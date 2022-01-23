Уфолог заявил о базе пришельцев на Марсе По его словам, NASA скрывает таинственную постройку.Известный в узких кругах охотник за НЛО Скотт Уоринг продолжает поиски инопланетной жизни на фотографиях поверхности небесных тел. Как пишет Daily Star, он сделал «новое шокирующее открытие»: по его мнению, на поверхности Марса, оказывается, уже долгое время скрывалась база инопланетян, которая простирается на 25 километров.«Нашёл 25-километровую базу на Марсе. 25 километров, если судить по линейке на карте. Находится неподалёку от гребней Sulci Gordii. NASA не хочет, чтобы о ней знали», — заявил Уоринг на своей странице в Twitter.Это уже не первая база пришельцев, которую Уоринг якобы нашёл за пределами Земли. До этого подобные объекты охотник за НЛО уже «находил» на Луне, а незадолго до этого «обнаружил» там и космический корабль.Но, безусловно, самая громкая «находка» Уоринга — космический пингвин, которого снял марсоход Perseverance. Уфолог тогда усомнился в достоверности фотографии: он предположил, что это мог быть «фальшивый» снимок, сделанный на острове Девон. Версию, что это был просто камень причудливой формы, эксперт не рассматривал. Источник