировок. Большинство из них формально признали духовный авторитет Марии Дэви Христос, но по-разному истолковывали положения ее учения. Наиболее известные:

Часть «Белого братства», которая безоговорочно признала Марину Цвигун «живым богом» и одобрила акт «отлучения от церкви» Ю. Кривоногова. Общины находились в разных регионах Украины и России, прежде всего, в Киеве, Днепропетровске, Черкассах, Москве и Екатеринбургской области. Во второй половине 1990-х годов общее количество составляло около 100-150 человек. Группа возглавлялась «апостолом Вартимеем» (В. Клюенко). После освобождения из заключения в августе 1997 года руководство «Братством» взял на себя Виталий Ковальчук, провозглашенный М. Цвигун новым «Иоанном Богословом». Ковальчук пытался возобновить легальную деятельность «Братства», но получил отказ в официальной регистрации со стороны украинских властей. «Истинная Церковь Великое Белое Братство» во главе с «братом Кесуллофом» (К. Лингуряном). Ее члены не признали отлучение Ю. Кривоногова, объясняя этот акт «испытанием церкви со стороны Марии Дэви Христос и пророка Юоана Свами». Впоследствии К. Лингурян трижды провозглашал наступление «конца света», что не нашло отклика и одобрение большинства юсмалиан. В 1997 году он был лично осужден М. Цвигун, как таковой, кто искажает сущность учения Марии Дэви Христос. «Группа Кристины», опирающаяся на эзотерические «послания контактеров» и «откровения астрала». Восприняла идею об ожидаемом «контакте» в 1999 году с инопланетной цивилизацией, которая, якобы, «спасет мир». Часть членов Братства, которые присоединились в 1994-1995 годах в мистической организации «Иваны стотысячные». Под предлогом снятия догм они дополнили пантеон «Иерархии Огня» указанного объединения ликом Марии Дэви Христос. Группа действовала преимущественно в Москве.

Таким образом, религиозное движение «Белых братьев» потеряло свою целостность и единство, а соответственно — влиятельность и силу, которой обладало в 1992-1993 годах.

Руководители (они же — «боги» по совместительству) отсидели положенные сроки и вышли на свободу. А их несчастные, с искалеченной психикой, последователи частью излечились и забыли о пережитом, частью ожидают «нового пришествия» и верят в возрождение легендарного культа.

Освободившись из тюрьмы, Юрий Кривоногов отказался от «миссионерства» и общения с «братьями». Он заявил: «Мне стыдно за тот бред, который я писал. Хочу остаток дней провести в покое». После развода с Цвигун в очередной раз женился, взяв фамилию новой жены. Живет в Киеве, работает на стройках и в супермаркетах.

Марина Цвигун вернулась в Донецк, вышла замуж за Виталия Ковальчука. Сменила имя с «Мария Дэви Христос» на «Матерь мира Эль Мория». Пыталась собрать новых «белых братьев», но уже без былого размаха. В 2005 году уехала в Москву, где под именем Виктории Преображенской стала проповедовать эзотерические идеи.

Деятельность «Белого братства» в России

Возникнув в Киеве, «Белое Братство» быстро распространилось по Украине, Белоруссии, Казахстане, России. В 1993 году «Белое Братство» действовало как минимум в 45 российских городах [2].

Летом 1993 года по российским православным храмам прокатилась волна драк и потасовок, спровоцированных адептами «Белого Братства» по приказу своего руководства. Группы «белых братьев», среди которых были и девушки, умышленно шли на конфронтацию, врывались в храмы и устраивали дебоши прямо в алтаре, бесчинствовали, срывали богослужения. Делалось это, по словам самих же адептов секты, для того, чтобы разъяренные православные их убивали на месте, что якобы принесло бы адептам возможность попасть на небеса в качестве «святых».

Примером может служить инцидент в Храме Всех скорбящих в Москве, когда во время вечернего богослужения группа ворвавшихся в храм «белых братьев» напала на священника Даниила Калашникова, повалив его на амвоне, «белые братья» нанесли ему ряд телесных повреждений. Подобный случай произошел в Йошкар-Оле, где «белые братья» устроили хулиганскую выходку в одном из православных храмов. Также они пытались сорвать Божественную литургию в Богоявленском соборе в Москве: громко кричали, прорывались на кафедру, оскорбляли священников. Подобное происходило в Уфе, других городах.

Одна из самых известных провокаций произошла в Санкт-Петербурге, где в июне 1993 г. проходил «Всероссийский покаянный собор» движения богородичников. «Белые братья» ворвались в зал, пытались прорваться к алтарю и на сцену, кричали: «Церковь сатаны», провоцировали драку. Однако богородичники не реагировали на провокации, подчеркнуто спокойно выводили дебоширов и сдавали их сотрудникам милиции.

После досрочного освобождения из заключения Марина Цвигун развелась с Юрием Кривоноговым, обвинив его в предательстве. Попыталась возродить «Белое братство». В 2005 году переехала в Москву и стала художницей-египтологом Викторией Преображенской. Пишет картины, устраивает выставки и проповедует «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия». В своих лекциях Преображенская пугает скорым пришествием антихриста и подсказывает землянам «путь спасения».

В настоящее время секта не имеет широкого распространения. Немногочисленные ячейки существуют нелегально и пытаются вести пропаганду через интернет. В консервативной церковной прессе, издающейся в России, время от времени вспоминается о «Белом братстве». Утверждается, что оно тайно кодирует сознание людей, лишая их воли, после чего они становятся послушными роботами, слепо исполняющими волю руководителей секты.

В 2013 году в России по решению суда вся литература «Белого братства» была признана экстремистской.

Легенды и мифы о «Белом братстве»

О «Белом братстве» когда-то говорили очень много. Секта стала настоящей легендой «бурных 90-х», самым известным деструктивным культом того времени. Она была широко разрекламирована в СМИ, в популярных телепередачах и бульварных изданиях. Низкопробные «журналистские расследования», жаждущие громких сенсаций и разоблачений, придали ей ореол таинственности и могущества в глазах обывателя. Сформировали вокруг нее множество мифов.

Миф об операции спецслужб и психотронном оружии

Вот уже много лет популярны конспирологические теории о том, что эпопея с «Белым братством Юсмалос» в действительности была экспериментом (либо диверсией) неких спецслужб, испытанием разрабатываемого в те годы психотронного оружия и проверкой его воздействия на массы. В подтверждение приводятся следующие факты.

На «раскрутку» и существование столь большой организации, да еще с собственной типографией, необходимы огромные деньги. Пожертвованиями, даже крупными, тут не обойдешься. Следствием и экспертизами было установлено: никакими гипнотическими способностями «живые боги» не обладали. Зато были выявлены серьезные отклонения в психике у подавляющего большинства последователей Цвигун и Кривоногова (что может быть результатом каких-то «облучающих воздействий»). Происхождение этих расстройств, огромное число верующих и их географический охват не имеют адекватного объяснения. По слухам, еще до начала деятельности секты Кривоногов состоял в агентуре спецслужб и представил для защиты в Харькове диссертацию по психотропному воздействию на человеческий организм, но защитить ее не смог.

В то же время:

Не существует каких-либо документальных свидетельств связи Кривоногова со спецслужбами. Его диссертация в Харьковском институте радиоэлектроники была посвящена вполне прозаическим вещам — системам диспетчерского управления. Создатели секты следовали традиционной во всем мире схеме. Их подходы не отличались от методов других деструктивных культов и экстремистских организаций, применяемых для вербовки сторонников и контроля их сознания. Это давно известные психологические техники «промывания мозгов», не требующие никаких «электромагнитных волн» и «психотропных излучений». Подобные секты существовали во все времена и во многих странах. Их расцвет обычно приходится на эпохи нестабильности и масштабных перемен. История с «Великим белым братством Юсмалос» — не исключение. Возникновение и популярность «Белого братства» можно объяснить масштабным социальным кризисом 1990-х годов.

«Все разговоры о том, что Кривоногов якобы был связан с Комитетом госбезопасности, не имеют под собой оснований». — считает Василий Анисимов, руководителя пресс-службы УПЦ и специалист по «белым братьям» [5]. — Я общался с двумя его женами, которые были у него до Марии Цвигун. Обе они утверждают, что Юрий — типичный прохиндей. Для каждой женщины он придумывал новую историю для обольщения. Например, Цвигун он рассказывал, что в прошлой жизни они были Ромео и Джульетта, а одному из своих друзей-кришнаитов — что тот раньше был апостолом Павлом». Рассказывая сказки о работе на КГБ, Кривоногов мог произвести впечатление на окружающих и пользовался этим.

«Истоки „Белого братства“ нужно искать не в происках спецслужб и тайных заговорах, а в конкретных исторических условиях и массовых настроениях, — считает социальный психолог Виктор Сороченко. — Распад СССР, последовавший за ним экономический и политический кризис, бедность существования первых послесоветских лет вызывали у людей всеобщее ожидание чуда. Порождали желание выйти за пределы серой обыденности и жизненной неустроенности. После падения „Железного занавеса“ на неокрепшие умы советских граждан обрушился мутный поток „пророков“ и „спасителей“ самого разного толка: новые западные церкви и старые восточные культы, нетрадиционные религии, мистика и оккультизм, псевдонаучные концепции. Ошарашенные, оглушенные массой новых теорий и откровенных небылиц, а с другой стороны — озлобленные на всех и вся, измученные безденежьем и постоянной борьбой за существование, жители „постсовка“ становились легкой добычей шарлатанов и манипуляторов массовым сознанием. Вспомните „целительные“ сеансы А. Кашпировского и А. Чумака, собиравших многотысячные стадионы и вызывавших массовый психоз у толпы. „Заряжание“ банок с водой перед экраном телевизора, якобы помогающее от всех болезней. „Восставших из мертвых“ белых и черных магов. „Контактеров с космосом“, вернувшихся из других измерений. „Лечебные пирамидки“ из проволки, исцеляющие от рака. Засилье астрологов и ясновидящих в СМИ. „Битвы экстрасенсов“ на телевидении и прочее мракобесие, многое из которого популярно до сих пор. Увлечение „Живым Богом Марией Дэви Христос“ полностью соответствует духу того времени».

«Социально-экономические, политические, идеологические, мировоззренческие, духовные, психологические и даже личностные факторы, способствовавшие появлению в Украине «Белого Братства», действовали во всей своей совокупности, как следствие кризиса тоталитарной системы и ее многолетнего господства во всех сферах жизни каждого гражданина СССР» [4].

Советский Союз «обожествлением» Ленина и Сталина психологически подготовил людей к возможности восприятия новых «живых богов», которые не замедлили появиться. Крах коммунистического режима, дискредитация старой советской идеологии, массовая дезориентация и утрата социальных ориентиров вызвали у многих людей «экзистенциальную тоску», чувство неуверенности и желание найти себе новых кумиров. Им стал действующий, олицетворенный в конкретном человеке, идеал, которым и стало обожание Марины Цвигун.

Виктория Преображенская — бывшая «Дэви Христос» Марина Цвигун

Наряду с этим, желание юсмалиан (в первую очередь молодых) видеть в М. Цвигун не только «Матерь Мира», но и собственно «маму» — главу семьи, которой для них стало «Братство», свидетельствовало об их попытки обрести личный душевный комфорт, реализовать свои духовные потребности, чего они были лишены в собственных семьях. Следует учитывать и то обстоятельство, что наряду с признанием М. Цвигун «живым богом» притягательными для адептов юсмалианства была ее внешняя привлекательность.

Миф о могуществе и большой численности «Белого братства»

Еще один миф — это утверждения лидеров «Белого Братства» и сообщения «желтой прессы» об огромном количестве адептов. Рассказы о десятках и сотнях тысяч готовых на все фанатичных сторонников не соответствуют действительности. Распространение этого мифа стало следствием подробно продуманного Ю. Кривоноговым плана, стержнем которого стала пропагандистская кампания по распространению огромного количества листовок, газеты «Юсмалос», ликов Марии Дэви Христос и т.п.

Отсутствие соответствующей статистики не позволяет установить точное количество «белых братьев». Однако данные МВД Украины за ноябрь 1993 года называют общее число задержанных сектантов — 659. Учитывая категорическое указание Кривоногова о присутствии всех юсмалиан на мероприятиях в Киеве во время проведения «декады покаяния» и подготовке к «концу света», количество активных участников по состоянию на конец 1993 года вряд ли превышало 1000 человек.

Принимая во внимание масштабы миссионерской деятельности конфессии, общее количество сторонников учения и причастных к деятельности культа на всех этапах его развития, вероятно, было значительно больше. Численность прошедших через «Белое братство» за все время его существования могла составить от 3 до 6 тысяч человек.

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