«Никогда не сдавайтесь!» — самое короткое выступление Уинстона Черчилля Уинстон Черчилль вел за собой миллионы. Выдающийся государственный деятель, премьер-министр Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе и, согласно данным опроса Би-би-си, величайший британец в истории. Он никогда не пасовал перед трудностями и не терял чувства юмора. И, конечно, жизнь Черчилля обросла легендами. Вот лишь две из них…Уинстон Черчилль собирался на радио для выступления перед народом.Заказал такси, уже перед зданием радио спросил у таксиста, может ли тот подождать его полчаса, чтобы поехать обратно.Таксист, не узнав Черчилля, сказал, что подождать не может, так как сегодня выступает Черчилль, и он торопится домой, чтобы послушать его речь.Это Черчиллю понравилось, и он заплатил за проезд гораздо больше, чем было договорено. Таксист посмотрел на эти большие деньги, а потом на самого Черчилля, и сказал:— Да пошёл он со своей речью, я лучше вас подожду.***Когда Черчилль был уже стар, его пригласили выступить с речью перед студентами колледжа Харроу, который он сам когда-то заканчивал. Об этой речи было известно заранее, ходили слухи, что в ней будет содержаться мудрость всей жизни этого великого человека, самого великого и самого известного из живших тогда англичан. Это было событие для Англии, и люди со всех концов страны прибывали в колледж Харроу.В назначенный день самый большой лекционный зал университета был переполнен. Однако Черчилль встал, подошел к микрофону и сказал всего одну фразу:«Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!»После этого он сел и больше не сказал ни слова. Постепенно присутствующие начали понимать: Черчилль не захотел говорить больше, так как ничего, хотя бы приблизительно столь же важного, он больше сказать не мог. «Не сдаваться» — было девизом всей его жизни. Источник