АКАДЕМИК НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА О ГЛАВНОМ ФАКТОРЕ, КОТОРЫЙ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Академик Наталья Бехтерева, внучка всемирно известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева, нейрофизиолог с мировым именем, руководитель Института мозга человека РАН, назвала главное условие, при соблюдении которого вы можете отодвинуть старость и сохранить здоровье мозга.

Вот что она сказала:

«Я выступала, читала лекции, занималась громадной организационной работой, но — не жила. Пока у меня не появилась очередная сверхзадача — доклад, который позволил оценить, сколько сделано в прошлом, и показал, что есть смысл в будущем. Без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым поколениям, потом функция размножения угасает, и наступает смерть. А мы — мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите».