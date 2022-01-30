Новые данные получены о темной стороне Луны Обратная сторона Луны, скрытая от обычного наблюдения, всегда вызывала интерес у ученых из-за своей загадочности. Лишь с развитием технологий постепенно удается изучить темную сторону спутника Земли. Китайские ученые запустили собственный луноход в начале 2019 года, и с тех пор он позволяет детальнее изучить Луну.Сообщается, что получены данные об обратной стороне естественного спутника. Подробнее о результатах деятельности лунохода написал научный журнал Science Robotics.Китайские ученые получили первые данные о “путешествии” аппарата по обратной стороне Луны. Сообщается, что на скрытой части спутника почва более мягкая и благоприятная. Об этом свидетельствует более высокая скорость передвижения и грунт, то и дело прилипающий к колесам лунохода. К тому же ученые рассказали, что на темной стороне много камней и небольших кратеров. Исследователи выдвинули предположение, что это может быть связано с возрастом спутника.Авторы работы уверяют, что в настоящее время изучение скрытой части Луны набирает обороты. Полученные сведения о почве позволят в будущем проектировать более мощные и приспособленные луноходы, в частности это касается почвы, прилипающей, как клина, к колесам ровера. Источник