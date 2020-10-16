В ближайшие дни в мире может пропасть электричество

12 октября мы уже сообщали нашим читателям инсайдерскую информацию о том, что федеральное правительство предупреждает промышленников о необходимости подготовиться к возможной ситуации с отключением сети. Теперь у нас есть кое-какие обновления.

Сегодня специалисты нефтегазовой отрасли, занимающиеся лоббированием интересов своих компаний в Вашингтоне, округ Колумбия, мою инсайдерскую информацию ПОДТВЕРДИЛИ ОФИЦИАЛЬНО. То есть они заявили о том, что правительство НЕПРЕРЫВНО и НАСТОЯТЕЛЬНО предупреждает ключевые производственные секторы на предмет «немедленной подготовки к сценарию отключения энергосистемы, особенно к ситуации отказа сети связи».

За два с половиной дня, прошедшие с тех пор, как эта оригинальная история была опубликована ЗДЕСЬ, предупреждения для промышленности не только продолжались, но и приобрели безотлагательный характер. Вот что пишет источник сейчас:

«Газовые и нефтяные лобби в Вашингтоне, очевидно, имеют инсайдерскую информацию о вероятном сбое сети в ближайшее время. Это может быть какой-то долговременный сбой энергопитания или, что еще хуже, может быть полное отключение все электросети. Они что-то знают .

Предупреждения, которые получают представители отрасли побуждают компании немедленно подготовиться к смягчению последствий этих кризисов, чтобы они могли продолжать работать. Мой друг, который, кстати, был ведущим разработчиком самых первых торговых систем для Уолл-стрит, сказал, что, если сбой будет глобальным и ляжет связь – никакие меры по смягчению последствий не сработают. Все ставки сделаны».

Теперь вы знаете то же, что знаю и я. Немного, конечно, но лучше знать что-то, чем ничего. При этом, если лоббисты пишут, что «все ставки сделаны», то это указывает не просто на падение мощностей, а скорее всего речь идет о нарушения поставок электричества в сеть. То есть не будут работать электростанции.

Подобного рода предупреждения для промышленности со стороны правительства НЕ ДОПУСКАЮТСЯ от нечего делать или для галочки, поскольку они требуют от компаний серьезных вложений средств. А если предупреждения носят еще и безотлагательный характер, то всё это становится важным индикатором, побуждающим вас ГОТОВИТЬСЯ.

Убедитесь, что у вас есть запасы продовольствия, воды и лекарств, необходимых для жизни на некоторое время. Заправьте свои автомобили и имейте запасное топливо для автомобилей, генераторы, керосиновые обогреватели, если они у вас есть, и так далее. Если это трансформируется еще и в глобальный сбой СВЯЗИ, примите меры, чтобы у вас оставалась возможность узнавать новости и общаться с другим людьми.

Комментарий : Информации, которой делится Хэл, как можно видеть, очень немного и нет даже намека на какую-то дату, однако напоминаем, с чего начиналась пандемия короны. А начиналась она с того, что законодателей разных штатов военные США собрали у себя на базах и сказали, что “жизнь через пару месяцев изменится и никогда не станет прежней”. Было это осенью прошлого года. Кто-то из участников секретного семинара слегка проболтался, новость появилась на досках и у Хэла. Как её трактовать никто на тот момент даже не представлял, но к чему всё пришло?

Правильно – всё большое начинается с малого. И сейчас мы имеем пока только малое – какие-то слухи о том, что в Америке могут выключить свет. Большего в этой ситуации уже не будет, поскольку свет – это интернет, а интернет – это Соединенные Штаты. Если там всё ляжет – будем смотреть “лебединое озеро” и телевизор, не понимая, что происходит.

Но что это будет? EMP-удар? Фальшфлаг? Теракт? Ядерная война? Солнечная вспышка? Пока у стран и народов есть немного времени, чтобы всё это обсудить и принять какие-то небольшие меры, так что следим за развитием событий.

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