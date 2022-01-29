Если бы нас нашли инопланетяне — мы бы стали их домашними животными

Марсианин, желая быстро провести подчинение человечества, сразу истребил бы всех непокорных. Затем пришельцы вывели бы три породы людей: мускулистых животных, людей искусства и уродцев для наслаждения взора. Таким увидел завоевание Земли инопланетянами советский ученый Николай Кольцов в 1923 году. Антисоветчики считали, что он описывал советский мир.

Николай Константинович Кольцов был не только великим биологом, но и известным визионером (как сказали бы сегодня, футурологом). После революции 1905 года он — активист партии кадетов, разработчик программы «улучшения русского народа с помощью биологии». Приход к власти большевиков Кольцов не принял, за что по делу т.н. «Тактического центра» в 1920 году приговорен к расстрелу. Впрочем, по ходатайству князя Кропоткина и писателя Горького освобождён от наказания. Кольцов возглавляет «Русское евгеническое общество», чьими трудами в 1920-е вдохновляются большевики в надежде вывести новую расу сверхлюдей (Кольцов называл её Homo creator). В 1923 году выходит его книга «Улучшение человеческой породы». В частности, в ней он описывает, какую селекционную работу по улучшению человека вели бы инопланетяне. Недоброжелатели из антисоветской эмиграции считали, что Кольцов в этом отрывке описал методы, с помощью которых большевики собирались выводить идеальных рабов.

«Если бы они действительно со всей своей культурой появились на Земле, то, конечно, сместили бы человека с того пьедестала «царя природы», на который человек сам себя ставит, и отнеслись бы к человеку точно так же, как современный человек относится к своим домашним животным. Марсиане прежде всего подчинили бы себе человека, сделали бы его «домашним», пользуясь тем же методом, которым шёл человек, когда из дикого волка сделал себе собаку. Отличие было бы только в одном — во времени: первобытный человек приручал собаку, идя ощупью, бессознательно оставляя у своего дома тех волков, которые по наследственным свойствам оказывались наименее дикими, и только от них сохраняя потомство. Марсианин, вооруженный знанием законов наследственности и желая быстро провести подчинение человечества, сразу истребил бы всех непокорных, не желающих подчиниться тяжелым условиям рабства, и не только их самих, но и всех их детей.

Люди и марсианские военные машины.Энрике Алвим Корреа

Систематически истребляя всех особей с врождённым фактором независимости, марсиане взяли бы в свои руки размножение людей, отобрали бы пригодных с их точки зрения производителей-мужчин и распределили бы между ними всех пригодных женщин, конечно, широко используя многожёнство, так как и человек своих домашних животных держит в многоженстве.