Американская предсказательница назвала дату конца света

Конец света может быть не таким далеким, как о нем принято думать. Смерть всего живого произойдет в один миг, и провидица сообщила, когда это случится.
Американская провидица Хизер Спрага, которая в прошлом успешно предсказала президентство Дональда Трампа, назвала точную дату конца света.
Во сне она увидела, что наша планета может перестать существовать 14 февраля. Однако остается открытым вопрос о том, какого года.
Дело в том, что пророчество было дано изначально на прошлый год. Но в 2020 году ничего не произошло — человечество по-прежнему живо. Остается полагать, что конец света может произойти в 2021 году или позже, но именно 14 февраля.
По мнению провидицы, Землю постигнет печальная участь из-за столкновения с планетой Нибиру. Многие в это верят.
Однако астрономы скептически настроены в отношении данных прогнозов. Ведь на самом деле никакой планеты Х в нашей галактике не существует. Так, в 2016 году астрофизики из Калифорнийского университета обнаружили некоторые признаки присутствия в Солнечной системе неизвестной планеты, но к Нибиру она никакого отношения не имеет.
Вместе с тем, они утверждают, что во вселенной и без планеты Х есть масса космических объектов, которые от Земли и следа могут не оставить.