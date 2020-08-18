АКАДЕМИК НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА О ГЛАВНОМ ФАКТОРЕ, КОТОРЫЙ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Академик Наталья Бехтерева, внучка всемирно известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева, нейрофизиолог с мировым именем, руководитель Института мозга человека РАН, назвала главное условие, при соблюдении которого вы можете отодвинуть старость и сохранить здоровье мозга.
Вот что она сказала:
«Я выступала, читала лекции, занималась громадной организационной работой, но — не жила. Пока у меня не появилась очередная сверхзадача — доклад, который позволил оценить, сколько сделано в прошлом, и показал, что есть смысл в будущем. Без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым поколениям, потом функция размножения угасает, и наступает смерть. А мы — мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите».
О великой исцеляющей силе сверхзадачи или цели писал также всемирно известный австрийский психолог и психиатр Виктор Франкл, которому пришлось пережить ужас концлагерей:
«Каждая моя попытка духовно восстановить, “выпрямить” своих товарищей по несчастью снова и снова убеждала меня, что это возможно сделать, лишь ориентировав человека на какую-то цель в будущем».
«Человек, утративший внутреннюю стойкость, быстро разрушается. Фраза, которой он отклоняет все попытки подбодрить его, типична: “Мне нечего больше ждать от жизни”. Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас».
«Человек, осознавший свою ответственность перед другим человеком или перед делом, именно на него возложенным, никогда не откажется от жизни. Он знает, зачем существует, и поэтому найдет в себе силы вытерпеть любое «как»».
Это цитаты Виктора Франкла из его самой знаменитой книги «Сказать жизни «Да!»». В одном из интервью режиссер Андрей Кончаловский признался, что эта книга помогает ему переносить боль после трагедии с дочерью Машей. Вот что он сказал: «Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь «Сказать жизни «Да!»». Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл».