7 вещей, которые незаметно разрушают жизнь

Большинство людей тратит большую половину своей жизни на то, чтобы другую половину сделать несчастной.

Ж. Лабрюйер

Нередко человек делает для себя странное, на первый взгляд, признание – что он не живет. Продолжая пить, есть, общаться, делать покупки, путешествовать, он приходит к выводу, что не чувствует радости, что пытается заполнить всей этой активностью некую внутреннюю пустоту…

При этом количество никак не переходит в качество, повышение планки целей лишь выматывает и, достигнув желаемого, человек смахивает трудовой пот, так и не получив удовлетворения.

В данной статье кратко рассматриваются основные сферы, проблемы с которыми приводят к появлению этой внутренней пустоты, которая, подобно черной дыре или дементорам из Гарри Поттера, высасывает из нас жизнь и не позволяет радоваться. Так уж получилось, что все они начинаются на букву «С».

«Семь С» почему мы не живем

«С» № 1: СТРАХИ

Существует два типа мотивации: «от» и «к». В первом случае мы мотивированы, потому что убегаем от всего нежелательного в жизни. В первую очередь это наши страхи.

Наполеон Хилл в своем известном труде «Думай и богатей» говорил про шесть основных видах страха: боязнь критики, нищеты, потери любви, болезни, старости и смерти.

В любом случае страх является негативным мотиватором и всегда связан с состоянием дискомфорта, сопротивления, борьбы. Пока он есть, мы тратим на его поддержание множество сил и жизненной энергии. В конце концов, это закрепляется в виде привычек, и мы настолько привыкаем жить в страхе, что не можем себе представить свою жизнь без него.

Избавление от страха – это необходимый шаг, если мы хотим перейти от существования к жизни. Невозможно радоваться, если носишь все время на плечах мешок весов пятьдесят килограммов. Даже если настолько привык, что не замечаешь эту ношу…

«С» № 2: СОЗАВИСИМОСТИ

Полноценная жизнь невозможна без эмоциональной составляющей. Жить и не испытывать эмоций, находясь словно за толстым стеклом часто приводит к поиску объектов, которые могут заполнить эту внутреннюю пустоту.

Внешне это выглядит как будто мы цепляемся за что-то или кого-то: пищу, алкоголь, секс, онлайн-игры, старые отношения… Мы создаем иллюзию жизни, в которой можем радоваться и чувствовать себя спокойно и комфортно.

Наверное, одно из лучших объяснений этому процессу – закон смещения Леонтьева с истинного мотива на промежуточную цель. Например, у нас был мотив «снять стресс», и мы выбрали алкоголь как некое средство достижения желанного. Однако, увлекшись процессом, мы забыли первоначальный мотив и оказались, мягко говоря, не совсем в желанной точке.

Аналогичный механизм лежит в основе пищевой, игровой и даже любовной зависимости. Погнавшись за миражом, мы несколько «заигрались», думая, что в любой момент можем остановиться, но незаметно стали пленниками процесса достижения, который стал для нас новой целью.

Наличие в этой сети привязанностей другого человека переводит зависимость в созависимость, что лишь укрепляет получившуюся сложную систему взаимоотношений. Последняя отнимает у человека если не все, то большую часть сил, эмоций и времени, не позволяя спокойно жить и радоваться.

«С» № 3: СЦЕНАРИИ

Этот пункт занимает особое место среди всех остальных причин, так как он, с одной стороны, практически неосязаем, а с другой – оказывает чуть ли не самое существенное влияние в вопросе, почему мы не живем.

Жизненный сценарий — это набор внутренних установок, правил, которые отвечают на вопрос, как нужно жить, как действовать и к чему стремиться в жизни. Все это образует своеобразную колею, по которой мы неосознанно идем. Например, самый часто встречающийся сценарий имеет название «пока не».

Пока мы не изучим еще два языка или получим три диплома, нельзя претендовать на лучшее место в жизни…

Пока не выйдем на уровень доходов Абрамовича, не сможем расслабиться и получать удовольствие от жизни…

Суть любого сценария в его обусловленности. Мы почему-то должны выполнить какие-то условия, порой совершенно нереальные. Нередко ситуация складывается как в сказке, где поп работницу нанимал: «Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешься и — спи-отдыхай!»

А порой и этих условий недостаточно, и мы, подобно Сизифу, закатив камень на гору, начинаем процесс заново. Кстати, это еще один вариант жизненного сценария под названием «почти».

Сценарная обусловленность чем-то напоминает предыдущий пункт про созависимости, так как мы вынуждены ходить по замкнутому кругу, оставаясь привязанными к той жизненной колее, по которой совершенно нет желания двигаться дальше.

«С» № 4: САМООЦЕНКА

Самооценка – это внутренний образ самого себя, у которого есть как форма, так и содержание. Удивительно то, что этот образ не имеет ничего общего с силой воли и формируется исключительно на том, как мы относимся сами к себе.

Ведь есть люди, стабильно вызывающие у нас позитивные чувства и буквально притягивающие нас своей силой, позитивом, внутренним светом. Если мы сами не входим в число этих счастливчиков, то можно говорить о проблемах с самооценкой.

Максвел Мольц, будучи пластическим хирургом, обнаружил странный эффект, который впоследствии описал в своей книге «Психокибернетика». Некоторые люди, сделавшие пластические операции, все равно были недовольны собой, даже после того, как их лицо стало в точности таким, как они хотели. М.Мольц объясняет это тем, что изменение физических параметров тела не привело к переменам во внутреннем образе самого себя.

Мы не можем начать жить, пока не разрешим себе это сделать. Ключ здесь – это адекватная самооценка, основанная на выражении принятии, признательности, благодарности и любви по отношению к себе.

«С» № 5: СЕМЬЯ

Семья определяет тех людей, которые для нас являются самыми важными в жизни. Отношения с ними – это фундамент для всего остального.

Проблемы, связанные с семьей или с ее отсутствием нередко действительно подобны трещинам в фундаменте дома нашей жизни. Оставляя их без внимания, мы продолжаем строить здание, которое может начать раскачиваться. Если мы будем и дальше закрывать на это глаза, то в любой момент может произойти обвал конструкций, какими бы правильными и безупречными они нам ни казались.

Взаимные обиды, недосказанность, гнев в отношениях наносят нам серьезные психологические травмы, подпитывая наше тело боли и вытесняя из жизни Любовь.

Нередко подобные проблемы в отношениях возникают буквально на глазах, стремительно меняя нашу жизнь. Часто это является следствием того, что мы воспринимаем семью и отношения как нечто статичное, как, например, фотографию многолетней давности, когда все было хорошо.

Однако семья подобна живому организму, который постоянно развивается и требует вложения сил, времени и, конечно, Любви. Если люди в нашем ближайшем окружении несчастливы, а мы не замечаем этого, не пытаемся или не можем им помочь, мы не начнем жить и радоваться сами.

«С» № 6: САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Каждый из нас стремится к самовыражению в той или иной мере. Если задача «найти свое место под солнцем» кажется невыполнимой, это говорит о наличии препятствий, мешающих процессу самовыражения. Нередко это те «С», о которых мы говорили, особенно из первой «тройки». Страхи, созависимости и сценарная обусловленность держат человека в плотных тисках, где он нередко забывает о том, что у него есть свои собственные, а не чужие желания и ценности.

Проблема с самореализацией часто говорит о том, что человек живет не своей жизнью, стремится прислушиваться к чьему-то авторитетному мнению, сделать все «правильно». Это, безусловно, помогает адаптироваться в обществе, получить признание и одобрение. Но по прошествии времени приходит понимание того, что бег в беличьем колесе никак не приближает к действительно счастливой жизни.

Самореализация связана с проявлением наиболее глубоких ценностей человека. В пирамиде потребностей Маслоу она соответствует ее «верхушке», где находится потребность в самоактуализации. Но на таком высоком уровне «обман» невозможен, невозможно убедить себя, что то или иное дело твое, если внутренне ощущается протест или все та же пустота…

«С» № 7: СМЫСЛ

Последний пункт проблем, не дающих нам жить, связан со смыслом, точнее с ощущением его отсутствия.

Часто потеря смысла происходит в результате действия проблем с предыдущими «С», которые мы рассмотрели выше, и является своеобразным индикатором. Несмотря на то, что подобное ощущение кажется неопределенным и порой всеобъемлющим, у него есть вполне конкретная причина.

Ключевой момент здесь – потеря связи с самым важным человеком в нашей жизни, то есть с самим собой.

Измена и предательство перед кем-то зачастую мы воспринимаем как преступление, только если это не касается нас самих. Предать себя, пойти против своих ценностей не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Перетерпим… Переживем… Не в этот раз…

Слишком тонкая и незримая грань, за которой мы начинаем терять связь с собой. Терять самих себя. Ощущение смысла не является чем-то новым или чем-то невероятно сложным, что требует усиленного постижения. Наоборот, это ощущение, которое само по себе очень знакомо, просто и понятно. Как яркий момент из детства. Как момент озарения. Как возвращение домой… Спасибо, что были мысленно вместе!

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