Как противостоять токсичным людям в интернете (и в реальной жизни)

Они атакуют вас в интернете и реальной жизни — токсичные люди. В социальных сетях сегодня вообще раздолье — можно спрятаться за придуманным именем и хамить, грубить и унижать. Как же бороться с такими людьми? Тем более в реальной жизни — всех не забанишь? Вот что советует известный блогер Джеймс Майкл Сама.
«Мне приходилось иметь дело с человеческим дерьмом буквально всю свою жизнь. Во время учёбы в начальной школе (и средней школе… и старшей школе…), надо мной частенько издевались. Просто так. Без каких либо причин или объяснений. Мне не раз писали на машине всякий бред и портили другое имущество. Также — просто так. Причём обидчики не выбирали выражений и изощрялись, как могли в своём «остроумии».
Когда стал старше, переехал в другой город и поступил в колледж, то ситуация изменилась — я немного расправил крылья. Помогло то, что познакомился с новыми людьми. У нас были общие интересы, увлечения, поэтому даже начал забывать о токсичных людях. Примерно в то же время я стал блогером. Тогда понял одну вещь: сколько бы друзей ни было, каким бы милым и классным ты ни был — всегда найдутся люди, которые попытаются тебя унизить и сломать.
Итак, интернет, реальная жизнь и токсичные люди… Если вы решили прочитать статью на эту тему, то понимаете, о чём я говорю. Особенно они активизируются во время выборов и тогда, когда вы начинаете вести свой блог либо проявляете любую другую активность. Как говорят: «Если хочешь всем нравиться, ничего не делай и будь никем». Как правило, эти люди «воюют» исключительно за клавиатурой и нередко — под вымышленным именем и с фотографией котика на аватарке (особенно в Twitter).
Это глубоко несчастные люди, потому что у состоявшихся и счастливых нет ни времени, ни желания провоцировать окружающих и затевать ссоры. Им вовсе не нужно доставать кого-то, чтобы самоутвердиться и получить патологическое удовольствие.
И это вовсе не случайно. Именно в тот момент, когда осознаете эту истину о таких людях — сделаете первый шаг к пониманию, как с ними бороться. Также их объединяет ещё одна черта: 99% токсичных комментаторов практически ничем в жизни не интересуются, кроме как «троллингом» в сети.
Сложно себе представить, чтобы нормальный человек тратил бесценное время своей жизни на то, чтобы оскорблять незнакомых людей, независимо от того, что они говорят. Или строчил километровые «письма возмущения» под видео на YouTube, споря со всеми и обо всём. Это не просто забирает колоссальное количество времени — это забирает всю жизнь.
Так как же с ними бороться — этими «бешеными собаками» Интернета и реальной жизни?
В первую очередь, поблагодарите их.
Вы не ослышались, скажите им: «Спасибо». Будьте добрыми. Успокойтесь. Не горячитесь. Сделайте глубокий вдох. А теперь напишите или произнесите: «Большое спасибо за ваше «очень ценное замечание», надеюсь, у вас отличный день. Всего хорошего!»
Заблокируйте, если их «визг» мешает или раздражает. Если нет — просто игнорируйте. Главное — быть выше их, не втягиваться в бред, который такие люди навязывают, а продолжать делать свои дела и жить полноценной жизнью.
Дело в том, что они именно этого и добиваются — чтобы вы ответили. Огрызнулись. Ваш ответ — как дровишки для костра. Они ведь не остановятся, не оставят вас в покое, сколько бы разумных и рациональных доводов вы им ни приводили. Поэтому просто спросите себя: «Какой смысл обращать на них внимание?» Спорить с этими людьми — пустая трата времени.
Им просто нечем заняться, поэтому «троллинг» — единственное развлечение. Они пытаются хоть как-то заполнить пустоту в своей жизни, и им абсолютно всё равно, в кого вцепиться. В 9 случаях из 10 — такие люди прячутся за вымышленными именами, настолько они «смелые». Их тупая война — вовсе не личная вендетта против вас, они против, потому что против.
Понимаете, проблема не в ВАС — проблема в их глубокой внутренней неудовлетворенности своей жизнью, и они будут изрыгать свою чушь любому, кто готов их слушать. Так что единственная разница — кто «клюнет» на это, и позволит испортить себе настроение и день, а кто — пройдёт мимо.
Поверьте, никто так не обожает подискутировать и поспорить, как я: очень люблю размять свой мозг (все мы знаем, что ему необходимы регулярные тренировки), но не в «дуэлях» с токсичными людьми. Если уж тратить свою энергию на что-то в этом мире, то уж точно не на интернет-троллей.
Вы же не впустите в свой дом первого встречного, чтобы поспорить с ним или что-то доказать. А ваше личное пространство в социальных сетях — это тоже дом. И посторонним туда вход воспрещён.
Кнопка блокировки — вот всё, чего они заслуживают. Это займёт у вас всего несколько секунд, и всё, мир опять прекрасен».