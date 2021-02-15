Американская предсказательница назвала дату конца света

Конец света может быть не таким далеким, как о нем принято думать. Смерть всего живого произойдет в один миг, и провидица сообщила, когда это случится.



Американская провидица Хизер Спрага, которая в прошлом успешно предсказала президентство Дональда Трампа, назвала точную дату конца света.

Во сне она увидела, что наша планета может перестать существовать 14 февраля. Однако остается открытым вопрос о том, какого года.

Дело в том, что пророчество было дано изначально на прошлый год. Но в 2020 году ничего не произошло — человечество по-прежнему живо. Остается полагать, что конец света может произойти в 2021 году или позже, но именно 14 февраля.