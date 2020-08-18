ПРО ДЕВОЧЕК-ОТЛИЧНИЦ: МНЕНИЕ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПСИХОЛОГА

Большинство моих клиентов — женщины. С депрессиями, паническими атаками, ГТР, бессонницей. У них у всех одна метапроблема — неумение опираться на себя, доверять себе, чувствовать себя живой и адаптивной. Ещё почти у всех красные дипломы.
Про девочек с красным дипломом
Дочь опять наполучала пятёрок и заканчивает триместр отличницей, и ей это нравится, а мне совсем нет.Она об этом знает. А что ты скажешь, если я закончу школу с медалью? — подзуживает она. Надеюсь, что не закончишь. А как же папа? Он же медалист! А почему мне нельзя? Большинство моих клиентов — женщины. С депрессиями, паническими атаками, ГТР, бессонницей. У них у всех одна метапроблема — неумение опираться на себя, доверять себе, чувствовать себя живой и адаптивной. Ещё почти у всех красные дипломы.
Есть девочки, которые от рождения слишком эмпатичны и слишком нейротичны. Они жалеют залетевшую муху и безногую куклу, тащат с улицы котят, рано спрашивают о смерти. В них слишком много тревоги, и единственное, что может их стабилизировать — это спокойные, довольные взрослые. Когда взрослые нестабильны, мир этих девочек сползает в тартарары.
Они миротворцы, медиаторы, буферы. Раз мама радуется пятёркам — они будут получать пятёрки. В силу высокого интеллекта сензитивным малышкам учиться легко и потому не особо интересно. Оценки “отлично” лишены для них персональной ценности: они не ставили себе высоких целей вроде “научиться делить столбиком” или “освоить десятичные дроби”, это не их вызов. Но похвала за прилежание приятна и помогает справиться с внутренним раздраем при помощи мамы. Мама довольна? Значит, можно жить дальше.
Так шаг за шагом девочки подсаживаются на крючок внешних оценок. Им бы найти что-то своё — то, что поддержит, увлечёт и позволит пережить вкус личной победы, но увы. После школы по расписанию фортепиано, которое тоже очень радует родителей. Потом, спустя двадцать с лишним лет в кабинете психотерапевта они будут сетовать на пустоту и немоту глубоко внутри — я себя не слышу, не понимаю, что меня греет, я не чувствую интереса к жизни.
А как иначе, если ты четверть века живёшь чужими радостями?
“Папа закончил школу с медалью потому, что у него уникальная голова” — объясняю я Лизке. Если ты ухватываешь информацию раз в пять быстрее, чем в среднем по больнице, то медаль карман не оттянет. Если нет — не стоит и пытаться.
Годам к пятнадцати хорошо бы иметь свою систему ценностей, определяющую, куда инвестировать в первую очередь, а куда по остаточному принципу. Я надеюсь, что скоро у моей дочери найдутся более интересные планы, чем пятёрка по ОБЖ.
Врождённая чуткость играет против. “Что за ерундой ты сейчас занимаешься?”. Всё, никакой ерунды, мгновенный отказ от себя ради спокойствия в доме. Хотя эта самая ерунда могла бы подсказать вектор развития собственной души, а не привычки чувствовать за других.
Ерунда — это то, что потом, через много лет, будет возвращено себе как великий подарок. Просто лежать и мечтать. Танцевать. Драться. Верить своему телу. Верить в свою силу. Девочки-отличницы здесь тянут максимум на тройку.
Итак, сами по себе пятерки и грамоты для психического здоровья не опасны — особенно изредка и для мальчиков. Но если они становятся способом коммуникации с миром по причине отсутствия других способов заявить о себе и если они идут в ущерб по-настоящему созидательным занятиям (а созидательно то, что помогает адаптироваться в мире, а не создает видимость адаптации), тут родителям хорошо бы включиться и помочь своим чудесным дочерям сэкономить на психотерапевте.
Что делать с такими девочками?
Ох, много что.
- Научить регулировать свои эмоции самостоятельно, без помощи близких (свои для этого тоже нужно уметь регулировать).
- Ориентировать не на чужую оценку, а на свою. Справилась или нет? Получилось ли лучше, чем вчера? Смогла ли добиться того, чего хотела?
- Никогда не использовать в качестве домашнего терапевта, не нагружать своими надеждами и опасениями.
- Добавить в семейный уклад весёлого раздолбайства.
- Позаботиться, чтобы ребенок получал достаточно физической нагрузки.
- Не обсуждать без особой надобности школьную успеваемость и качество выполнения уроков.
- Вместе мечтать.
- Снизить контроль.
- Поддерживать любые начинания — даже самые, на ваш взгляд, глупые. “Попробуй” вместо “да, но…”.
- Делиться своим опытом обретения себя.
- Не рычать, как собака из будки, на проявление несогласия.
- Уважать не совпадающими с вашими детские вкусы.
- Не запугивать будущим.
- Жить своей жизнью.
Автор Оксана Фадеева