Пятилетний мальчик во время прогулки по деревне обнаружил следы древнейших динозавров

Пятилетний мальчик из Китая гулял по деревне со своими родителями и обнаружил следы динозавров, населявших Землю около 130 миллионов лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 1 октября, пятилетний Ян Чжеруй (Yang Zherui) из китайской провинции Сычуань услышал, как местные жители обсуждают необычные отпечатки на земле, похожие на гигантские следы от куриных лапок. Ребенок попросил родителей свозить его в деревню, где были обнаружены отпечатки.

Прибыв туда, мальчик долгое время пристально их рассматривал, после чего с уверенностью заявил родителям, что следы оставили трехпалые динозавры, о которых он читал в книгах.