15 неординарных качеств настоящих эмпатов Многие считают, что наделены высшей формой сострадательности, но лишь некоторых можно назвать настоящими эмпатами.Заметить присутствие эмпата очень непросто. Ниже перечислены 15 необычных качеств и стилей поведения, отличающих истинных эмпатов.1. Они чрезвычайно чувствительные.Одним из преобладающих качеств эмпата является его чувствительность. Ему невыносимо видеть боль других людей. Эмпаты чувствуют чужие страдания, как будто страдают они сами. В такой ситуации эти люди будут делать все возможное, чтобы оказать помощь и облегчить кому-то боль.2. У них очень развита интуиция.Они могут чувствовать позитивные и негативные вибрации в других людях. Общаясь с кем-то, эмпаты сразу же выявляют наличие плохих намерений, даже если о таковых никто не говорит вслух.Эмпат, не подавая виду, способен с легкостью проследить мыслительный процесс собеседника.3. Они быстро устают.Поскольку эмпаты постоянно подвергаются влиянию энергетических потоков окружающих их людей, они быстро устают. Такие личности всегда заняты предоставлением помощи кому-либо. А это приводит к большим затратам энергии.Особенно эмпатов утомляют потоки негативной энергии. Это плохо сказывается на их психологическом и физическом здоровье.Эмпат дает миру намного больше, чем получает от него. Из-за этого в конце дня он чувствует полное изнеможение.4. У них проявляются физические симптомы других людей.Эмпаты чувствуют чужую боль не только психологически, но и физически. Так, у них может проявляться аналогичная простуда или боль в теле.5. Они перенимают эмоции других людей.Эмпат впитывает в себя эмоции других людей, будь то боль, гнев или страх. Эти люди чувствуют то же самое, что и окружающие.6. Они помогают не только друзьям, но и незнакомцам.Если эмпат чувствует, что кто-то нуждается в его помощи, он тут же приходит на выручку. Это может быть как знакомый человек, так и незнакомец. Эмпаты всегда стараются помогать людям, несмотря на то, связывают их отношения или нет.7. Они чувствуют природу.Эмпатов притягивает не только к людям, но и к животным и растениям. Они очень расстраиваются, когда видят срубленное дерево или когда хозяин плохо обращается со своим домашним питомцем.Эмпаты делают все возможное, чтобы предотвратить страдания всех живых существ. Если же помочь нельзя, эмпат просто уйдет, потому что не сможет находиться рядом и молча смотреть на чужие муки.8. Они терпеть не могут жестокости.Эмпат не переносит жестокость, даже если ее показывают в сериале или фильме. Он закроет глаза или выйдет из зала кинотеатра. Если жестокость описывается в книге, эмпат будет плакать, читая эти страницы.9. Они могут определить, когда человек лжет.Обмануть эмпата непросто. Он способен с легкостью уличить человека во лжи. Даже если они и не показывают этого, эмпаты не будут ему доверять.10. Они притягивают к себе грустных людей.Грустных людей так и тянет к эмпатам. Все дело в их заботливой и сострадательной натуре, облегчающей чужую боль. Открываться такому человеку легко не только его друзьям, но и незнакомцам.11. Им сложно находиться в толпе.Толпа очень сильно влияет на психологическое состояние эмпатов. Окружающие их люди излучают так много энергии, что это просто сбивает эмпата с толку. Эти энергетические потоки бомбардируют их со всех сторон одновременно, что лишь озадачивает эмпатов.12. Им нравится уединение.Эмпатам нужно место и время для себя, чтобы они могли спокойно поразмышлять над своей жизнью. Им нравится проводить время в одиночестве. Так они быстрее исцеляются и восстанавливают свои силы.13. Место, в котором они живут, влияет на их психику.На эмпата очень сильно влияет энергетика места, где он живет. Таким людям нравится менее населенные места, окруженные природой.14. Они могут чувствовать энергию коллективного сознания.Настоящий эмпат способен чувствовать энергию коллективного сознания. Например, усталость пятничного вечера, хотя сам он не работает. А еще эмпат может чувствовать радость рождественских праздников, хотя сам сейчас переживает не лучшие времена.15. Они не заботятся о себе.Эмпат уделяет слишком много времени помощи другим, не обращая внимания на собственные потребности. Но ему необходимо осознать, что если он не позаботится о себе сам, то этого не сделает никто.Если вы замечаете за собой эти черты, значит, вы эмпат. У всех эмпатов чрезвычайно добрая душа. В помощи другим людям нет ничего плохого, просто нужно знать, где необходимо провести черту. Источник