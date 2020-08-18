Этот совет дал серый кардинал мира бизнеса своему внуку-подростку

Простых решений не существует. Мне это хорошо известно, я прочитала несчетное количество книг и блогов по этой теме, и безрезультатно перепробовала большинство существующих советов. После многочисленных экспериментов я пишу этот пост, будучи убежденной, что один из самых простых полученных мною советов, стал лучшим из всех существующих.
Он не из какой-нибудь книги-бестселлера, потому что вряд ли издателям он бы пришелся по вкусу: даже самый красноречивый философ не смог бы развернуть вокруг него сюжет для целой книги. А еще он никак не связан с нашим миром переизбытка цифровых технологий и недовольством.
Речь идет о сером кардинале мира бизнеса и одной из самых интересных личностей, которых мне доводилось встречать. Он помогал раскрутить многие общеизвестные бренды. Этот человек работает, только когда знает, что ему есть что предложить.
Периодически, когда он в этом достаточно заинтересован, мой советчик читает лекции для представителей рейтинга Fortune 500 CEOs и политиков, и его гонорары исчисляются шестизначными суммами. Он исключительно начитан и много пишет, но только ради удовольствия: после завершения очередного рассказа он его уничтожает. Он не видит смысла в публикации своих сочинений и в принципе не жаждет всеобщего внимания. Поискав его имя в Google, вы вряд ли найдете что-то информативное.
Я познакомился с ним в его апартаментах за чашкой кофе. Мы обсуждали стратегию некоммерческой политической деятельности в Африке. У него в гостях была компания очень шумных людей. Хозяин занимался приготовлением кофе и почти ничего не говорил. В определенные моменты он вмешивался в разговор, задавая быстрый вопрос или делая замечание, и каждый раз оно неизменно разъясняло ситуацию, вежливо отметая любые сомнения. Это было профессионально — я словно наблюдала за работой дирижера Лондонской филармонии, управляющем игрой местного студенческого оркестра. И когда он поделился лучшим советом в моей жизни, я была очарована.
Перед тем как он пошел в старшую школу, дедушка ему сказал:
«Сразу же после окончания урока, собрания или любого другого мероприятия выдели полминуты на то, чтобы отметить себе наиболее важные моменты. Если делать так постоянно, и если делать только это, то все у тебя в жизни получится».
Он делал, и с этим подходом у него получалось все, чем он занимался. Позже он поделился секретом своего успеха с двумя своими сыновьями, и они тоже преуспели в карьере.
На протяжении нескольких месяцев я тоже пробовала этот совет в действии. И вот к каким выводам я пришла:
1. Это не конспектирование
Не думайте, что только потому, что вы успели записать все происходящее на встрече, вам не нужно тратить еще 30 секунд и на то, чтобы все это подытожить. Последнее очень сильно отличается от конспектирования. Это своего рода интерпретация услышанного, его приоритезация и принятие решения.
2. Это непростая работа
Определение самых важных моментов очень утомляет. Удивительно, как легко убедить себя в том, что вы поняли смысл, и как легко находить для себя оправдание, чтобы избежать этого непродолжительного умственного упражнения.
3. Ловушка — в деталях
Именно так, потому что зачастую мы якобы все понимаем и уходим от непростого определения того, что могут значить некоторые вещи.
4. Действовать нужно быстро
Если вы подождете несколько часов, то сможете вспомнить все факты, но при этом забудете о нюансах. А это имеет значение при определении того, что является важным, будь то интонация в голосе, затмевающее все остальные предположение, или тень какой-то идеи, рожденная в вашем сознании каким-то из услышанных комментариев.
5. Вы учитесь слушать внимательнее и задавать правильные вопросы
Как только вы освоите правило 30 секунд, оно повлияет на вашу внимательность, независимо от того принимаете вы участие в разговоре, или просто слушаете чужую дискуссию. Это словно освоение навыка определять простую мелодию в целой какофонии звуков. Слушая с большим вниманием и задавая правильные вопросы, которые требуют соответствующих ответов, эта привычка становится еще полезнее.
6. Вы можете помогать другим людям
Правило 30 секунд предполагает определение того, что имеет ценность для окружающих. Даже если речь идет о том, чтобы учитывать разные точки зрения в предстоящих разговорах, оно все равно дает понимание чужих потребностей и способов решения существующих проблем.
7. Со временем придерживаться правила становится проще
Каждый раз, когда вы практикуетесь в применении данного правила, это становится еще проще, принося больше пользы и удовольствия.