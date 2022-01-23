Ошибка, которую совершают в поисках любви немолодые люди Счастье может прийти в любом возрасте. Но его, этот возраст, нужно осознавать и принимать…Есть одна ошибка, которую совершают в любви зрелые женщины. Немолодые женщины, — давайте прямо говорить. Потому что все фразы вроде «я молода душой!», «женщине столько лет, на сколько она выглядит», — они немного лукавы. Женщине столько лет, сколько лет назад она родилась. Например, 50. Или 60. Или больше. И это совершенно нормально.Выглядеть можно отлично. Восхитительно. Но при этом оставаться в одиночестве. Если нет желания любить и быть рядом с кем-то, если одиночество — это выбор, то все в порядке. Есть другие у человека смыслы и цели, надо его уважать за это. Это не одиночество, а уединение.А если хочется любви, но отношения распадаются? Иногда причина — в этой трагической ошибке, которую описал Мопассан.Он описывал роман Милого Друга, того еще прохиндея, с госпожой Вальтер. Ей в романе чуть за сорок, — но в XIX веке это был солидный возраст. И выглядела она роскошно; полная такая ухоженная дама.Но она опостылела возлюбленному, пусть и дурному человеку, по простой причине: полная дама подпрыгивала потешно, называла себя «птичкой» и «девочкой» и сюсюкала, как школьница. С ней такое от любви произошло.Вслед за спокойной осенью наступила вдруг нелепая чахлая весна, — так это описывает автор. И от любви красивая зрелая дама начала вести себя как шаловливая толстая девочка. Диссонанс был так силен, что возлюбленный начал ее избегать. Тяготиться начал отношениями. Опротивела ему госпожа Вальтер, но она не могла взять в толк — что случилось-то?Вот это и случилось. Мы забываем, сколько нам лет на самом деле. И можем потерять достоинство, присущее возрасту. Можно привлечь любовь страстью и статью царицы Дидоны, а не кокетством Джульетты, — вот о чем пишет Мопассан. Ребяческое поведение зрелой женщины отталкивает. Оно не конгруэнтно, оно диссонирует с ее образом, придает комичность. Полная красивая дама — это одно. Толстая хихикающая немолодая девочка — это другое…Счастье и любовь в зрелости находят те, кто не впадает в детство. Не старается молодиться и говорить специальным тоненьким голоском, — щебетать. Кто не подпрыгивает, изображая птичку. Кто с королевским достоинством принимает свой возраст, как награду и достижение, кто с почтением относится к себе.И вот эти женщины находят свою половину гораздо чаще, чем немолодые девочки. Потому что главное условие счастья — это соответствовать самому себе, как считали древние скандинавы. Улучшать себя, украшать, уважать, — но не изображать никого. И помнить свое имя, свой возраст, свои достижения, свои испытания, свой род, — вот это важно для обретения личного счастья. Которое, бесспорно, может прийти в любом возрасте.Автор: Анна Кирьянова