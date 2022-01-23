Раскрыты тайны древних японских гробниц Исследовательская группа из Миланского политехнического университета проанализировала ориентацию древних японских гробниц, которые известны под названием Кофун. Подобные исследования ранее никогда не проводились из-за очень большого количества памятников и того факта, что доступ в эти районы обычно запрещен. По этим причинам использовались спутниковые снимки высокого разрешения. Результаты показывают, что эти гробницы ориентированы на дугу восходящего солнца, богини Аматэрасу, которую японские императоры связывали с мифическим происхождением своей династии.Японские острова усеяны сотнями древних курганов, самые крупные из которых имеют типичную форму замочной скважины и называются Кофун. Построенные между третьим и седьмым веками нашей эры, самые внушительные из них приписываются полулегендарным первым императорам, а меньшие, вероятно, принадлежат придворным чиновникам и членам королевской семьи. Среди них так называемый Дайсэн-Кофун — один из крупнейших памятников, когда-либо построенных на Земле: его длина составляет 486 метров, а высота — около 36. Его традиционно приписывают императору Нинтоку, шестнадцатому императору Японии.Дайсэн-Кофун принадлежит к группе гробниц, недавно внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Письменных источников по этим гробницам нет, а раскопки проводятся редко и ограничиваются более мелкими, поскольку самыми крупными считаются гробницы первых полу легендарных императоров и, как таковые, строго охраняются законом. Охрана распространяется и снаружи: многие памятники огорожены забором, а заходить за периметр запрещено. По этим причинам невозможно получить точные измерения размера, высоты и ориентации. Кроме того, их большое количество может обескуражить любых исследователей. Поэтому вполне логично изучать их с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, которые дают простые, но очень мощные инструменты для дистанционных исследований.Как раз это и сделали ученые из Политехнического университета Милана, с целью углубить знания об отношениях между этими очаровательными памятниками с ландшафтом и, в частности, с небом. Команда измерила ориентацию более 100 таких гробниц и пришла к интересным выводам. Результаты, опубликованные в научном журнале «Remote Sensing», указывают на сильную связь входных коридоров гробниц с дугой на небе, где Солнце и Луна видны каждый день в году и показывает ориентацию их на дугу восхода/сияния Солнца. В частности, Дайсэн-Кофун ориентирован на восход Солнца в день зимнего солнцестояния.Ученые отмечают, что ориентация императорских гробниц на Солнце не случайна: скорее, она находится в полном согласии с японской императорской традицией. Ведь мифическое происхождение династии японских императоров считает их прямыми потомками богини Солнца Аматэрасу. Источник