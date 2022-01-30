Выйти замуж за «гения зла»: Пабло Пикассо и Ольга Хохлова Она вдохновила его на огромное количество шедевров. Он обессмертил ее на своих полотнах, но обрек на одиночество…Имя Ольги Хохловой никогда не вошло бы историю, если бы она не стала женой Пабло Пикассо. Балерина труппы Дягилева, дочь офицера, дворянка, приехавшая в Париж со знаменитыми дягилевскими «Русскими сезонами». Милая, воспитанная, дисциплинированная, иногда выходившая на сцену в сольных партиях. До Анны Павловой ей было далеко, таких танцовщиков в труппе было 60 человек.Но, ей ужасно повезло, на Ольгу обратил внимание и даже женился неординарный человек, обладатель мощного темперамента и харизмы. Гениальный художник, (который ухитрился даже в Книгу рекордов Гиннесса попасть четыре раза). Всю жизнь содержал, увековечил ее образ на своих полотнах. Что еще надо женщине?Так обычно пишут об Ольге Хохловой…И в этом есть доля правды. Но так ли на самом деле была безмятежна жизнь этой женщины и была ли она счастлива со своим мужем, вот это большой вопрос.В 1917 году Серж Дягилев приглашает Пикассо как декоратора и костюмера для работы над новым спектаклем. Художнику 37 лет, он еще не достиг вершины своей славы, но уже известен в Европе. Спектакль, оформленный Пикассо, публика освистала, но, видимо, Дягилеву (да и самому Пикассо) только этого было и надо. Скандал подогревает интерес.Работая над спектаклем Пикассо познакомился с Ольгой Хохловой, она к тому времени уже пять лет работала с Дягилевым, который очень хорошо к ней относился. Заметив интерес художника к Ольге, Дягилев его предупредил: «Она русская. На русских женятся».Возможно, тогда Пикассо и решил остепениться, после большого количества легкодоступных женщин, с которыми он имел дело, чистота и простота Ольги казались ему экзотикой.Ольга ХохловаДрузья недоумевали, как можно человеку с репутацией шумной и скандальной, ухитриться влюбиться в скромную балерину. Но противоположности притягиваются друг к другу, правда не слишком долго.Немаловажно было и то, что Ольга была русской, в то время в моде было все русское, Россия с ее революциями манила и завораживала многих. Пикассо даже собирался выучить русский язык.Ольге льстило внимание столь известного человека. Она мечтала о семье, ей 26 лет, в балете она уже большего не достигнет.Пикассо был влюблен и даже повез невесту в Барселону, познакомить со своей матерью. Доне Марии девушка очень понравилась, она даже попыталась ее предостеречь:«Мой сын создан только для себя самого и ни для кого другого. С ним не может быть счастлива ни одна женщина».Но кто и когда прислушивался к советам будущей свекрови. Так вот и Ольга решила, что это преувеличение, с ней такого точно не случится. Тем более Пикассо в этот период рисовал только ее.Со временем портреты жены Ольги менялись…«Портрет Ольги в кресле», 1917 г.«Сидящая женщина (Ольга)», 1920 г.«Женщина в шляпе (Ольга)», 1935 г.И вот 12 июля 1918 года в русской церкви Александра Невского в Париже, состоялось бракосочетание Пабло Пикассо и Ольги Хохловой. На венчании присутствовал весь бомонд, все друзья, включая Дягилева. Пикассо уже богат и мог себе позволить дорогую квартиру в центре города. А так как он был убежден, что женится один раз и на всю жизнь, то был подписан брачный контракт, по которому в случае развода все имущество делиться поровну, включая картины.Молодой жене даже удалось на время превратить художника в «салонного льва», он стал носить смокинг и вести светскую жизнь, посещать балы и дорогие рестораны. При этом Пикассо не растерял своей работоспособности. Он словно раб к галерам был прикован к мольберту и только работая, был по-настоящему счастлив.Жизнь, навязанная женой, тяготила, художнику нужна была свобода. Он не желал быть прирученным, он бунтовал, как в творчестве, так и в семье. В 1921 году родился сын Поль.Пикассо стал в первый раз отцом в 40 лет. Это стало сильным эмоциональным событием в его жизни, о чем говорят рисунки и картины, он рисовал больше обычного и везде жена и сын. Ольга решила, что рождение сына укрепит семью и бунтарь со временем успокоится.Она хотела значить для мужа больше, делала ошибки, свойственные многим женщинам, устраивала сцены ревности, чем добивалась обратного результата.Их брак вскоре стал войной двух противоположных представлений о жизни. На полотнах Пикассо Ольга хотела узнавать свое лицо, живопись своего мужа она не примет никогда.Вскоре у Пикассо появилась новая любовь и новая муза. 17-ти летняя Мари-Терез Вольтер. Связь длилась несколько лет. Мари-Терез родила дочь Майю.Художник как-то признался, что делит женщин на «богинь «и «половые коврики». Точнее всех своих «богинь» он постепенно превращал в «половые коврики».«Каждый раз, когда я меняю женщину, – любил откровенничать Пикассо, – я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Они уже не будут находиться вокруг меня и усложнять мне жизнь. Возможно, так я возвращаю свою молодость. Убивая женщину, я уничтожаю прошлое, которое она собой олицетворяет».Узнав о рождении дочери, Ольга ушла от мужа вместе с сыном. Они так и не развелись, ведь после развода пришлось бы делить имущество пополам, а Пикассо этого не хотел.Но после жизни с художником, это была уже другая Ольга. Тяжелые длительные депрессии в результате привели к психическому расстройству. Она никогда не восстановится после разрыва. Официально останется его женой до самой своей смерти в 1955 году.Картина называется МУза. Ее художник посвятил всем женщинам, вдохновлявшим его на творчество.А Пикассо продлевает свою жизнь, восстанавливает здоровье и находит вдохновение с помощью женщин. С возрастом его спутницы все моложе и моложе. Пикассо совершенно не интересуется своим старшим сыном, для него он слишком обыкновенный.Молодая восторженная художница Франсуаза Жило, тоже попала в сети престарелого соблазнителя, она родила от художника сына и дочь. Впоследствии, избавляясь от хронической депрессии и желая поквитаться, она напишет книгу «Жизнь с Пикассо». В книге она расскажет о том, как ее возлюбленный изощренно издевался над ней, морально уничтожал. Когда она заболела, художник добивал ее фразой: «Ненавижу больных женщин».Его последняя любовь, была младше на 45 лет, звали ее Жаклин Рок. На ней Пикассо женился в 1961 году, она была с ним до конца. Умер художник в 1973 году, ему было почти 92 года.Спустя несколько лет, готовя выставку Пикассо, его жена Жаклин пустит себе пулю в лоб. Самоубийством закончит жизнь также Мари-Терез, мать внебрачной дочери, и внук художника. Старший сын, так и не добившись признания и любви отца, умрет от цирроза печени.Внучка Пикассо на фоне портрета бабушкиВнучка Ольги – Марина Пикассо после смерти деда взяла из его дома только одну картину. Портрет бабушки. Внучка помнила свою бабушку как очень доброго и нежного человека, утверждая, что она совсем не была сумасшедшей, как считал дед. А своего деда Пабло Пикассо назвала «Гением Зла». А как еще можно назвать человека, разрушившего жизнь всем своим близким.По материалам: Истории в миниатюрах