Этот совет дал серый кардинал мира бизнеса своему внуку-подростку

Простых решений не существует. Мне это хорошо известно, я прочитала несчетное количество книг и блогов по этой теме, и безрезультатно перепробовала большинство существующих советов. После многочисленных экспериментов я пишу этот пост, будучи убежденной, что один из самых простых полученных мною советов, стал лучшим из всех существующих.

Он не из какой-нибудь книги-бестселлера, потому что вряд ли издателям он бы пришелся по вкусу: даже самый красноречивый философ не смог бы развернуть вокруг него сюжет для целой книги. А еще он никак не связан с нашим миром переизбытка цифровых технологий и недовольством.

Речь идет о сером кардинале мира бизнеса и одной из самых интересных личностей, которых мне доводилось встречать. Он помогал раскрутить многие общеизвестные бренды. Этот человек работает, только когда знает, что ему есть что предложить.

Периодически, когда он в этом достаточно заинтересован, мой советчик читает лекции для представителей рейтинга Fortune 500 CEOs и политиков, и его гонорары исчисляются шестизначными суммами. Он исключительно начитан и много пишет, но только ради удовольствия: после завершения очередного рассказа он его уничтожает. Он не видит смысла в публикации своих сочинений и в принципе не жаждет всеобщего внимания. Поискав его имя в Google, вы вряд ли найдете что-то информативное.

Я познакомился с ним в его апартаментах за чашкой кофе. Мы обсуждали стратегию некоммерческой политической деятельности в Африке. У него в гостях была компания очень шумных людей. Хозяин занимался приготовлением кофе и почти ничего не говорил. В определенные моменты он вмешивался в разговор, задавая быстрый вопрос или делая замечание, и каждый раз оно неизменно разъясняло ситуацию, вежливо отметая любые сомнения. Это было профессионально — я словно наблюдала за работой дирижера Лондонской филармонии, управляющем игрой местного студенческого оркестра. И когда он поделился лучшим советом в моей жизни, я была очарована.

Перед тем как он пошел в старшую школу, дедушка ему сказал:

«Сразу же после окончания урока, собрания или любого другого мероприятия выдели полминуты на то, чтобы отметить себе наиболее важные моменты. Если делать так постоянно, и если делать только это, то все у тебя в жизни получится».

Он делал, и с этим подходом у него получалось все, чем он занимался. Позже он поделился секретом своего успеха с двумя своими сыновьями, и они тоже преуспели в карьере.

На протяжении нескольких месяцев я тоже пробовала этот совет в действии. И вот к каким выводам я пришла:

1. Это не конспектирование

Не думайте, что только потому, что вы успели записать все происходящее на встрече, вам не нужно тратить еще 30 секунд и на то, чтобы все это подытожить. Последнее очень сильно отличается от конспектирования. Это своего рода интерпретация услышанного, его приоритезация и принятие решения.

2. Это непростая работа

Определение самых важных моментов очень утомляет. Удивительно, как легко убедить себя в том, что вы поняли смысл, и как легко находить для себя оправдание, чтобы избежать этого непродолжительного умственного упражнения.