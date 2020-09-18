CERN создан, чтобы переместить Землю?

Современная конспирология, как наука, появилась относительно недавно – с появлением интернета и колоссальным ускорением скорости коммуникаций. Теоретики заговора – то есть люди, сомневающиеся в общепринятых “парадигмах” – были всегда и во все времена, но это были очень узкие группы, не контактирующие друг с другом и копающие каждая свою тему. Кто-то копал историю, кто-то физику, кто-то мировую политику или посвятил себя установлению формы Земли. Но, когда люди начали общаться друг с другом все эти теории заговора стали постепенно формироваться в одну область знаний о мире, которую мы сегодня называем конспирологией. И в этой области знаний как и у всех научных дисциплин все четче прослеживается необходимость создания некоей “Единой Теории Всего” – то есть теоретического подхода, который отвечает на все вопросы. А вопросов, на которые нужно ответить, накопилось довольно много.

Последний и самый новый из этих вопросов – COVID-19, под эгидой которого мировые правительства тупо разрушают экономику, старательно пиля сук, на котором сидят, а исторически первый, очевидно, вопрос – вопрос золота, которое имеет очень небольшую ценность для цивилизации, но которое все накапливают со страшной силой. И между этими вопросами в разное время появился целый пакет других загадок: CERN, инопланетяне, точная хронология, мировые войны, происхождение религий, допотопные технологии и так далее.

Общепринятой теории, которая всё это объясняет как бы нет, тем не менее, попытки её создать время от времени предпринимаются и одна из них, со ссылкой на “дядюшку в разведке” была предпринята на днях гражданином из Австралии. Возможно это действительно реальная ссылка на “дядюшку масона в 33-м градусе”, возможно это специальный вброс с целью протестировать новую мировую “парадигму” и научную доктрину, тем не менее, теория мироустройства выложена интересная и мы бы даже сказали – захватывающая. Итак.

Во Вселенной существует особая разновидность электромагнитной энергии, которая, в терминологии известного исследователя внетелесного опыта Роберта Монро называется словом loosh. Каждый раз, когда сознание [любого типа] имеет субъективный опыт [любого типа], оно излучает этот тип электромагнитной энергии. Это своего рода необработанный, первичный субстрат для трехмерной материи. Он может накапливаться в различных условиях и становиться «материей». Но в предматериальном состоянии это также можно определить как «психическая энергия» – поскольку эти единицы энергии являются предметом сфокусированной мысли или намерения.

Когда в той или иной местности появляется концентрированное изобилие того или иного субстрата – в этой местности собираются формы жизни, которые нуждаются в этом субстрате или вообще питаются им. Например, там где начинает размножаться планктон появляются киты, а там где бегают антилопы – появляются волки и славные индейские вожди. Приблизительно то же самое происходит и с планетой Земля, только в отличие от дикой природы поселение людей здесь искусственное и Земля является фермой по производству субстрата “луш”.

Роберт Монро понял это только на склоне лет, в ходе которых он писал книжки про “удивительные райские миры”, в которых живут “добрые светящиеся существа”, которые собирают “луш”, как пчелки нектар и которые хотят, чтобы у людей был всеобщий религиозный экстаз и процветание. Еще есть, правда, “тёмные пчелки”, которым нужен “луш” особого сорта – его выделяют люди, когда вокруг царят ужас, голод, холод и война, поэтому, как сначала пчелки объяснили господину Монро – “светлые пчелки” с “темными пчелками” борются. Однако, как понял господин Монро в конечном итоге своих путешествий – особой разницы между пчелками нет. И те, и другие являются фермерами, только одни овец стригут, а другие отправляют на мясо. Поняв это господин Монро погрузился в депрессию, запил и умер. И, видимо, понял он все правильно, поскольку австралийский “дядюшка из разведки” объясняет все приблизительно так же, хотя и используя привычные читателям форума термины господина Монро.

В один прекрасный день к пчелкам, которые собирают с фермы нектар, добавились явившиеся из космоса злые шмели, которым было нужно золото. Причем, не просто золото, а золото именно из нашей звездной системы, которое они начали добывать на Земле. Пчелкам это не понравилось, со шмелями началась война, в ходе которой остановилась золотодобыча, фермы были разрушены и у пчелок были убытки. Тогда стороны сели за стол переговоров и договорились, что будут жить дружно, уважать интересы сторон и не лезть в чужие дела. Так собственно и начался текущий виток цивилизации: банкиры собирают для шмелей золото, военные устраивают для “темных пчелок” резню, а попы собирают овец в стада и заставляют петь хором, приводя “светлых пчелок” в экстаз.

И все было хорошо, всё всех устраивало, но где-то в конце прошлого века появились какие-то другие ребята – как бы космические пчеловоды, которые собрались запереть ос со шмелями в улей для запаса на зиму, чтобы потом, когда придут холода всех этих насекомых сожрать. В результате сложилась ситуация, когда у пчелок назрела необходимость паковать вещички. И вещичками являемся мы с вами, поскольку, когда фермер переезжает с места на место он гоняет за собой стада.

Поскольку пчелки – существа очень умные, летают по всей Галактике, время от времени они подкидывали на ферму разные технологии, чтобы стада росли и размножались. Сильно много технологий не давали, но все равно прогресс был впечатляющий и глупые конспирологи потом ломали голову – откуда оно все свалилось? Однако, с прибытием конкурирующей фирмы пчелки пошли на отчаянный шаг и подарили овечкам технологию по перемещению в пространстве-времени. Правда это не гипердвигатель, чтобы как-то переместить ферму Земля, а устройство по перемещению в том числе по линиям времени, которое позволит скакнуть в такую реальность, где никаких гостей из космоса нет. В простонародье это чудо-устройство называется словом CERN.

Строится оно несколько в другом пласте реальности, отличном от того, где живут пчелки, поэтому махать молотками и чертить у кульмана заставили будущих космонавтов из гомосапиенсов. Однако, в виду обделенности умственно гомосапиенсы начудили и пока они экспериментировали со своим устройством появились побочные эффекты. Одним из них стал так называемый эффект Манделы, который мы уже лет двадцать как наблюдаем. Но это мелочи на фоне того, что эксперименты с деформациями времени заметили по всему космосу – то есть существа не только из других пространств, но и существа из других реальностей, из других временных линий. И все стразу устремились сюда – одни будут жрать пчелок, другие шмелей, третьи пчеловодов и так далее. То есть Земля сейчас представляет собой что-то типа туши мертвого подгнивающего кита, к которому стягиваются акулы.

Единственное, что им мешает сожрать собравшуюся вокруг кита экосистему сразу – это незнание её точной пространственно-временной позиции, поскольку из-за CERN Земля все время скачет и чтобы как-то прицелиться – гости материализуют возле нас астероиды, одним из которых был, например, астероид Оумуамуа (Oumuamua). Со временем их будет все больше, а пока уже даже прибывают первые космические корабли-разведчики, с которыми объединившие усилия шмели и пчелки вступают в битвы. На первом этапе они выигрывают, но это только до того момента, когда подтянется первый флот, поэтому возникла необходимость в срочном пространственно-временном скачке, когда Земля улетит “туда, не знаю куда”. И это будет очень большой проблемой.

Во-первых, большое космическое путешествие все не переживут – очевидно оно и будет теми самими “тремя днями тьмы”. Во-вторых, поскольку речь идет не просто о перемещении с места на место, а как бы о выборе новой ветки реальности – в новой позиции фермы послетают наложенные на овец ограничивающие установки. И это большая проблема, поскольку среди овец много волков в овечьей шкуре, которых или стаскивали на ферму со всей Галактики, или они сами сюда явились, поскольку пчелки – их любимо лакомство.

Для решения этих проблем и был организован COVID-19. Сначала всех запрут по домам – чтобы помочь пережить астероидный дождь и “три дня тьмы”, поскольку рубильник в CERN повернут внезапно и времени на оповещение не будет. Так же стадо чипируют, чтобы после вылета установок и прибытия на новое место оно не разбежалось. Наконец, перед самими перелетом часть стада утилизируют, чтобы создать как можно больший запас субстанции “луш” и для утилизации скорее всего будет организована ядерная война.

В общем, этот австралийский дядюшка рассказывал такую страшную сказочку, что получился бы отличный сценарий для научно-фантастического фильма. Тем не менее, сказочка это или нет – но она все хорошо объясняет, в том числе даже теорию про Плоскую Землю, не говоря уже о противоречащих историях про загробный мир.

Так же, возможно, это и какой-то вброс – подготовка мозгов в некоей новой концепции мира. На это намекает, в частности, общеобразовательный урок, преподанный пиплам в сериале “Колония” – там тоже, так сказать, красной нитью проходит идея объединения овец с хозяевами перед лицом каких-то страшных захватчиков. В таком случае, похоже, к Землей действительно кто-летит и его ждет здесь роскошный обед. Успеет он пообедать, или придется глотать холодный ужин, пожелать ли ему приятного аппетита, или он сожрет нас всех – тут мы не знаем, но следим за развитием событий.

Источник