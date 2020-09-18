Из китайской биолаборатории сбежала очередная зараза. Обнаружено 3245 больных

Как сообщают несколько часов назад органы здравоохранения Китая, в 2019 году с биофармацевтического завода, производящего вакцины для животных на северо-западе Китая сбежала опасная бактерия, в результате чего заболели в общей сложности 3245 человек.

Все произошло потому, что при производстве вакцин для животных от бруцеллеза сотрудники предприятия использовали дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности. В результате бактерия просочилась через очистительный сооружения предприятия, попала в выбросы воздуха и заразила людей на северо-западе страны.

Власти Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу, сообщили, что государственная лаборатория города использовала дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности в июле и августе 2019 года при производстве вакцин против бруцеллеза для животных.

Бруцеллез – это заболевание, передающееся через домашний скот или продукты животного происхождения. Обычно он не передается от человека к человеку, но может вызывать жар, боли в суставах и головные боли. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу заражённых продуктов – сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.

Согласно экспертизе, проведенной на предприятии санитарными инспекторами, стерилизация была неполной и бактерии все еще присутствовали в газовых выбросах компании – биофармацевтического завода для животноводства в Ланьчжоу.

Загрязненный газ распространился по воздуху в расположенный неподалеку институт ветеринарных исследований, что, в декабре прошлого года привело к заражению почти 200 человек. Бюро здравоохранения Ланьчжоу заявило, что первоначальным источником опасных бактерий стали овцы, коровы или свиньи.

Комментарии : Открытость китайского коммунистического правительства не может не радовать – об эпидемии, выкосившей три с лишним тысячи человек китайцы сообщили спустя год от её начала. В этом свете интересно – когда бы они сообщили о короне, если бы о ней из других источников не узнал весь мир? Так же интересно и другое: а что там кроме короны, чумы и бруцеллеза вырвалось на свободу еще? По опыту Уханя мы знаем, что китайские официальные цифры нужно умножать или на сто, или на тысячу.

Так, когда морги Уханя были уже забиты трупами и в административных зданиях началась изоляция (декабрь 2019-го года) – власти КНР сообщали о “нескольких десятках” заболевших и двух умерших. В свете этого цифра 3245 больных бруцеллезом скорее всего должная читаться как 32 450 при первом приближении, 300 тысяч при втором и до трех миллионов как максимум.

При этом бруцеллез – это совсем не шуточное заболевание. При относительно хорошем раскладе подцепивший его человек будет болеть всю жизнь, ходить по врачам, но так причину заболевания не узнает – течение там полисимптомное, включая в том числе пневмонию. При плохом раскладе от бруцеллеза можно и склеить ласты – и об этом, опять же, не узнают даже на вскрытии. Диагноз можно поставить только если доктора знают, что где-то вспышка/утечка бруцеллеза. Тогда они уже смотрят специфическую симптоматику, проводят бактериальные посевы и все такое. Но доктора-то не знают, китайские коллеги сообщили всем об утечке только сейчас.

В общем, что там и где у китайцев утекло ещё страшно даже подумать, но следим за развитием событий.

P.S. При четвертом прочтении цифры 3245 заболевших мы тут подумали, что 4+5=9, поэтому 3245 – это как бы 329=239. Наверное, теперь у конспирологов есть все причины напрячься – возможно, что сообщение китайских властей это какой-то не очень хороший знак.

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