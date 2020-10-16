Невероятная гипотеза: на Меркурии может быть жизнь

Согласно исследованию, которое провела группа ученых, имеется вероятность, что Меркурий может быть пригоден для жизни. Данное исследование опубликовано в издании журнале Scientific Reports. (esoreiter.ru)

Соавтор исследовательской работы – Джеффри Каргел из Планетологического института США, предположил, что когда на Меркурии была вода и температура окружающей среды была пригодна для выживания, то на планете возникла жизнь. Об этом он заявил в интервью для The New York Times.

Ранее считалось, что неровности на поверхности Меркурия были вызваны землетрясениями. Группа исследователей теперь не согласна с данным утверждением. Они предполагают, что трещины на поверхности планеты возникли благодаря бурлящим летучим веществам, которые находились под поверхностью. Это элементы, которые способны быстро переходить из одного состояния в другое.