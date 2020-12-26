У каждого человека есть своя планета покровитель, которая способствует развитию талантов и способностей личности в разных аспектах существования. Как узнать свою планету — рассказываю в статье.

Во многом черты характера, интересы и задатки определяются астрологическим покровителем. Хотя зачастую, современный человек редко интересуется этим знанием и выбирает свой жизненный путь интуитивно. Незнание своего астрологического покровителя не исключает его влияния на жизнь человека, но наличие знания открывает новые возможности. Ведь с осознанным знанием гораздо проще делать правильный для себя выбор, минуя этап научения на собственных ошибках.

Самым простым способом определения своей планеты является простая система гороскопа, где каждому знаку Зодиака соответствует небесное тело. Это соответствие помогает понять, энергии какой планеты наиболее всего будут выражены в жизни человека и какие качества в его личности будут наиболее проявлены.

Знаки Зодиака и их планеты-покровители

Овен — Марс

Телец — Венера

Близнецы — Меркурий

Рак — Луна

Лев — Солнце

Дева — Меркурий

Весы — Венера

Скорпион — Плутон

Стрелец — Юпитер

Козерог — Сатурн

Водолей — Уран

Рыбы — Нептун

Система зодиакальных покровителей, несомненно, дает много информации о возможностях человека. Однако, покровитель нередко прячется в более тонких соотношениях натальной карты (зодиакальная карта на момент рождения). В натальной карте, как известно, присутствуют все планеты зодиакального пантеона. Но вот проявленность той или иной энергии будет сильно зависеть от расположения планет на зодиакальном круге в момент появления человека на свет. Важно, например, в каком знаке и в каком доме будет расположена планета. Например, Меркурий в близнецах – явный знак покровительства Меркурия. Планета, расположенная в первом доме (дом личности, «Я») будет иметь яркое воздействие на жизнь человека.

Определить покровительство планет по натальной карте поможет астролог, а я предлагаю вам найти ответ на этот вопрос более простым путем – через самонаблюдение и самоанализ. Для этого приведу описание, чем же характерно присутствие каждой планеты в жизни человека. И там, где вы найдете самое яркое и очевидное совпадение, вероятнее всего, там и находится покровительствующая вам Сила.

Марс

Война и соперничество – ваша стихия. Вы просто не можете жить без духа соревнований. Вы любите спорт и хорошо в нем преуспеваете. Ваш темперамент огненный и очень часто вы выбираете агрессивный способ отстаивания своих прав.

Венера

Красота и эстетика – вот, что для вас важно. Вас многие назовут носителем изысканного вкуса. Вы любите красивую одежду и украшения. Вы можете получить истинное удовольствие от созерцания прекрасного, будь это картина, мелодия или живописный закат.

Меркурий

Вы – настоящий интеллектуал. Окружение поистине отмечает ваш незаурядный разум. Вы – прекрасный оратор. Слово вы способны превратить в лекарство или в оружие. Вы пишите стихи или рассказы, а может, занимаетесь научной деятельностью. Познание вас по-настоящему захватывает, а родные и близкие нередко обращаются к вам за мудрым советом.

Бог Меркурий и его атрибуты: кадуцей и летучие сандалии с крылышками.

Луна

Вы чувствительная натура, ваши эмоции часто достигают высоких проявлений. Печаль ваша глубока как океан, а радость поднимает вас до самых небес. Вы – чутки и проницательны. Вы видите ложь, людям сложно скрыть от вас их истинные мотивы. Нередко правильный ответ вам подсказывает интуиция. Порой, вы меланхоличны и склонны к философствованиям.

Солнце

Вы любите быть в центре внимания и получаете настоящее удовольствие от публичности. В большой компании вы всегда блистаете. Там, где появляетесь вы, всегда весело и светло. Вы стремитесь к почтению и всеобщему признанию. Люди любят вас за вашу врожденную харизму и обаяние.

Гелиос — бог Солнца в древнегреческой традиции

Плутон

Ваша главное кредо по жизни – стремление к саморазвитию. Вы склонны к самоанализу и самопознанию. Чужая душа для вас не потемки, вы хорошо понимаете других людей. Из-за ваше врожденной способности видеть духовную суть окружающих, вы нередко испытываете разочарование и неверие в людей. Вы испытываете тягу разоблачать чужие пороки, и часто делаете это с невероятной жестокостью.

Юпитер

У вас выражено стремление к власти. В семье, на работе и в кругу друзей вы привыкли занимать позицию лидера и покровителя. Вас считают щедрым и великодушным, вы пользуетесь почетом и уважением окружающих. В финансовой сфере у вас редко бывают трудности. Вы самодостаточны и обладает великолепными организаторскими способностями.

Сатурн

Закон и справедливость – важные ценности в вашей жизни. Вы обладаете большой выдержкой и терпением. Резкие поступки и необдуманные решения абсолютно не свойственны вам. Вы склонны все брать под свой контроль, вашей силе воли можно только позавидовать. Вы очень трудолюбивы. И даже в самых сложных ситуациях вы не теряете самообладания, в чем вам помогает философский взгляд на вещи.

Шани бог Сатурна

Уран

С раннего возраста окружающие отмечают, что вы мудры не по годам. Вы обладает невероятной дальновидностью и склонностью к предвидению будущего. Ваш разум отличает высокой незаурядностью, вы способны видеть то, что ускользает от взгляда других людей. Вам не нравятся правила, вы часто испытываете желание их разрушить. В вас живет дух новатора и революционера.

Нептун

Вы увлекаетесь тайнами мира, религией, магией, верите в параллельные реальности и в сакральный смысл сновидений. Вы склонны к далеким фантазиям. Вы ни раз переживали необычный мистический опыт. Иногда вам говорят, что вы будто из другого мира. Вы обладаете творческими способностями и стремитесь реализоваться в творческой профессии.

Вероятно, что, ознакомившись с этой информацией о планетарных покровителях, вы найдете у себя перечень подходящих характеристик. Что ж, прекрасно, это значит, что со многими небесными телами у вас прекрасные отношения. И все же, прибегнув к методу самонаблюдения, вы сможете выделить одну-две планеты, качества которой наиболее ярко проявлены в вашей жизни. Чтобы сделать это, можно прибегнуть к практике ведения дневника. А на этом пока все. Делитесь своими мыслями в комментариях, задавайте вопросы и не забывайте отправить наш сайт в закладки, чтобы всегда оставаться с нами на связи.

Добра!

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