Как противостоять токсичным людям в интернете (и в реальной жизни)

Они атакуют вас в интернете и реальной жизни — токсичные люди. В социальных сетях сегодня вообще раздолье — можно спрятаться за придуманным именем и хамить, грубить и унижать. Как же бороться с такими людьми? Тем более в реальной жизни — всех не забанишь? Вот что советует известный блогер Джеймс Майкл Сама.

«Мне приходилось иметь дело с человеческим дерьмом буквально всю свою жизнь. Во время учёбы в начальной школе (и средней школе… и старшей школе…), надо мной частенько издевались. Просто так. Без каких либо причин или объяснений. Мне не раз писали на машине всякий бред и портили другое имущество. Также — просто так. Причём обидчики не выбирали выражений и изощрялись, как могли в своём «остроумии».

Когда стал старше, переехал в другой город и поступил в колледж, то ситуация изменилась — я немного расправил крылья. Помогло то, что познакомился с новыми людьми. У нас были общие интересы, увлечения, поэтому даже начал забывать о токсичных людях. Примерно в то же время я стал блогером. Тогда понял одну вещь: сколько бы друзей ни было, каким бы милым и классным ты ни был — всегда найдутся люди, которые попытаются тебя унизить и сломать.