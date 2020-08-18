ОРГАНИЗМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА СЛИШКОМ ЗАКИСЛЕН! ПОЭТОМУ ВОТ КАК НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ ОТ РАКА.

Этот великий ученый не уставал повторять, что причина развития рака — острый дефицит кислорода в организме!

Объяснение этому весьма простое: если тело не получает достаточно кислорода, среда внутри него становится слишком «кислой» для того, чтобы считаться нормальной. И именно такая среда идеально подходит для того, чтобы в ней развивался рак.

Во время своих экспериментов Варбург также выяснил, что раковые клетки не могут развиваться в условиях избытка кислорода и щелочи.

Если быть точнее, то оказывается, что если взять обычную клетку (любую, что есть в вашем организме) и поместить ее на 48 часов в камеру, где будет всего 35% кислорода, она может стать за это время раковой.

Но это еще не все.

На кислотно-щелочной баланс вашего тела особое влияние оказывает и ваш рацион. Чем меньше в нем кислых продуктов, и чем больше щелочных — тем лучше. Варбург даже установил, что идеальный показатель pH — 7,365.

Если вы питаетесь правильно, этот баланс будет сохраняться, если налегаете на полуфабрикаты, кислая среда в организме наверняка возьмет верх.

Тут надо еще сказать, что кислотно-щелочной баланс важен не только для тех, кто хочет обезопасить себя от рака.

Если среда вокруг кислая, клетки всех органов тела перестают нормально работать. Сначала это приводит к изжоге, а затем — к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, не только к раку.

Кроме того, чем более «кислый» у вас организм, тем он быстрее стареет!

А еще важно сказать о бактериях.

Кислая среда — идеальна для тех их видов, с которыми мы обычно боремся при болезнях. Стоит вам добавить в организм немного щелочи — и большинство из них погибнет.

«Повышенная кислотность в организме — источник большинства его проблем», — говорит Роберт Янг в своей книге «Чудо pH».

Что же делать, если ситуация совсем запущенная?

Вот рецепт, который поможет:

Возьмите 1/3 столовой ложки пищевой соды и 2 столовых ложки свежего лимонного сока. Смешайте их.

Потом добавьте туда еще 2 столовых ложки яблочного уксуса.

Ингредиенты при смешивании будут немного шипеть. Подождите, пока это прекратится.

Вылейте смесь в стакан воды. Выпейте залпом.

Пить эту штуку нужно всегда, когда вы чувствуете приступы изжоги. Вот прямо обязательно! В остальное время этот раствор можно использовать перед сном, если у вас выдался день, когда вы если слишком много вредной пищи.

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