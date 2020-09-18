Пять новых огромных галактик нашли в космосе

С помощью гражданских ученых астрономы обнаружили пять новых гигантских радиогалактик (ГРГ), которые имеют размеры от 2,3 до 2,6 миллиона световых лет и были обнаружены при красном смещении от 0,28 до 0,43



Об этом сообщается в статье, опубликованной 8 сентября на сервере предварительной печати arXiv.

ГРГ – это радиогалактики, общая проектируемая линейная длина которых превышает 2,28 миллиона световых лет. Это редкие объекты, выращенные в условиях низкой плотности. ГРГ важны для астрономов при изучении образования и эволюции радиоисточников.

Теперь команда астрономов во главе с Хунмингом Таном из Манчестерского университета, Великобритания, сообщает о находке пяти ранее неизвестных GRG. Обнаружение основано на выпуске данных 1 (DR1) гражданского научного проекта Radio Galaxy Zoo (RGZ). RGZ DR1 – это сопоставленный вручную каталог радиогалактик, созданный усилиями более 12 тысяч добровольцев из числа гражданских ученых.