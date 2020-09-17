НЛО висит над трассой в Нью-Джерси!

Несколько часов назад социальные сети буквально взорвало следующее видео:

Компиляция из 5-ти роликов:

Если бы ролик был один, то 99% посмотревших его людей совершенно определенно сказали бы, что это компьютерная графика. Дебилушек, которые развлекаются подобным образом на YouTube много и главный их прокол – излишняя детализация НЛО, которая на реальных фото встречается исключительно редко. Но здесь тарелочка висит и её снимают толпы народа.

Инцидент произошел где-то на трассе в штате Нью-Джерси 14 сентября. Опровергая собственное зрение можно сказать, что это дрон или воздушный шар. Однако у дрона должны быть какие-то вентиляторы, которые держат его в воздухе, а для дирижабля эта штука маловата и сильно плоская.

Кроме того, люди, которые выскочили из автомобилей и начали все это снимать – определенно не средневековая деревенщина, отличить воздушный шарик или БПЛА от “непонятно чего” они могут. И судя по ажиотажу на трассе – сравнение было не в пользу объекта, сделанного промышленностью. Но что это? Инопланетяне? Военные?

Военные очень вряд ли, поскольку, если предположить, что у Пентагона есть что-то типа TR-3B и секретные генералы решили предъявить это публике – на таком шоу можно сделать серьезный политический капитал. То есть сначала разогреть публику, подготовить намеками, потом притащить пепелац в студию, и, сдернув ткань открыть его, словно памятник или новую тачку на автосалоне. А так, чтобы зависнуть на дороге – эффект будет смазанный, поэтому и скорее всего в пепелаце сидят “марсиане”. Но с чего они вдруг решили повисеть над дорогой?

Ответа на этот вопрос мы не знаем, но предчувствия не очень хорошие – как бы пепелацы побольше не зависли в ближайшее время над всеми крупными городами или не началась какая-нибудь атомная война, которая будет для “марсиан” чем-то наподобие сбора урожая. Или таким образом глобалисты решили начать раскрытие? На данный момент, на основе одного инцидента гадать бесполезно, так что пока следим за развитием событий.

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