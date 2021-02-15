Притча о сокровище, которое мы отчаянно пытаемся найти, хотя никогда его не теряли

Согласно старой индуистской легенде, когда-то были времена, когда все люди были богами, но они настолько сильно упивались своей божественностью, что Брахма, бог творения, решил забрать этот дар и спрятать в таком месте, где его нельзя было бы найти. Однако, чтобы подобрать подходящее место, ему потребовалась помощь других богов.

«Давайте закопаем человеческую божественность глубоко в землю», — предложили советчики.

Брахма ответил: «Нет, это неправильно, потому что тогда люди начнут копать землю и найдут ее».

Боги сказали: «Хорошо, тогда давайте погрузим ее на дно самого глубокого океана».

Но Брахма ответил: «Нет, это тоже не подходит, потому что они научатся нырять, и достанут ее».

Тогда боги спросили: «А как насчет вершины самой непреступной горы, в самом дальнем уголке Земли?»

Но Брахма снова покачал головой: «Нет, это тоже не годится, потому что, в конце концов, они поднимутся на каждую гору, взберутся на каждую вершину, обыщут каждую скрытую пещеру и снова найдут и овладеют своей божественностью».

Боги почувствовали раздражение. Они вскинули руки, демонстрируя, что сдаются. «В этом мире нет для нее места!» — начали причитать они. — Где бы мы ни спрятали человеческую божественность, люди найдут ее».

Брахма замолчал и задумался. Он долго не произносил ни слова, глубоко погрузившись в свои мысли. Наконец, он посмотрел на остальных богов, и в его глазах вспыхнула искра. «Вот что мы сделаем, — сказал он. — Мы спрячем их божественность в том месте, куда они никогда не заглядывают — в самом центре их собственного существа».

Остальные боги ликовали. Ну конечно! Это было идеальное место! Они все согласились, и дело было сделано.

Прошли века, но люди пребывают в отчаянном и бесконечном поиске, путешествуя, копая, ныряя, взбираясь на вершины и исследуя каждый сантиметр планеты в попытках найти то, что, как они думают, потеряли…

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