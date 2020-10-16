Что произойдет в мире до 22-го декабря?

15 сентября 2020 года между Государством Израиль и Объединёнными Арабскими Эмиратами был подписан так называемый Авраамский договор, в результате чего ОАЭ стали первой страной Залива и третьей арабской страной после Египта и Иордании, которая нормализовала отношения с Израилем. В ознаменование этого события компания Temple Coins выпустила ограниченное количество памятных медалей, которые выглядят следующим образом:

Традиционно так сложилось, что в плане поставки ребусов для конспирологического сообщества журнал The Economist находится на самом переднем крае, однако, разглядывая монетку господин William Frederick нашел там одну весьма примечательную деталь: планету Сатурн, которая почему-то больше похожа на Юпитер:

Как все мы знаем из школьного курса астрономии, на Сатурне никаких пятен нет, как нет там и никаких полос. Полосы и пятно на экваторе есть у Юпитера, но у Юпитера нет колец:

Таким образом художник нарисовал как бы два в одном – и Сатурн, и Юпитер в одном флаконе. При этом 21-го декабря 2020 года произойдет так называемое Великое Соединение Сатурна и Юпитера, которое бывает раз в 960 лет. Исходя из этого Уиллиам считает, что на медали изображено как раз именно оно.

Еще одна странная особенность картинки – присутствие в ней шприца и вакцинки. Понятно, конечно, что свобода полета творческой мысли и все такое, но какое отношение к вакцинам имеет мир на Ближнем Востоке? При этом вакцинки втиснуты в медаль почти в самом начале, что заставляет думать о каком-то не очень сложном ребусе, который описывает события между 15-м сентября и 21-м декабря. Но что это тогда за события?

В первую очередь можно думать, что где-то в середине этого временного промежутка будет презентация цифровых денег, с чего начнется рост мировой экономики – на это намекает пальма. Как пишет Уиллиам “Финиковая пальма символизирует обновление и возрождение и связана с птицей феникс – разрушение старого мирового порядка для установления нового мирового порядка”.

Возможно, какие-то намеки на этот счет дают и сами двоичные числа: 010 = 2, 110010 = 50, 010100 = 20, 00110 = 6. Что они могут обозначать Уиллиам не знает, как терзают его смутные сомнения и на предмет Space Shuttle, последний из которых уже давно в музее и к миру на Ближнем Востоке никакого отношения не имеет. Причем, шаттл еще и какой-то вытянутый и больше похож на МБР, поскольку крылья у челнока заканчивались вровень с кабиной:

Так же немного смущает и птичка, которая как бы “голубь мира”. На такой монете или медали ей самое место, но место должно быть каким-то логичным. Так, если соединение Сатурна и Юпитера обозначает как бы финал событий, то птичка должна располагаться в начале последовательности, поскольку мир был подписан 15 сентября. Однако, в начале почему-то выгравирован элемент микросхемы, который выходит из рукояти меча, поэтому складывается впечатление, что клинок – это Искусственный Интеллект. Но в чьих руках тогда этот клинок? Пока не очень понятно.

Единственное, что более или менее очевидно – до 21-го декабря состоится какая-то война, после чего будет подписан какой-то мир, который и символизирует летящая к планетарному соединению птичка. Либо, есть другой вариант: мир будет подписан на ровном месте, то есть без войны. Произойдет это накануне 21-го декабря, после чего все скажут “мир и безопасность” и реализуется 1-е послание Фессалоникийцам 5:3:

Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.

Возможно, что реализуется как раз второй вариант, поскольку есть известное пророчество Ванги о каком-то чудовищной событии, которое произойдет в год, когда “сойдутся пять двоек” (подробнее наш материал 22 февраля станет Судным Днём в истории человечества?):

22/02/2020 мир благополучно проскочил, но так как-то совпало, что следующий раз нужная комбинация выпадает на 22/12/2020 – то есть опять будут искомые пять двоек. При этом в первый раз в мире как бы началась пандемия, а второе о чем говорила Ванга как о варианте – это атомная война. Хотя и удар астероида тоже может быть, так что следим за развитием событий.

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