Невероятная гипотеза: на Меркурии может быть жизнь

Согласно исследованию, которое провела группа ученых, имеется вероятность, что Меркурий может быть пригоден для жизни. Данное исследование опубликовано в издании журнале Scientific Reports. (esoreiter.ru)
Соавтор исследовательской работы – Джеффри Каргел из Планетологического института США, предположил, что когда на Меркурии была вода и температура окружающей среды была пригодна для выживания, то на планете возникла жизнь. Об этом он заявил в интервью для The New York Times.
Ранее считалось, что неровности на поверхности Меркурия были вызваны землетрясениями. Группа исследователей теперь не согласна с данным утверждением. Они предполагают, что трещины на поверхности планеты возникли благодаря бурлящим летучим веществам, которые находились под поверхностью. Это элементы, которые способны быстро переходить из одного состояния в другое.
Фото из открытых источников
Ученым известно, что поверхность Меркурия в течение дня нагревается до 426 градусов Цельсия. Однако находящаяся на планете вода могла создать под землей благоприятную среду для биологической жизни.
Раньше о Меркурии ученым было мало что известно, так как близость планеты к Солнцу не позволяла изучить ее более детально. Лишь только с развитием космических технологий астрофизики получили больше данных об этой планете. Так, например, совсем недавно ученым стало известно, что в кратерах этой планеты находится вода в замороженном состоянии. Эта ледяная оболочка составляет приблизительно 4 тысячи квадратных километра. Кроме этого, ученые уверены, что часть этого льда скрыта под грунтом вокруг кратеров.
Несмотря на то, что гипотеза о жизни на Меркурии имеет самые минимальные шансы на успех, ученые верят, что она может подтвердиться. Один из соавторов исследования Каргель рассказал, что его сомнения относительно верности гипотезы росли с каждым разом, когда он изучал геологию планеты, думал о химии и текущих условиях на Меркурии. Идея, по его словам, может, и сумасшедшая, но не совсем.