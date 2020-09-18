С ними не шутят: женщины этих трех знаков Зодиака невероятно сильные и стойкие

Не стойте у них на пути… Не слушайте тех, кто называет женщин слабым полом – это совсем не так, тем более если речь идет о представительницах следующих знаков:

Овен

Женщина-Овен отличается той жесткостью характера, которой хотели бы обладать многие из нас. Она не делает ничего, чтобы быть сильной, потому что таковой является от рождения. Она понимает, что из-за своего характера иногда выглядит человеком, к которому просто не подступиться. На самом деле это ее защитная реакция, когда она не знает чего ожидать.

Вы не обвините ее в том, что она пытается выглядеть грозной специально для того, чтобы оттолкнуть вас. Обычно эта брутальная сторона ее личности открывается в тех случаях, когда женщина-Овен защищает себя или своих близких.