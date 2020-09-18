Доброта – один из главных признаков интеллекта: вот почему добрые люди такие особенные

Многие считают доброту качеством, делающим людей дружелюбными, внимательными, нежными и прочее. Однако, к большому сожалению, лишь немногие ассоциируют ее с уровнем интеллекта.

К сожалению, многие склонны ошибочно считать доброту проявлением слабости и глупости. Они не верят, что можно одновременно быть и хорошим, и умным, а потому сильно заблуждаются.

В обществе существует несколько заблуждений о доброте. Некоторые из них утверждают, что добрым человеком просто воспользоваться, что он не может дать отпор манипуляторам, что он боится сказать «нет», соглашается со всеми вокруг и неспособен на критику.

Но нет ничего более далекого от истины. На самом деле добрые люди обладают высоким уровнем эмпатии и отлично видят, когда кто-то ведет себя как мудак.

Они быстро определяют нарциссов или манипуляторов и стараются держаться от токсичной компании подальше. Кроме того, у них есть свое обоснованное мнение, которым они не боятся делиться с окружающими, делая это очень ловко.

Доброта – форма интеллекта

Вспомните самых добрых и бескорыстных людей, которых вы знаете. Уверены, все они отличаются открытостью разума и готовностью постоянно учиться чему-то новому. Это и делает их больше, чем просто гибкими. Интеллект и доброта идут рука об руку. Чем человек добрее, тем он умнее.

Существует древний стереотип о том, что высокоинтеллектуальные личности являются эгоистами, неспособными устанавливать эмоциональную связь с другими людьми. Однако исследования показали, что это вовсе необязательно. Похоже, между уровнем интеллекта и состраданием действительно существует прямая взаимозависимость.

«Смышленая голова и доброе сердце – это всегда гремучая смесь. А если вы добавите к ним грамотную речь или письмо, то получите нечто особенное», – Нельсон Мандела.

Связь между интеллектом и добротой/состраданием

Для изучения этой взаимосвязи команда ученых из Медицинской школы Бостонского университета использовала данные, полученные в ходе опроса 590 студентов 4-го курса. В своем исследовании они использовали шкалу эмпатии Джефферсона (JSPE) и результаты объективного структурированного клинического экзамена (OSCE).

Оказалось, что между оценками JSPE и OSCE действительно прослеживается прямая связь. И это всего лишь пример, или, скорее, доказательство того, что эмпатия и интеллект являются не противоположными вещами, а тесно связаны.

Доброта – фундамент для здорового мозга

По словам нейробиолога Ричарда Дэвидсона, «доброта – это фундамент для здорового мозга». Так, профессор психологии и психиатрии Висконсинского университета в Мадисоне утверждает: быть добрым означает, что вы думаете не только о себе, но и о других людях. Интеллект предполагает необходимость постоянно получать знания и осваивать новые навыки, но если вы не можете применить их в своей повседневной жизни, то это уже становится проблемой.

Кроме того, быть грубым намного проще, поскольку не требует от человека каких-либо стараний. А для того, чтобы быть по-настоящему хорошим, особенно когда люди этого не ценят, довольно сложно.

«Вы можете быть очень умными в учебе и работе, можете уметь хорошо спорить, но это не интеллект. Интеллект неразрывно связан с любовью и состраданием, и без участия других людей его не развить», – Джидду Кришнамурти.

Грубость и высокомерие – признак глупости

Канадское исследование (как и множество других) показало, что расисты и предубежденные личности обладают более низким уровнем IQ, нежели люди с открытым разумом. Вероятно, причина заключается в том, что расизм и предубеждения порождаются неспособностью человека адаптироваться к переменам. Это можно расценивать как признак низкого IQ.

Выражение о том, что «интеллект – это способность адаптироваться к переменам», как нельзя лучше подходит под описание данной ситуации. Несмотря на это, вполне понятно, когда человек опасается изменений. Никто не станет винить кого-либо за здоровый градус «страха перед неизвестным». Проблема же возникает, если люди наотрез отказываются принимать необходимые перемены. Это и есть разница между умными и глупыми людьми.

Эмоциональный интеллект (EQ)

Итак, доброта – это форма интеллекта. Но здесь важно понимать необходимость соблюдения баланса. Результаты исследований показали, что личности с очень высоким уровнем IQ порой обладают и некоторыми негативными качествами. К примеру, они склонны к проявлению высокомерия и нарциссизма. Учитывая сказанное, чтобы быть добрым и умным одновременно, человек должен обладать достаточным уровнем эмоционального интеллекта и эмпатии, которая и отвечает за EQ.

Интересно, что эмоциональный интеллект был причислен к 6 основным навыкам, которые следует добавить в свой сопроводительный лист (резюме) к потенциальному работодателю. Быстро меняющийся современный мир уже перерос важность таких навыков и умений человека, как «способность работать в условиях стресса» и «отличный командный игрок».

Согласно докладу Всемирного Экономического Форума «Будущее рабочих мест», вскоре работодатели будут искать в работниках совершенно другой набор качеств. Так, в ходе подробного опроса 350 руководителей из 9 сфер в 15 наиболее развитых странах мира удалось выяснить, что эмоциональный интеллект считается одним из самых необходимых качеств персонала любой компании.

«Мудрость – это не что иное, как брак между интеллектом и состраданием. И, как и в случае с любым другим успешным союзом, чтобы раскрыть весь его потенциал понадобится опыт и время», – Вера Назарян.

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