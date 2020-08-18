ПРО ДЕВОЧЕК-ОТЛИЧНИЦ: МНЕНИЕ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПСИХОЛОГА

Большинство моих клиентов — женщины. С депрессиями, паническими атаками, ГТР, бессонницей. У них у всех одна метапроблема — неумение опираться на себя, доверять себе, чувствовать себя живой и адаптивной. Ещё почти у всех красные дипломы.

Про девочек с красным дипломом

Дочь опять наполучала пятёрок и заканчивает триместр отличницей, и ей это нравится, а мне совсем нет.Она об этом знает. А что ты скажешь, если я закончу школу с медалью? — подзуживает она. Надеюсь, что не закончишь. А как же папа? Он же медалист! А почему мне нельзя? Большинство моих клиентов — женщины. С депрессиями, паническими атаками, ГТР, бессонницей. У них у всех одна метапроблема — неумение опираться на себя, доверять себе, чувствовать себя живой и адаптивной. Ещё почти у всех красные дипломы.

Есть девочки, которые от рождения слишком эмпатичны и слишком нейротичны. Они жалеют залетевшую муху и безногую куклу, тащат с улицы котят, рано спрашивают о смерти. В них слишком много тревоги, и единственное, что может их стабилизировать — это спокойные, довольные взрослые. Когда взрослые нестабильны, мир этих девочек сползает в тартарары.