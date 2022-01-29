Призраки в пригороде Лондона

Утром пришла молочница, и совершенно невыспавшаяся хозяйка решила расспросить ее о прежних хозяевах дома, его особенностях. Люди подобных профессий обычно знают все обо всех, и молочница рассказала бедной женщине мрачную историю ее «удачного» приобретения.

Оказалось, что привидение в этом доме появилось сто лет назад, когда без следа исчезла его первая хозяйка. Многие утверждали, что несчастную герцогиню убил ее ревнивый муж. Однако тело ее не нашли, дело было прекращено, история забылась. Через несколько лет подозреваемый повесился. Тут же появилась версия, что совершить этот шаг старого герцога заставил призрак убитой им жены.

После этого особняк поменял много хозяев, но никто не мог ужиться с привидением. Все попытки священников, изгнать его заканчивались неудачами.

Неделю спустя миссис Рейнольдс прочитала в газете заметку о клубе охотников за привидениями.

Первый официально зарегистрированный клуб искателей привидений был создан в Англии еще в 1655 году. Уже тогда ученых привлек этот необычный феномен, и они решили провести исследования сообщений о привидениях. Членом клуба был даже знаменитый физик Р.Бойль.

Впоследствии среди охотников за привидениями прославился Гарри Прайс; будучи талантливым инженером, он разработал первую методику для изучения феномена появления призраков. У Прайса был специальный набор для столь необычной «охоты», который, кроме кинокамеры, фотоаппарата и прочих приспособлений, включал довольно специфическое средство первой помощи — фляжку с бренди, которое должно было приводить в чувство упавших в обморок при встрече с призраком клиентов Гарри…

Современные охотники за привидениями оснащены самыми различными сверхчувствительными приборами. К своей «охоте» они подключают и медиумов, способных установить контакт с призраком.

Любопытно, но иногда сверхъестественное явление удается объяснить и без привлечения привидений. Так, в одном из старинных голландских замков XVI века завывающие столетиями «привидения» оказались местью зодчего, возводившего замок по заказу чересчур привередливого феодала. Последний настолько замучил строителей бесконечными переделками и столько задолжал зодчему за строительство, что тот решил отомстить и сделал под окнами маленькие фигурные ниши. Попадающий в них ветер вызывал настолько жуткие завывания, что феодал вскоре сошел с ума от страха, а замок продали за гроши.

Если многие охотники за привидениями (об их работе снято множество фильмов) ведут изучение этого феномена без всяких корыстных мотивов, то в г.Гримсби (графство Кент) существует компания «Хост кэтчерз», которая принимает заказы на «отлов и уничтожение» всяческих незваных потусторонних гостей, изводящих хозяев своими жуткими выходками. Охотников из Гримсби четверо, возглавляет их доктор Р.Фармен, который уже полвека занимается исследовательской работой в области пара-нормальных явлений и читает лекции по психологии и парапсихологии. Эта группа постоянно ездит по вызовам, работы выше головы, ведь известно, что Англия — страна привидений.

Первым делом охотники идентифицируют характер происходящего: психологическое это явление или пара-психологическое.

Поскольку при таинственных появлениях привидений обычно наблюдается резкое похолодание, важной частью экипировки группы являются температурные датчики.

Видимо, подобную группу охотников и вызвала миссис Рейнольдс. Исследователи быстро установили, что маршрут, по которому обычно следует призрак, обрывается у большой картины в комнате горничной. После того как картину сняли и простучали стену за ней, удалось найти замурованную нишу, в которой оказался женский скелет.

Так была разгадана тайна исчезновения герцогини — первой хозяйки этого дома. Когда ее останки были захоронены в семейном склепе, привидение перестало появляться в особняке.

Чем же объяснить то, что людям являются привидения? Ряд ученых считает, что этот феномен вызван галлюцинациями, оптическим обманом и т.д. В отличие от ученых скептиков, 42% американцев считают, что имели контакты разного рода с умершими друзьями и родственниками, а 13% явственно наблюдали привидения, в т.ч. имеют их фотоснимки.

Не следует полагать, что все ученые считают феномен привидений недостойным изучения. Чарльз Тарт, профессор Калифорнийского университета, убежден, что для изучения призраков нужно задействовать как можно больше сверхчувствительных датчиков. Сеть этих приборов, подключенная к компьютеру, позволяет соотнести изменение всех изучаемых параметров в момент появления призраков и, возможно, поможет представить, в чем заключается феномен.

Канадский нейрофи-зиолог Майкл Персинджер считает, что практически разгадал тайну появления таинственных феноменов. Собранные им данные показали, что призраки каким-то образом связаны с периодами высокой геомагнитной активности и почти всегда появляются во время магнитных бурь. Ученый проверил свою версию на добровольцах: он завязывал им глаза и помещал в изолированную камеру. Когда он воздействовал на них магнитным полем, почти все наблюдали смутные человеческие фигуры.

Очевидно, существование всех «беспокойных» домов с привидениями, где данный феномен наблюдается столетиями, объясняется тем, что эти здания находятся в геопатогенных зонах. Как известно, эти зоны благодаря неоднородности в земной коре (разломы, сдвиги, пересечения подземных водных потоков и пр.) характеризуются вредными излучениями, воздействующими на мозг человека.

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